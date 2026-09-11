Avance de hutíes en Yemen genera preocupación por tráfico marítimo

Fráncfort, Alemania— La toma del puerto de Mokha, en el mar Rojo, y de una isla estratégica por parte de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, en Yemen sitúa a sus fuerzas en el corazón de un punto estratégico clave para la economía mundial: el estrecho de Bab el-Mandeb, que da salida al mar Rojo.

Los hutíes tomaron Mokha el jueves y el viernes se hicieron con Mayun, también conocida como Perim, frente a la costa de Yemen, según informaron dos fuentes oficiales, en un rápido avance que amplía su influencia cerca de una de las principales rutas comerciales del mundo.

El estrecho había sido una ruta vital para el suministro de crudo desde Arabia Saudí hacia Asia después de que se restringiera el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz debido a la amenaza de un ataque iraní, hasta que los ataques de los hutíes contra los petroleros saudíes acabaron en gran medida con esa vía alternativa.

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El avance de los hutíes está volviendo a centrar la atención en el estrecho de Bab el-Mandeb y en los riesgos adicionales para la navegación en esa zona, a pesar de los esfuerzos de los hutíes por tranquilizar a los armadores, asegurándoles que los buques que no estén incluidos en su embargo sobre el transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí siguen estando a salvo.

Un fiel lee un Corán de gran tamaño en la mezquita Al-Shamy, en Saná (Yemen), ciudad controlada por los hutíes, el viernes 11 de septiembre de 2026. (Foto AP/Osamah Abdulrahman) (Osamah Abdulrahman)

Bab el-Mandeb había sido una vía alternativa clave para las exportaciones de petróleo de Arabia Saudí

El estrecho de Ormuz fue durante mucho tiempo la principal vía de transporte del petróleo saudí. Pero cuando Irán bloqueó la mayor parte del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, los saudíes aumentaron los envíos a través de un oleoducto que atraviesa el desierto hasta Yanbu, en el Mar Rojo.

El petróleo cargado en petroleros en Yanbu podría salir del Mar Rojo a través del estrecho de Bab el-Mandeb y, a continuación, dirigirse hacia el este, hacia Asia. Esto ayudó a los saudíes a mantener una parte de sus exportaciones destinadas a los clientes de esa región.

La ruta del Mar Rojo contribuyó a mantener a raya los precios mundiales del petróleo, junto con otras alternativas improvisadas. En las últimas semanas, el ejército estadounidense ha guiado a los petroleros a través del estrecho de Ormuz, desafiando las exigencias iraníes de que los barcos pasaran por un carril de control cerca de la costa iraní. Y los Emiratos Árabes Unidos han utilizado un oleoducto hasta Fujairah, en el golfo de Omán, para eludir el estrecho de Ormuz.

Los ataques hutíes contra el tráfico marítimo en el estrecho de Bab el-Mandeb comenzaron a finales de 2023 a raíz de la guerra de Israel en Gaza, lo que llevó a muchas empresas a abandonar esa ruta por motivos de seguridad. El tráfico general sigue estando un 60 % por debajo de los niveles anteriores, aunque sigue siendo una ruta clave para el transporte de mercancías entre Asia y Europa.

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Rutas alternas han contribuido a restablecer gran parte de los flujos de petróleo de Oriente Medio

En agosto, las rutas alternativas contribuyeron a restablecer aproximadamente dos tercios de los cerca de 15 millones de barriles que transitaban por el estrecho de Ormuz antes de la guerra. Esto alivió en parte la presión económica sobre Estados Unidos en un contexto de subida de los precios de la gasolina —una cuestión políticamente delicada— en vísperas de las elecciones de mitad de legislatura.

1 / 20 | Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial. Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) - Captura 1 / 20 Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) Captura Compartir

Sin embargo, las amenazas de los hutíes han afectado gravemente a las exportaciones petroleras saudíes en el Mar Rojo. En agosto, los envíos de petróleo en el Mar Rojo se redujeron de 3.8 millones de barriles al día a 2.2 millones de barriles al día, según la Agencia Internacional de la Energía. En total, el suministro saudí se redujo en 2.3 millones de barriles al día hasta situarse en 6 millones de barriles, la cifra más baja en tres décadas, según la AIE.

“A estas alturas, el transporte marítimo saudí ya se ha alejado en gran medida de este riesgo”, afirmó Richard Meade, redactor jefe de Lloyd’s List.

Aunque el avance de los hutíes “no modifica el perfil de riesgo inmediato», puesto que el transporte marítimo saudí e israelí ya presenta un alto riesgo, sí que plantea la cuestión de si los hutíes —que han insistido en que el resto del transporte marítimo es seguro— ampliarán sus amenazas si se enfrentan a nuevos ataques, afirmó Meade.

“Esto coloca a los hutíes en una posición de fuerza para ampliar su control si así lo desean”, afirmó.

Mientras tanto, el aumento de los ataques contra el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz esta semana ha provocado la suspensión del uso de la ruta estadounidense. Irán afirmó que atacó diez buques en esa zona el miércoles, después de que Estados Unidos atacara cinco petroleros iraníes.

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El Canal de Suez: una alternativa a la alternativa

Ante la amenaza de los hutíes en Bab el-Mandeb, los petroleros saudíes han cambiado de rumbo en Yanbu, dirigiéndose hacia el noroeste en lugar de hacia el sureste, con destino al Canal de Suez.

Marinos extranjeros y yemeníes protestan contra los ataques hutíes a embarcaciones en el estrecho de Bab el-Mandeb y a lo largo de la costa yemení del mar Rojo, en Moca (Yemen), el 17 de agosto de 2026. (Foto AP/Abdulnasser Alseddik, archivo) (Abdulnasser Alseddik)

Los petroleros que son demasiado grandes para atravesar el canal han descargado el petróleo en Ain Sokhna, en Egipto, en un oleoducto que llega hasta Sidi Kerir, en la costa mediterránea, donde el petróleo es recogido por un petrolero. Según Lloyd’s, alrededor del 70% de las exportaciones de crudo de Yanbu se transportan ahora por esa ruta, ya sea por oleoducto o en petrolero.

Sin embargo, se trata de una solución alternativa que requiere mucho tiempo y resulta costosa para los clientes de Asia, ya que los buques deben atravesar el Mediterráneo, pasar por el estrecho de Gibraltar y rodear el cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África. La ruta de Suez permite a los saudíes desviar hasta 3 millones de barriles al día.