Unidad 6 de Costa Sur regresa a servicio mientras esperan reparación en Central San Juan

La empresa Genera PR informó este miércoles que la unidad 6 de Costa Sur comenzó a operar nuevamente luego de que saliera de servicio el domingo pasado.

“La misma estará aumentando su carga progresivamente y tiene una capacidad máxima disponible de 365 MW”, indicó la compañía en declaraciones escritas.

Las unidades 5 y 6 de Costa Sur habían dejado de generar energía el domingo luego de “una avería en el patio de interruptores” que opera LUMA Energy, explicó en ese momento, el portavoz de Genera PR, Iván Báez.

Mientras, Genera PR explicó esta tarde que “un disturbio registrado en la tarde de ayer en la subestación de 38 kV de la Central San Juan, bajo la responsabilidad” de LUMA Energy, “así como en la línea de 38 kV #8200, sacó de servicio la unidad 6 y afectó también la turbina de vapor de la unidad 5”.

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“La turbina de vapor de la unidad 5 ya se encuentra en servicio con capacidad disponible de 50 MW”, apuntó.

En cambio, detalló que “en la unidad 6 (de San Juan), continúan los trabajos de normalización, los cuales avanzaron con la energización de equipos en coordinación con nuestros equipos de Operaciones para realizar las pruebas correspondientes”.