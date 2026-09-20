Monitoreo diario: lluvias provocan alzas en los niveles de 10 embalses
Carraízo y La Plata volvieron a registrar aumentos
20 de septiembre de 2026 - 6:54 AM
20 de septiembre de 2026 - 6:54 AM
Las lluvias recientes continúan ayudando a las reservas de agua en Puerto Rico, donde 10 embalses registraron aumentos en las últimas 24 horas, de acuerdo con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
El embalse La Plata, aunque permanece todavía en nivel de “ajustes operacionales”, aumentó este domingo cinco centímetros para quedar con 44.66 metros, a 34 centímetros de subir a “observación”.
Mientras, Carraízo subió un centímetro, quedando con 40.81 metros, a 14 centímetros (cm) de llegar a nivel de “desborde”.
En el nivel de “observación”, registraron aumentos Río Blanco (1 cm), Guayabal (1 cm) y Loco (25 cm), mientras que quedaron igual Cidra, Fajardo, Garzas y Caonillas.
De los que están en nivel de “seguridad”, además de Carraízo, también aumentaron Toa Vaca (3 cm), Matrullas (2 cm), Lucchetti (10 cm), Dos Bocas (30 cm) y Guajataca (1 cm).
Solamente hubo descensos en Carite (1 cm), Patillas (2 cm), Guayo (6 cm) y Cerrillos (2 cm).
Guineo, en Orocovis, permaneció igual en nivel de desborde con 902.43 metros.
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