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Donald Trump dice que el arco del triunfo de Washington será un complejo militar con drones

El presidente estadounidense dijo que la instalación también podrá desplegar francotiradores

20 de septiembre de 2026 - 11:06 AM

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Una réplica del Arco del Triunfo fue presentada durante una feria en Washington. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que el arco del triunfo que quiere construir en Washington D.C. será un complejo militar que podrá albergar drones y francotiradores.

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“A petición expresa de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y por motivos de seguridad nacional, he accedido a transformar el magnífico Arco del Triunfo en un complejo militar y arco del triunfo de primer nivel”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

En el mensaje, Trump detalló las funciones que tendría el monumento-complejo militar, que “permitirá albergar, almacenar y desplegar rápidamente un gran número de drones y francotiradores (tanto en la cubierta como en la plaza), además de contar con capacidad para almacenar grandes cantidades de munición para francotiradores”.

El arco del triunfo, proyectado para construirse entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, es una de las grandes obras que Trump está llevando a cabo en Washington y que no están exentas de polémica.

Empeñado en dejar su sello y su legado en la capital de Estados Unidos, el presidente no dejó pasar la oportunidad en el mensaje de Truth para asegurar que “no existirá ninguna instalación igual en todo el mundo”.

Esta combinación de imágenes muestra la plaza "Black Lives Matter" en la calle 16, NW, cerca de la Casa Blanca, el 10 de marzo de 2025 (arriba), cuando se empezaban a retirar los carteles y las marcas, y el 1 de abril de 2025, una vez finalizados los trabajos.El Centro Kennedy añadió en diciembre de 2025 el nombre de Donald Trump al centro de artes escénicas que el Congreso designó como un monumento viviente a John F. Kennedy.Trump impulsó obras destinadas a limpiar, embellecer y reforzar el estanque reflectante del Monumento a Lincoln que, según él, se ha deteriorado debido a la negligencia de los presidentes anteriores.
1 / 7 | Un recorrido por el Washington D.C. de Donald Trump: así el presidente deja su huella en la capital de Estados Unidos. Esta combinación de imágenes muestra la plaza "Black Lives Matter" en la calle 16, NW, cerca de la Casa Blanca, el 10 de marzo de 2025 (arriba), cuando se empezaban a retirar los carteles y las marcas, y el 1 de abril de 2025, una vez finalizados los trabajos.

Asimismo, insistió en que “de entre las 59 principales ciudades y capitales, Washington D.C. es la única que no cuenta con un arco del triunfo. ¡Pero ahora tendrá uno que será, con diferencia, el más grandioso de todos!”.

La construcción del arco del triunfo ha levantado las críticas de amplios sectores que cuestionan desde el carácter megalómano de la construcción hasta los cambios visuales en el eje histórico entre el Lincoln Memorial y Arlington que enturbiarían la solemnidad del cementerio militar.

Además se cuestionan también los problemas que podría generar de tráfico y seguridad.

El arco del triunfo se suma a una lista de obras y reformas que Trump ha emprendido en Washington, como el Salón de Baile de la Casa Blanca, el Centro Kennedy o el estanque reflectante de la Explanada Nacional, muchas de las cuales han llegado a los tribunales para frenarlas.

Tags
Donald TrumpWashington D. C.Washington
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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