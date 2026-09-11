Avería en unidad 5 de Costa Sur provoca apagones selectivos

El consorcio LUMA Energy alertó, en la tarde de este viernes, sobre la abrupta salida de operaciones de la unidad 5 de a central Costa Sur, provocando una nueva ronda de apagones selectivos en varias regiones de Puerto Rico.

“Informamos que la unidad 5 de Central Costa Sur salió de servicio de manera imprevista”, indica una publicación en su página oficial de la red social X.

En su pico, sobre 126,000 abonados se quedaron sin servicio de energía eléctrica. A las 4:47 p.m., el número de clientes sin servicio se redujo a 65,557.

“Nuestros equipos de operaciones investigan la causa para determinar el plan de acción correspondiente. Estaremos informando mientras se desarrolle la situación”, añade.

A las 4:30 p.m., la página de datos en tiempo real de Genera PR indicaba que la Unidad 5 de Costa Sur no producía generación mientras que la Unidad 6 se mantenía generando 335.6 megavatios (MW).

PUBLICIDAD

Más tarde, otra publicación de Genera PR en su página de X, indicó la causa de la salida abrupta.

“Aproximadamente a las 4:03 PM de hoy (viernes), la unidad 5 de Central Costa Sur sufrió una falla en el sistema de control que resultó en una salida de servicio súbita. Al momento del evento, la unidad operaba con una carga de 352 MW, una porción significativa de la generación del sistema”, indica la publicación.

“El equipo que presentó la falla fue aislado para su reparación. Mientras esta se completa, nuestros equipos de operaciones utilizarán una vía alterna para encender la unidad y reintegrarla al servicio en capacidad limitada, con aumentos progresivos de carga, sin alcanzar de forma inmediata su capacidad máxima disponible”, añade.

Genera PR explicó que el sistema operará con un margen de reserva reducido frente al pico de la demanda durante la noche del viernes, que está proyectao en 3,111 MW por LUMA Energy.

Por su parte, el consorcio energético encargado de la transmisión y distribución de energía, LUMA Energy, también informó sobre la salida de operaciones de la unidad de Costa Sur.

“Hay relevos de carga debido a que la unidad de Costa Sur 5 salió abruptamente”, indica una publicación en las redes sociales de LUMA a eso de las 4:30 de la tarde.

“Seguimos en comunicación constante con las compañías generatrices para minimizar el impacto en los clientes”, añade.

Según datos recopilados por El Nuevo Día, entre julio y agosto, el sistema eléctrico del país experimentó 15 apagones por insuficiencia de generación, casi igualando la cifra de 16 que se registró de mayo a octubre en 2025, el período de mayor demanda energética en el año.