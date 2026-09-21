Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
21 de septiembre de 2026
83°Lluvias aisladas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Trump publica una foto con el título “Su hemisferio” que alude al acuerdo con Groenlandia

El líder estadounidense pactó para tener control permanente de la seguridad en esa isla

21 de septiembre de 2026 - 8:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trump participará esta semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Samuel Corum / POOL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este domingo -en su plataforma Truth Social- una foto en tonos grises en la que se ve su rostro al mirar de perfil un globo terráqueo y en la que se lee “Su hemisferio”.

RELACIONADAS

El globo, que oculta la parte inferior de su cara, muestra una porción del océano Ártico, Groenlandia y partes de Norteamérica.

La publicación surge luego de que el mandatario anunciara a finales de esta semana un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según afirmó, otorgará a Washington el control permanente de la seguridad y otras necesidades del territorio autónomo danés, además de impedir que adversarios de EE.UU. establezcan bases militares o realicen determinadas inversiones sin su autorización.

“Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin”, escribió en su red al dar a conocer la noticia.

El acuerdo se firmará durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en Nueva York a partir de este lunes.

Tags
Donald TrumpEstados UnidosBreaking NewsGroenlandia
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 20 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: