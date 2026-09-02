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Unidad 6 de Costa Sur regresa a servicio mientras esperan reparación en Central San Juan

Ambas generadoras habían dejado de operar tras “disturbios” en instalaciones operadas por LUMA Energy

2 de septiembre de 2026 - 2:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La unidad 6 de Central Costa Sur había salido de servicio el domingo pasado. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La empresa Genera PR informó este miércoles que la unidad 6 de Costa Sur comenzó a operar nuevamente luego de que saliera de servicio el domingo pasado.

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“La misma estará aumentando su carga progresivamente y tiene una capacidad máxima disponible de 365 MW”, indicó la compañía en declaraciones escritas.

Las unidades 5 y 6 de Costa Sur habían dejado de generar energía el domingo luego de “una avería en el patio de interruptores” que opera LUMA Energy, explicó en ese momento, el portavoz de Genera PR, Iván Báez.

Mientras, Genera PR explicó esta tarde que “un disturbio registrado en la tarde de ayer en la subestación de 38 kV de la Central San Juan, bajo la responsabilidad” de LUMA Energy, “así como en la línea de 38 kV #8200, sacó de servicio la unidad 6 y afectó también la turbina de vapor de la unidad 5”.

“La turbina de vapor de la unidad 5 ya se encuentra en servicio con capacidad disponible de 50 MW”, apuntó.

En cambio, detalló que “en la unidad 6 (de San Juan), continúan los trabajos de normalización, los cuales avanzaron con la energización de equipos en coordinación con nuestros equipos de Operaciones para realizar las pruebas correspondientes”.

“En cuanto a la generación privada, una cogeneradora enfrenta limitaciones en la capacidad de sus unidades, quedando el complejo limitado a 456 MW de su capacidad nominal de 508 MW”, apuntó.

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Breaking NewsGenera PRLUMA Energy
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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