Tras ataque a tiros: perro muere y hombre resulta herido en Arecibo
La Policía levantó varios casquillos de rifle en la escena
20 de septiembre de 2026 - 8:24 AM
20 de septiembre de 2026 - 8:24 AM
Un perro falleció y un hombre resultó herido en un ataque a tiros en circunstancias que investiga la Policía desde la noche de ayer, sábado, en Arecibo.
Los hechos en el barrio Sabana Hoyos fueron reportados a la Uniformada momentos después, a eso de las 12:06 de la madrugada de este domingo.
Según la información preliminar, un hombre de 29 años informó que había salido de un negocio y transitaba por una gasolinera cuando le realizaron varias detonaciones.
De la investigación de la Uniformada se desprende que el conductor resultó con tres heridas de bala en la cadera derecha.
Mientras, en el interior del vehículo encontraron un perro que falleció a causa de los disparos, por lo que fue llevado a la Comandancia de Arecibo, en espera de que sea recogido por personal del Municipio de Arecibo.
Los investigadores encontraron casquillos de rifle en el medio de la vía de rodaje donde fue la escena, mientras que buscan corroborar información de que estaría involucrado un vehículo Mitsubishi Outlander gris.
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