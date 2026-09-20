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Atropellan a un hombre en Carolina mientras cambiaba un neumático

El conductor que lo impactó se detuvo en la escena y arrojó resultado negativo en una prueba de alcohol en el aliento

20 de septiembre de 2026 - 9:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
La condición del hombre fue descrita por la Policía como delicada.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un hombre fue arrollado en horas de la noche de este sábado mientras cambiaba un neumático de su vehículo en la carretera PR-3, jurisdicción de Carolina, informó la Policía.

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Según confirmó a El Nuevo Día la División de Patrullas de Carreteras Carolina, el hombre se encontraba en el carril central de la vía cuando fue impactado a la altura del kilómetro 12, en dirección de San Juan a Carolina.

La Policía indicó que el hombre, cuya identidad no fue revelada, fue transportado a un hospital y su condición fue descrita como delicada. La Uniformad añadió que el hombre tiene entre 50 a 60 años.

La persona que impactó al hombre, añadió la Uniformada, se detuvo en la escena, y una prueba de alcohol en el aliento arrojó resultado negativo.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAccidentes de TránsitoCarolinaAccidentes
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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