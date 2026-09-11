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Avería en unidad 5 de Costa Sur provoca apagones selectivos

En su pico, sobre 126,000 abonados permanecen sin servicio se energía eléctrica

11 de septiembre de 2026 - 4:48 PM

Updated At

Actualizado el 11 de septiembre de 2026 - 5:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La avería se reportó en la unidad 5 de la central Costa Sur. (alexis.cedeno)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El consorcio LUMA Energy alertó, en la tarde de este viernes, sobre la abrupta salida de operaciones de la unidad 5 de a central Costa Sur, provocando una nueva ronda de apagones selectivos en varias regiones de Puerto Rico.

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“Informamos que la unidad 5 de Central Costa Sur salió de servicio de manera imprevista”, indica una publicación en su página oficial de la red social X.

En su pico, sobre 126,000 abonados se quedaron sin servicio de energía eléctrica. A las 4:47 p.m., el número de clientes sin servicio se redujo a 65,557.

“Nuestros equipos de operaciones investigan la causa para determinar el plan de acción correspondiente. Estaremos informando mientras se desarrolle la situación”, añade.

A las 4:30 p.m., la página de datos en tiempo real de Genera PR indicaba que la Unidad 5 de Costa Sur no producía generación mientras que la Unidad 6 se mantenía generando 335.6 megavatios (MW).

Más tarde, otra publicación de Genera PR en su página de X, indicó la causa de la salida abrupta.

“Aproximadamente a las 4:03 PM de hoy (viernes), la unidad 5 de Central Costa Sur sufrió una falla en el sistema de control que resultó en una salida de servicio súbita. Al momento del evento, la unidad operaba con una carga de 352 MW, una porción significativa de la generación del sistema”, indica la publicación.

“El equipo que presentó la falla fue aislado para su reparación. Mientras esta se completa, nuestros equipos de operaciones utilizarán una vía alterna para encender la unidad y reintegrarla al servicio en capacidad limitada, con aumentos progresivos de carga, sin alcanzar de forma inmediata su capacidad máxima disponible”, añade.

Genera PR explicó que el sistema operará con un margen de reserva reducido frente al pico de la demanda durante la noche del viernes, que está proyectao en 3,111 MW por LUMA Energy.

Por su parte, el consorcio energético encargado de la transmisión y distribución de energía, LUMA Energy, también informó sobre la salida de operaciones de la unidad de Costa Sur.

“Hay relevos de carga debido a que la unidad de Costa Sur 5 salió abruptamente”, indica una publicación en las redes sociales de LUMA a eso de las 4:30 de la tarde.

“Seguimos en comunicación constante con las compañías generatrices para minimizar el impacto en los clientes”, añade.

Según datos recopilados por El Nuevo Día, entre julio y agosto, el sistema eléctrico del país experimentó 15 apagones por insuficiencia de generación, casi igualando la cifra de 16 que se registró de mayo a octubre en 2025, el período de mayor demanda energética en el año.

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ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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