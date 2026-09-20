Donald Trump dice que el arco del triunfo de Washington será un complejo militar con drones

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que el arco del triunfo que quiere construir en Washington D.C. será un complejo militar que podrá albergar drones y francotiradores.

“A petición expresa de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y por motivos de seguridad nacional, he accedido a transformar el magnífico Arco del Triunfo en un complejo militar y arco del triunfo de primer nivel”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

En el mensaje, Trump detalló las funciones que tendría el monumento-complejo militar, que “permitirá albergar, almacenar y desplegar rápidamente un gran número de drones y francotiradores (tanto en la cubierta como en la plaza), además de contar con capacidad para almacenar grandes cantidades de munición para francotiradores”.

El arco del triunfo, proyectado para construirse entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, es una de las grandes obras que Trump está llevando a cabo en Washington y que no están exentas de polémica.

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Empeñado en dejar su sello y su legado en la capital de Estados Unidos, el presidente no dejó pasar la oportunidad en el mensaje de Truth para asegurar que “no existirá ninguna instalación igual en todo el mundo”.

1 / 7 | Un recorrido por el Washington D.C. de Donald Trump: así el presidente deja su huella en la capital de Estados Unidos. Esta combinación de imágenes muestra la plaza "Black Lives Matter" en la calle 16, NW, cerca de la Casa Blanca, el 10 de marzo de 2025 (arriba), cuando se empezaban a retirar los carteles y las marcas, y el 1 de abril de 2025, una vez finalizados los trabajos. 1 / 7 Un recorrido por el Washington D.C. de Donald Trump: así el presidente deja su huella en la capital de Estados Unidos Esta combinación de imágenes muestra la plaza "Black Lives Matter" en la calle 16, NW, cerca de la Casa Blanca, el 10 de marzo de 2025 (arriba), cuando se empezaban a retirar los carteles y las marcas, y el 1 de abril de 2025, una vez finalizados los trabajos. Compartir

Asimismo, insistió en que “de entre las 59 principales ciudades y capitales, Washington D.C. es la única que no cuenta con un arco del triunfo. ¡Pero ahora tendrá uno que será, con diferencia, el más grandioso de todos!”.

La construcción del arco del triunfo ha levantado las críticas de amplios sectores que cuestionan desde el carácter megalómano de la construcción hasta los cambios visuales en el eje histórico entre el Lincoln Memorial y Arlington que enturbiarían la solemnidad del cementerio militar.

Además se cuestionan también los problemas que podría generar de tráfico y seguridad.