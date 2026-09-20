Atropellan a un hombre en Carolina mientras cambiaba un neumático

Un hombre fue arrollado en horas de la noche de este sábado mientras cambiaba un neumático de su vehículo en la carretera PR-3, jurisdicción de Carolina, informó la Policía.

Según confirmó a El Nuevo Día la División de Patrullas de Carreteras Carolina, el hombre se encontraba en el carril central de la vía cuando fue impactado a la altura del kilómetro 12, en dirección de San Juan a Carolina.

La Policía indicó que el hombre, cuya identidad no fue revelada, fue transportado a un hospital y su condición fue descrita como delicada. La Uniformad añadió que el hombre tiene entre 50 a 60 años.