Trump publica una foto con el título “Su hemisferio” que alude al acuerdo con Groenlandia
El líder estadounidense pactó para tener control permanente de la seguridad en esa isla
21 de septiembre de 2026 - 8:36 PM
21 de septiembre de 2026 - 8:36 PM
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este domingo -en su plataforma Truth Social- una foto en tonos grises en la que se ve su rostro al mirar de perfil un globo terráqueo y en la que se lee “Su hemisferio”.
El globo, que oculta la parte inferior de su cara, muestra una porción del océano Ártico, Groenlandia y partes de Norteamérica.
La publicación surge luego de que el mandatario anunciara a finales de esta semana un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según afirmó, otorgará a Washington el control permanente de la seguridad y otras necesidades del territorio autónomo danés, además de impedir que adversarios de EE.UU. establezcan bases militares o realicen determinadas inversiones sin su autorización.
“Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin”, escribió en su red al dar a conocer la noticia.
El acuerdo se firmará durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en Nueva York a partir de este lunes.
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