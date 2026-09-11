Junta Fiscal exige información adicional sobre propuesta millonaria para reactivar pozos de agua

En una carta dirigida a la gobernadora Jenniffer González, el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, Jr., explicó que la reserva permite financiar respuestas urgentes cuando el gobierno no cuenta con suficientes recursos en su presupuesto, ni con fondos federales, para enfrentar la situación.

“La sequía actual constituye una emergencia de esa naturaleza, y la Junta de Supervisión reconoce la necesidad de continuar implementando medidas que garanticen un acceso confiable al agua potable para las familias de Puerto Rico”, indicó Mujica, Jr., en la carta de cuatro páginas.

No obstante, explicó que varios aspectos de la solicitud del gobierno requieren aclaración, incluyendo el calendario previsto para la reactivación y los beneficios esperados para el sistema, a fin de determinar si responden a la emergencia actual.

PUBLICIDAD

A esto se suma la necesidad de determinar si los cinco pozos pueden realmente volver a utilizarse y qué trabajos serían necesarios para rehabilitarlos y ponerlos nuevamente en servicio. La JSF también solicitó datos sobre cuánto pueden producir, si el agua cumple con los estándares de calidad y si existe algún riesgo de contaminación que impida su reactivación.

Carraízo desde el aire: las impactantes imágenes que evidencian la sequía Este embalse suple agua a los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo. Actualmente, miles de familias carecen de agua potable y se enfrentan a un plan de racionamiento.

Además, según la misiva, será necesario calcular cuánto costaría rehabilitar los pozos de la AAA y mantenerlos a largo plazo, más allá de las necesidades inmediatas provocadas por la emergencia.

“Para evaluar la solicitud con la mayor celeridad posible, la Junta de Supervisión solicita que se celebre una reunión con la AAA, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (AFI) y cualquier otra entidad gubernamental pertinente que considere necesaria, con el propósito de atender los asuntos identificados en el Apéndice A, tan pronto como su equipo esté disponible”, indicó Mujica, Jr.

Con esto, el director ejecutivo de la JSF se refirió al Apéndice A de la misiva, que incluye de forma más detallada la información que está solicitando el organismo fiscal sobre la condición y viabilidad de los cinco pozos, su capacidad para producir agua y el tiempo que tomaría ponerlos nuevamente en servicio.

La petición del ente fiscal surgió luego de que González informó que solicitó la autorización para utilizar los fondos en la evaluación y reactivación de cinco pozos que podrían aportar, según dijo, alrededor de cinco millones de galones de agua diarios al sistema. Los pozos incluidos en la solicitud son Dorado Dairy N.º 1, Dorado Dairy N.º 2, Maguayo N.º 2, Campanilla N.º 8 y Levittown N.º 4.

PUBLICIDAD

No obstante, Mujica, Jr., advirtió en la carta que la reactivación propuesta de los pozos podría generar costos operacionales, de mantenimiento, monitoreo y otros gastos que se extiendan más allá de la actual emergencia por sequía. Afirmó que la información presentada por el gobierno indica que los gastos operacionales recurrentes posteriores al período de emergencia serían absorbidos por el presupuesto certificado de la AAA o atendidos mediante los procesos ordinarios del Plan Fiscal y de elaboración presupuestaria.

1 / 13 | 📷 En fotos: estos son los mapas de las zonas afectadas por el racionamiento del embalse Carraízo. Ante la reducción sostenida en los niveles del embalse Carraízo, la gobernadora Jenniffer González anunció el inicio de un plan de racionamiento para abonados que se suplen de la represa. - Xavier Araújo 1 / 13 📷 En fotos: estos son los mapas de las zonas afectadas por el racionamiento del embalse Carraízo Ante la reducción sostenida en los niveles del embalse Carraízo, la gobernadora Jenniffer González anunció el inicio de un plan de racionamiento para abonados que se suplen de la represa. Xavier Araújo Compartir

“Sin embargo, el gobierno no ha presentado una evaluación de la magnitud de estos costos, de las respectivas responsabilidades recurrentes de la AAA, el DRNA y otras entidades gubernamentales participantes, ni de los recursos disponibles para sufragar dichos costos en beneficio de la población de Puerto Rico mucho después de que concluya la emergencia”, comentó Mujica, Jr., en la carta.

Planteó que la AAA ya enfrenta importantes desafíos fiscales y operacionales. “La emergencia actual refleja, en parte, la presión acumulada durante años como consecuencia del mantenimiento insuficiente del sistema”, indicó el director ejecutivo de la JSF.

Referente a este último particular, indicó que dicha situación debe cambiar y, por lo tanto, la respuesta urgente a la emergencia actual no debe generar obligaciones financieras adicionales sin respaldo que, en el futuro, puedan afectar la recuperación a largo plazo de la propia corporación pública.

Asimismo, mencionó que tanto las inversiones como las responsabilidades continuas deben incorporarse al plan de capital del gobierno de una manera fiscal y operacionalmente sostenible.