Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
11 de septiembre de 2026
90°Bruma
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Junta Fiscal exige información adicional sobre propuesta millonaria para reactivar pozos de agua

El organismo reconoció que la sequía constituye una emergencia, pero cuestionó la viabilidad de la iniciativa

11 de septiembre de 2026 - 4:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los pozos incluidos en la solicitud son Dorado Dairy N.º 1, Dorado Dairy N.º 2, Maguayo N.º 2, Campanilla N.º 8 y Levittown N.º 4. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) solicitó este viernes información adicional al gobierno antes de determinar si autoriza o no el uso de hasta $9,688,345 de la Reserva de Emergencia para evaluar, rehabilitar y reactivar cinco pozos de agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

RELACIONADAS

En una carta dirigida a la gobernadora Jenniffer González, el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, Jr., explicó que la reserva permite financiar respuestas urgentes cuando el gobierno no cuenta con suficientes recursos en su presupuesto, ni con fondos federales, para enfrentar la situación.

“La sequía actual constituye una emergencia de esa naturaleza, y la Junta de Supervisión reconoce la necesidad de continuar implementando medidas que garanticen un acceso confiable al agua potable para las familias de Puerto Rico”, indicó Mujica, Jr., en la carta de cuatro páginas.

No obstante, explicó que varios aspectos de la solicitud del gobierno requieren aclaración, incluyendo el calendario previsto para la reactivación y los beneficios esperados para el sistema, a fin de determinar si responden a la emergencia actual.

A esto se suma la necesidad de determinar si los cinco pozos pueden realmente volver a utilizarse y qué trabajos serían necesarios para rehabilitarlos y ponerlos nuevamente en servicio. La JSF también solicitó datos sobre cuánto pueden producir, si el agua cumple con los estándares de calidad y si existe algún riesgo de contaminación que impida su reactivación.

Carraízo desde el aire: las impactantes imágenes que evidencian la sequía

Carraízo desde el aire: las impactantes imágenes que evidencian la sequía

Este embalse suple agua a los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo. Actualmente, miles de familias carecen de agua potable y se enfrentan a un plan de racionamiento.

Además, según la misiva, será necesario calcular cuánto costaría rehabilitar los pozos de la AAA y mantenerlos a largo plazo, más allá de las necesidades inmediatas provocadas por la emergencia.

“Para evaluar la solicitud con la mayor celeridad posible, la Junta de Supervisión solicita que se celebre una reunión con la AAA, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (AFI) y cualquier otra entidad gubernamental pertinente que considere necesaria, con el propósito de atender los asuntos identificados en el Apéndice A, tan pronto como su equipo esté disponible”, indicó Mujica, Jr.

Con esto, el director ejecutivo de la JSF se refirió al Apéndice A de la misiva, que incluye de forma más detallada la información que está solicitando el organismo fiscal sobre la condición y viabilidad de los cinco pozos, su capacidad para producir agua y el tiempo que tomaría ponerlos nuevamente en servicio.

La petición del ente fiscal surgió luego de que González informó que solicitó la autorización para utilizar los fondos en la evaluación y reactivación de cinco pozos que podrían aportar, según dijo, alrededor de cinco millones de galones de agua diarios al sistema. Los pozos incluidos en la solicitud son Dorado Dairy N.º 1, Dorado Dairy N.º 2, Maguayo N.º 2, Campanilla N.º 8 y Levittown N.º 4.

No obstante, Mujica, Jr., advirtió en la carta que la reactivación propuesta de los pozos podría generar costos operacionales, de mantenimiento, monitoreo y otros gastos que se extiendan más allá de la actual emergencia por sequía. Afirmó que la información presentada por el gobierno indica que los gastos operacionales recurrentes posteriores al período de emergencia serían absorbidos por el presupuesto certificado de la AAA o atendidos mediante los procesos ordinarios del Plan Fiscal y de elaboración presupuestaria.

Ante la reducción sostenida en los niveles del embalse Carraízo, la gobernadora Jenniffer González anunció el inicio de un plan de racionamiento para abonados que se suplen de la represa. Mapa de zonas afectadas por el racionamiento, identificando los sectores entre Zona 1 y Zona 2 en Canóvanas.Por el momento, no hay una fecha para poner fin al racionamiento. En la imagen, el presidente ejecutivo de la AAA, el ingeniero Luis González Delgado.
1 / 13 | 📷 En fotos: estos son los mapas de las zonas afectadas por el racionamiento del embalse Carraízo. Ante la reducción sostenida en los niveles del embalse Carraízo, la gobernadora Jenniffer González anunció el inicio de un plan de racionamiento para abonados que se suplen de la represa. - Xavier Araújo

“Sin embargo, el gobierno no ha presentado una evaluación de la magnitud de estos costos, de las respectivas responsabilidades recurrentes de la AAA, el DRNA y otras entidades gubernamentales participantes, ni de los recursos disponibles para sufragar dichos costos en beneficio de la población de Puerto Rico mucho después de que concluya la emergencia”, comentó Mujica, Jr., en la carta.

Planteó que la AAA ya enfrenta importantes desafíos fiscales y operacionales. “La emergencia actual refleja, en parte, la presión acumulada durante años como consecuencia del mantenimiento insuficiente del sistema”, indicó el director ejecutivo de la JSF.

Referente a este último particular, indicó que dicha situación debe cambiar y, por lo tanto, la respuesta urgente a la emergencia actual no debe generar obligaciones financieras adicionales sin respaldo que, en el futuro, puedan afectar la recuperación a largo plazo de la propia corporación pública.

Asimismo, mencionó que tanto las inversiones como las responsabilidades continuas deben incorporarse al plan de capital del gobierno de una manera fiscal y operacionalmente sostenible.

“Continúa siendo fundamental mantener un financiamiento suficiente y sostenible para las necesidades operacionales a largo plazo de la AAA, de modo que pueda atender a las familias y los negocios de Puerto Rico no solo hoy, sino también mañana y durante los próximos años. Esperamos continuar trabajando conjuntamente en beneficio de la población de Puerto Rico”, puntualizó Mujica, Jr.

Tags
Breaking NewsAAAagua potableJenniffer GonzálezJunta de Supervisión FiscalRobert F. MujicaEmergenciasSequíaSequía en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 11 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: