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Monitoreo diario: lluvias provocan alzas en los niveles de 10 embalses

Carraízo y La Plata volvieron a registrar aumentos

20 de septiembre de 2026 - 6:54 AM

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Carraízo subió un centímetro, quedando con 40.81 metros, a 14 centímetros de llegar a nivel de “desborde”. (Alejandro Granadillo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las lluvias recientes continúan ayudando a las reservas de agua en Puerto Rico, donde 10 embalses registraron aumentos en las últimas 24 horas, de acuerdo con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

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El embalse La Plata, aunque permanece todavía en nivel de “ajustes operacionales”, aumentó este domingo cinco centímetros para quedar con 44.66 metros, a 34 centímetros de subir a “observación”.

Mientras, Carraízo subió un centímetro, quedando con 40.81 metros, a 14 centímetros (cm) de llegar a nivel de “desborde”.

Solamente cuatro embalses registraron reducciones en los niveles de reserva de agua.
Solamente cuatro embalses registraron reducciones en los niveles de reserva de agua. (Captura)

En el nivel de “observación”, registraron aumentos Río Blanco (1 cm), Guayabal (1 cm) y Loco (25 cm), mientras que quedaron igual Cidra, Fajardo, Garzas y Caonillas.

De los que están en nivel de “seguridad”, además de Carraízo, también aumentaron Toa Vaca (3 cm), Matrullas (2 cm), Lucchetti (10 cm), Dos Bocas (30 cm) y Guajataca (1 cm).

Solamente hubo descensos en Carite (1 cm), Patillas (2 cm), Guayo (6 cm) y Cerrillos (2 cm).

Guineo, en Orocovis, permaneció igual en nivel de desborde con 902.43 metros.

Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. Los constantes descensos en la reserva llevaron a que, en finales julio, cayera en la cetegoría de "ajustes operacionales". Ante ese escenario, el SNM ha reiterado la importancia de hacer un uso prudente del agua.
1 / 10 | En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes. Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. - Xavier Araújo
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