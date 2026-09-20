Atropellan a un hombre en Carolina mientras cambiaba un neumático
El conductor que lo impactó se detuvo en la escena y arrojó resultado negativo en una prueba de alcohol en el aliento
20 de septiembre de 2026 - 9:59 PM
20 de septiembre de 2026 - 9:59 PM
Un hombre fue arrollado en horas de la noche de este sábado mientras cambiaba un neumático de su vehículo en la carretera PR-3, jurisdicción de Carolina, informó la Policía.
Según confirmó a El Nuevo Día la División de Patrullas de Carreteras Carolina, el hombre se encontraba en el carril central de la vía cuando fue impactado a la altura del kilómetro 12, en dirección de San Juan a Carolina.
La Policía indicó que el hombre, cuya identidad no fue revelada, fue transportado a un hospital y su condición fue descrita como delicada. La Uniformad añadió que el hombre tiene entre 50 a 60 años.
La persona que impactó al hombre, añadió la Uniformada, se detuvo en la escena, y una prueba de alcohol en el aliento arrojó resultado negativo.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: