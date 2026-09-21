Trump publica una foto con el título “Su hemisferio” que alude al acuerdo con Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este domingo -en su plataforma Truth Social- una foto en tonos grises en la que se ve su rostro al mirar de perfil un globo terráqueo y en la que se lee “Su hemisferio”.

El globo, que oculta la parte inferior de su cara, muestra una porción del océano Ártico, Groenlandia y partes de Norteamérica.

La publicación surge luego de que el mandatario anunciara a finales de esta semana un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según afirmó, otorgará a Washington el control permanente de la seguridad y otras necesidades del territorio autónomo danés, además de impedir que adversarios de EE.UU. establezcan bases militares o realicen determinadas inversiones sin su autorización.

“Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin”, escribió en su red al dar a conocer la noticia.