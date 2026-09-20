Tras ataque a tiros: perro muere y hombre resulta herido en Arecibo

Un perro falleció y un hombre resultó herido en un ataque a tiros en circunstancias que investiga la Policía desde la noche de ayer, sábado, en Arecibo.

Los hechos en el barrio Sabana Hoyos fueron reportados a la Uniformada momentos después, a eso de las 12:06 de la madrugada de este domingo.

Según la información preliminar, un hombre de 29 años informó que había salido de un negocio y transitaba por una gasolinera cuando le realizaron varias detonaciones.

De la investigación de la Uniformada se desprende que el conductor resultó con tres heridas de bala en la cadera derecha.

Mientras, en el interior del vehículo encontraron un perro que falleció a causa de los disparos, por lo que fue llevado a la Comandancia de Arecibo, en espera de que sea recogido por personal del Municipio de Arecibo.