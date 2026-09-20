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Firmarán acuerdo que garantiza a Estados Unidos un papel permanente de seguridad en Groenlandia

El pacto será concretado en Nueva York, mientras se desarrolla la Asamblea General de la ONU

20 de septiembre de 2026 - 10:33 AM

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Los líderes de Groenlandia y Dinamarca esperan que el acuerdo calme las preocupaciones manifestadas por ciudadanos de la isla ártica, hace meses, cuando Donald Trump insinuó ocupar el territorio. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Berlín - La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el presidente del territorio autónomo de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, volaron este domingo a Nueva York, donde firmarán - en los márgenes de la Asamblea General de la ONU - un “buen trato” con Estados Unidos para la seguridad en la isla ártica.

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“Estoy viajando a Nueva York. Va a ser un momento importante. Y espero con ansias un buen trato para Groenlandia, el Reino de Dinamarca y Estados Unidos”, escribió Frederiksen en un mensaje en la red social Instagram debajo de una fotografía de ella sentada en un avión.

La primera ministra de Dinamarca señaló que en los últimos días y semanas ha estado en estrecho contacto con sus homólogos de Alemania, Francia y el Reino Unido, los países nórdicos vecinos y los socios de la Unión Europea (UE) y de la OTAN para informarles del acuerdo, del que no han trascendido aún detalles concretos.

Frederiksen confirmó antes de tomar el avión en declaraciones a la corporación de radiodifusión pública de Dinamarca, DR, que va a reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Nueva York, y afirmó que tiene una “excelente relación” con el mandatario.

“En un mundo convulso, creo que este acuerdo es positivo para nuestra seguridad. Tanto desde una perspectiva europea como desde el punto de vista del reino, como desde la perspectiva de la OTAN”, recalcó la mandataria, a quien espera en Nueva York su ministro de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen.

La insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexar a la isla continente de Groenlandia como colonia de Estados Unidos mantiene en alerta a sus ciudadanos, quienes enérgicamente se oponen.Miles de groenlandeses marcharon cuidadosamente el 17 de enero de 2026 a través de la nieve y el hielo para adoptar una postura contra el presidente de Estados Unidos. Políticamente constituida como una nación constituyente del Reino de Dinamarca, Groenlandia ha estado asociada a Escandinavia durante más de un milenio.
1 / 12 | Resistencia en el Ártico: miles marchan en Groenlandia en reclamo de su soberanía . La insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexar a la isla continente de Groenlandia como colonia de Estados Unidos mantiene en alerta a sus ciudadanos, quienes enérgicamente se oponen. - Evgeniy Maloletka

El presidente del Comité Militar de la Alianza Atlántica, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, señaló la víspera en Copenhague que el “acuerdo es muy bienvenido”.

El presidente autonómico de Groenlandia también está volando a Nueva York este domingo, según escribió en Facebook.

“Han sido tiempos difíciles para muchas personas en nuestro país, y sé que ha habido tanta preocupación como miedo por lo que pudiera suceder (...)”, indicó el líder groenlandés, quien viaja acompañado del ministro de Exteriores, Múte B. Egede.

“Mientras cruzo el Atlántico, pienso en todos ustedes que estáis en casa. En las familias, los niños, los jóvenes y las personas mayores. En todos aquellos que han seguido la situación y han estado preocupados por lo que podría deparar el futuro”, añadió.

Nielsen manifestó su deseo de que “ahora podamos conseguir un poco más de tranquilidad” tras el anuncio del pacto.

Ni Frederiksen ni Nielsen revelaron qué día se firmará el acuerdo, cuyo contenido íntegro no ha sido difundido todavía por ninguna de las partes.

Lo que se sabe, no obstante, es que garantiza a Estados Unidos un papel permanente en la seguridad de Groenlandia y que se prohibirá a cualquier adversario de Washington tener presencia militar o inversiones no autorizadas en la isla.

Según ha manifestado Trump, el pacto le otorga la capacidad de “hacer lo necesario en Groenlandia” para garantizar la seguridad de la isla y de Estados Unidos, incluida la presencia permanente en la isla y los derechos de sobrevuelo, además de permitir aumentar el número de bases estadounidenses si fuera necesario.

Actualmente, Estados Unidos solo cuenta en la isla con la base de la Fuerza Espacial de Pituffik (antigua base de Thule), después de décadas de reducción de su presencia, aunque las autoridades danesas han señalado que esa política fue una decisión de Washington.

Un acuerdo de defensa de 1951, enmendado en 2004 para incluir a Groenlandia, ya da a Estados Unidos amplias prorrogativas para establecer nuevas zonas de defensa en la isla ártica.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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