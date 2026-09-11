Número de víctimas mortales en incendio de ferry filipino asciende a 35 personas

Coron, Filipinas— El incendio que calcinó por completo un transbordador de pasajeros en Filipinas, en el que murieron al menos 35 personas, se propagó tan rápido que un hombre no tuvo tiempo de coger un chaleco salvavidas, ya que otros le pisotearon en medio del pánico.

Cincuenta y cuatro personas siguen desaparecidas desde que el incendio arrasó el transbordador el miércoles por la noche cerca de la provincia de Palawan, en el suroeste del país. Hubo 43 supervivientes. Las imágenes facilitadas por la guardia costera mostraban el interior carbonizado del barco y lo que parecían ser restos humanos, cenizas y metal quemado, incluido un coche.

Esta fotografía, facilitada por la Guardia Costera de Filipinas, muestra los daños en el transbordador MV June Aster frente a las costas de Coron, en la provincia de Palawan (oeste de Filipinas), el viernes 11 de septiembre de 2026, días después de que se incendiara. (Guardia Costera de Filipinas vía AP) (The Associated Press)

“El fuego se propagó rápidamente. Fue entonces cuando me tiré al suelo y me quemé la espalda”, relató Arnulfo Nokki Villanueva en un vídeo difundido por News5. Explicó que saltó por una ventana. “Quería coger un chaleco salvavidas, pero no pude porque la gente me pisaba. La gente estaba presa del pánico”.

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El jueves, los equipos de rescate tuvieron dificultades para acceder al interior del barco debido al calor y al humo, lo que ralentizó las labores de búsqueda de los pasajeros que podrían haber quedado atrapados. El viernes, el número de fallecidos ascendió a 35 tras recuperarse más cadáveres.

El transbordador zarpó de la capital, Manila, y se encontraba a unas 4.5 millas de la localidad de Turda, cerca de su destino, Coron, en la provincia de Palawan, cuando se informó del incendio. Aún no se ha determinado la causa del incendio.

“Es doloroso pensar que tu hija pedía ayuda mientras se quemaba viva”, dijo Lira Daco mientras esperaba en un centro de rescate de Turda noticias sobre su hija desaparecida, Cyriel, de 20 años.

“No sé cómo podremos averiguar cuál de ellos es mi hija”, añadió refiriéndose a los restos hallados en el interior del barco. “No pasa nada si simplemente se ahogó y podemos recuperar su cuerpo y darle un entierro digno. Pero ahora no podemos reconocerla ni abrazarla”.

Según el manifiesto, había 134 personas a bordo, 117 de ellas pasajeros y 17 tripulantes. La embarcación, de 174 pies, tenía capacidad para transportar a 306 pasajeros y 27 tripulantes. Dos pasajeros que figuraban en el manifiesto informaron a las autoridades de que no habían podido embarcar, según indicó la guardia costera.

En esta fotografía facilitada por la Guardia Costera de Filipinas, el ferry MV June Aster humea frente a la costa de la provincia de Palawan, en el oeste de Filipinas, el viernes 11 de septiembre de 2026, días después de haberse incendiado. (Guardia Costera de Filipinas vía AP) (The Associated Press)

Dos de los supervivientes eran turistas de Chile, según Rachel Conserman, empleada de la empresa propietaria del barco, Atienza Interisland Ferries Inc. Según ella, se están recuperando de sus lesiones en un hospital de Coron, y añadió que, por lo que se sabe, no había ningún otro extranjero a bordo del barco.

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Coron es un popular destino turístico conocido por sus aguas azules y cristalinas, sus acantilados de piedra caliza y sus formaciones rocosas.

Los transbordadores se utilizan con frecuencia como medio de transporte en el archipiélago filipino. Los accidentes marítimos no son infrecuentes debido a las tormentas, al mal estado de las embarcaciones, al exceso de pasajeros y a la aplicación irregular de las normas de seguridad, especialmente en las provincias más remotas.