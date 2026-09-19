Arabia Saudí emite primera alerta en medio de escalada en el conficto de Oriente Medio

Arabia Saudí alertó de una “amenaza aérea hostil” y emitió durante la noche una serie de alertas de emergencia en todo el reino, incluida la primera alerta en su capital desde que se intensificaron los combates con los rebeldes respaldados por Irán en el vecino Yemen.

Por su parte, el presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán afirmó que Teherán ha enviado a Washington, a través de Catar —un mediador clave—, sus condiciones para poner fin a la guerra. Los ataques israelíes causaron la muerte de tres personas en Gaza. Además, el ejército israelí declaró que había atacado objetivos de Hezbollah en varias zonas del sur del Líbano.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio de este sábado. La cobertura completa está disponible aquí.

Se oye una explosión en la capital saudí tras las alertas

Se escuchó al menos una explosión en Riad tras la primera alerta en la capital saudí desde la última escalada de los combates con los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán. Los vecinos de las inmediaciones del aeropuerto afirmaron haber visto una columna de humo a media mañana.

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No se han registrado víctimas ni daños. Las autoridades saudíes ya habían informado anteriormente de la interceptación de misiles y drones hutíes.

Posteriormente, los hutíes afirmaron, sin aportar pruebas, que habían atacado “lugares sensibles” en Riad e instalaciones del gigante petrolero saudí Aramco en el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo, provocando “incendios de grandes proporciones”. Ni las autoridades saudíes ni Aramco, la mayor empresa petrolera del mundo, respondieron a una solicitud de comentarios.

Un grupo de personas traslada el cuerpo del palestino Bassir al Barsh, fallecido en un ataque aéreo israelí, durante su funeral en un hospital de la ciudad de Gaza, el sábado 19 de septiembre de 2026. (Foto AP/Yousef Al Zanoun) (Yousef Al Zanoun)

El portavoz militar de los hutíes, el general de brigada Yahya Saree, afirmó que habían lanzado un ataque con misiles de crucero y balísticos, así como con drones. También señaló que Arabia Saudí había intentado atacar la ciudad de Saná, en Yemen, controlada por los rebeldes, sin dar más detalles. La agencia Associated Press no ha podido verificar de forma independiente estas afirmaciones.

Irán espera la respuesta de Estados Unidos a sus condiciones para poner fin a la guerra

El presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, declaró a Al Jazeera en una entrevista que Irán está a la espera de la respuesta del presidente Donald Trump después de que Teherán comunicara sus condiciones para poner fin a la guerra a través de Catar.

No quedó claro cuándo se comunicaron dichas condiciones. Rezaei afirmó que estas incluyen el fin de la guerra en todos los frentes, la liberación de los activos embargados a Irán y el fin del bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes. Las negociaciones anteriores entre Estados Unidos e Irán fracasaron.

También afirmó que Irán desea que se ponga fin a los enfrentamientos entre Yemen y Arabia Saudí.

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Irán ejecuta a un hombre acusado de espiar para Israel

La televisión estatal iraní informó de que un hombre identificado como Hossein Pedram fue ejecutado tras ser condenado por espiar para el Mossad, el servicio de inteligencia israelí.

Según el informe, Pedram compartió información clasificada sobre “instalaciones militares sensibles” en la provincia iraní de Isfahán. No se especificó cómo accedió a dicha información. Al parecer, fue detenido después de que esas instalaciones —entre las que se encontraban bases de misiles— fueran blanco de los ataques aéreos llevados a cabo por Estados Unidos e Israel durante los 12 días que duró la guerra del año pasado.

La reciente oleada de ejecuciones en Irán ha provocado una oleada de protestas internacionales por parte de las organizaciones de derechos humanos.

1 / 13 | En imágenes: los escombros de una escuela en Irán donde murieron 120 niños tras un bombardeo. Coloridas decoraciones de árboles y flores permanecen en las paredes de una aula cubierta de escombros de la escuela Shajareh Tayyebeh, dañada en un ataque aéreo estadounidense el 28 de febrero, en Minab, en el sur de Irán. - Vahid Salemi 1 / 13 En imágenes: los escombros de una escuela en Irán donde murieron 120 niños tras un bombardeo Coloridas decoraciones de árboles y flores permanecen en las paredes de una aula cubierta de escombros de la escuela Shajareh Tayyebeh, dañada en un ataque aéreo estadounidense el 28 de febrero, en Minab, en el sur de Irán. Vahid Salemi Compartir

Ejército estadounidense afirma que el petróleo circula por el estrecho de Ormuz

El jefe del Mando Central de Estados Unidos afirmó que el ejército ha facilitado el tránsito de 1,000 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz en los últimos dos meses y señaló que Irán ha “exportado cero barriles” debido al bloqueo.

El almirante Brad Cooper afirmó que las principales rutas de tránsito del estrecho han sido despejadas de minas y que el volumen de petróleo, gas natural y mercancías que ha transitado por ellas en las últimas dos semanas es el más alto registrado en los últimos seis meses —o desde poco después de que comenzara la guerra con los ataques de Estados Unidos e Israel—.

Sin embargo, según los observadores, el tráfico marítimo sigue estando muy por debajo de los niveles previos a la guerra. Irán sigue atacando buques mientras consolida su control sobre la vía navegable por la que, antes de la guerra, circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural que se comercializa en el mundo.

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Ataques israelíes matan a tres hombres en Gaza

Funcionarios del Ministerio de Sanidad de Gaza y del Hospital Shifa informaron de que un hombre había fallecido en el barrio de Shijaiyah, en la ciudad de Gaza. Otro hombre, identificado como el hijo del director general del ministerio, murió mientras caminaba por el campo de refugiados de Jabaliya, al norte de Gaza.

El ejército israelí afirmó que había atacado a “varios miembros de grupos armados”.

Posteriormente, responsables del Hospital Shifa afirmaron que un ataque israelí contra un vehículo civil en la ciudad de Gaza había causado la muerte de una persona y heridas a al menos otras cuatro. «El cadáver estaba completamente carbonizado», declaró el director general, Rami Mhanna.

El ejército israelí afirmó que “atacó a un miembro de las fuerzas armadas de Hamas”.

Mortal ataque en Israel en medio de una tensa pausa a la tregua con Hamás El atacante murió a manos de las fuerzas de seguridad.

Los enfrentamientos más intensos entre Israel y Hamas se han atenuado desde el alto el fuego del pasado mes de octubre, pero, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, los ataques israelíes han causado la muerte de más de 13 780 palestinos en Gaza desde entonces.

Israel lanza ataques aéreos en el sur del Líbano

El ejército israelí afirmó que había atacado objetivos del grupo militante Hezbolá en varias zonas del sur del Líbano.

Los ataques se produjeron después de que dos soldados resultaran heridos al pasar su vehículo por encima de un artefacto explosivo de Hezbolá en una zona del sur del Líbano ocupada por tropas israelíes, según informó el ejército.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano, de titularidad estatal, informó de tres ataques aéreos israelíes contra la localidad de Nabatiyeh al-Fawqa, en el sur del país. Según la agencia, el tercer ataque estuvo a punto de alcanzar a unos paramédicos que se dirigían a la zona. Se indicó que no hubo heridos.

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Abordan la seguridad marítima

El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, abordó la cuestión del suministro ininterrumpido de energía y la seguridad de la navegación de los buques mercantes durante una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán afirmó en un comunicado que Dar se refirió a las posibles repercusiones de las interrupciones en los países en desarrollo y en las cadenas de suministro mundiales.

La subida de los precios de la energía ha aumentado la presión sobre el Gobierno del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif. Un partido islamista ha amenazado con organizar una marcha hacia la capital, Islamabad, a menos que el Gobierno reduzca los precios del combustible.

1 / 14 | 📷 Ataque de Estados Unidos contra Irán alcanza una boda: estas son las imágenes. Un niño figura entre los heridos durante el ataque que alcanzó un hogar donde se celebraba una boda en Kuhestak. Actualmente, según medios iraníes, recibe tratamiento en un hospital en Minab, Iran. - Morteza Akhoondi 1 / 14 📷 Ataque de Estados Unidos contra Irán alcanza una boda: estas son las imágenes Un niño figura entre los heridos durante el ataque que alcanzó un hogar donde se celebraba una boda en Kuhestak. Actualmente, según medios iraníes, recibe tratamiento en un hospital en Minab, Iran. Morteza Akhoondi Compartir

Acusan organizadores de carrera en Irán

La televisión estatal iraní informó de que la fiscalía de Teherán presentó cargos contra los organizadores de la carrera después de que varias mujeres participaran sin cubrirse el cabello, al no haberse respetado “las normas legales y la sharia islámica”.

La teocracia que gobierna el país obliga a las mujeres a llevar pañuelos que les cubran el pelo y ropa holgada que les oculte el cuerpo.

Las imágenes difundidas en Internet muestran a mujeres corriendo la carrera de 6 millas sin cubrirse el pelo. Habib Sotoudehnejad, responsable del departamento de deportes de Teherán, afirmó que alrededor del 5% de las participantes infringió las normas de la carrera. La carrera se disputó por separado para hombres y mujeres.

Turquía propone apoyo militar a los saudíes

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, sugirió que Turquía podría prestar apoyo militar a Arabia Saudí en el marco de un pacto de defensa firmado recientemente.

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Cuando se le preguntó en una entrevista televisiva sobre la posibilidad de que la alianza de tres miembros, de la que también forma parte Pakistán, emprendiera una acción militar contra los hutíes de Yemen, Fidan afirmó que Turquía “no tendría ninguna dificultad para satisfacer” cualquier necesidad militar.

“Observamos ataques muy graves contra la integridad territorial y la soberanía de Arabia Saudí”, declaró a la cadena NTV. “Tenemos un acuerdo de alianza en vigor y mantenemos nuestra palabra”.

Niños palestinos hacen fila el primer día del nuevo año escolar en una escuela administrada por la ONU en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el sábado 19 de septiembre de 2026. (Foto AP/Jehad Alshrafi) (Jehad Alshrafi)

Niños vuelven a la escuela en Gaza

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos ha señalado que más de 280,000 niños de Gaza acuden a la escuela en tiendas de campaña y en aulas muy dañadas.

En una escuela de Nuseirat, algunas aulas carecen de pupitres, por lo que los niños tienen que sentarse en mantas en el suelo. Aun así, algunas familias afirmaron que la vuelta al colegio les devuelve una sensación familiar de rutina que la guerra había trastocado.