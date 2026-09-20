Trump se reunirá con Mamdani en su próxima visita a Nueva York

El presidente Donald Trump se reunirá con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cuando viaje a la ciudad con motivo de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas.

La reunión está prevista para el lunes en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde, según Anna Bahr, directora de comunicaciones de Mamdani.

Bahr afirmó que ambos abordarán asuntos que afectan a la ciudad y a los neoyorquinos. La Casa Blanca confirmó que la reunión tendrá lugar, pero no ofreció más detalles.

Mamdani, un socialista democrático que derrotó al exgobernador Andrew Cuomo en las primarias demócratas antes de ganar las elecciones generales en noviembre, ha sido uno de los blancos políticos habituales de los republicanos.

Sin embargo, Trump se ha mostrado a menudo afable con Mamdani y parecía cautivado por el joven alcalde. Su primer encuentro después de la elección de Mamdani fue cordial, y Trump afirmó en la Casa Blanca que el entonces alcalde electo “sorprendería a algunos conservadores”. El presidente republicano había calificado a Mamdani de “lunático comunista al 100 %” durante la campaña de 2025.

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