Agricultura federal amplía a más municipios la declaración de desastre por sequía en Puerto Rico

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés) aprobó una nueva declaración de desastre por sequía para Puerto Rico que incorpora a tres municipios como áreas primarias y otros 16 como zonas contiguas, informó la gobernadora Jenniffer González Colón.

Con la nueva designación y otra anunciada el pasado 26 de agosto, un total de 38 municipios distintos están cubiertos por declaraciones federales relacionadas con la sequía que afecta a distintas regiones de la isla.

Los tres municipios incluidos como áreas primarias en esta ocasión son Barranquitas, Caguas y Guayama, mientras que como áreas contiguas fueron designados Aguas Buenas, Aibonito, Arroyo, Cayey, Cidra, Coamo, Comerío, Corozal, Gurabo, Naranjito, Orocovis, Patillas, Salinas, San Juan, San Lorenzo y Trujillo Alto.

“Esta acción representa un apoyo adicional y crítico para nuestros agricultores y productores afectados por las condiciones que continúa enfrentando nuestra Isla”, expresó González Colón mediante declaraciones escritas.

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1 / 16 | 📷 ¿Quiénes están al frente? Conoce en imágenes al Comité de Sequía de La Fortaleza. El Comité Ejecutivo de Sequía se ha mantenido activo desde junio reuniéndose en La Fortaleza. La gobernadora Jenniffer González dirige los procesos junto al subsecretario de la Gobernación, Pedro de Jesús Román. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 16 📷 ¿Quiénes están al frente? Conoce en imágenes al Comité de Sequía de La Fortaleza El Comité Ejecutivo de Sequía se ha mantenido activo desde junio reuniéndose en La Fortaleza. La gobernadora Jenniffer González dirige los procesos junto al subsecretario de la Gobernación, Pedro de Jesús Román. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Según la gobernadora, la designación permite que productores agrícolas elegibles, tanto en los municipios considerados áreas primarias como en los contiguos, puedan solicitar asistencia a través del Emergency Loan Program de la Farm Service Agency (FSA) del USDA, sujeto a los requisitos establecidos por el gobierno federal.

Agregó que la declaración también abre la puerta a préstamos de desastre por daños económicos, conocidos como EIDL, de la Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA), para pequeños negocios y organizaciones sin fines de lucro elegibles que hayan sufrido dificultades económicas como consecuencia de la sequía.

De acuerdo con La Fortaleza, la nueva declaración responde a condiciones identificadas mediante el Monitor de Sequía de los Estados Unidos que cumplieron con los criterios federales de intensidad y duración necesarios para activar los programas de asistencia.

La primera declaración federal había designado como áreas primarias a Cabo Rojo, Coamo, Guánica, Guayanilla, Juana Díaz, Lajas, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, Salinas, San Germán, Santa Isabel y Yauco.

Como municipios contiguos fueron incluidos entonces Adjuntas, Aibonito, Barranquitas, Cayey, Guayama, Hormigueros, Jayuya, Lares, Maricao, Mayagüez, Orocovis, Utuado y Villalba.

1 / 27 | 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento. Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. - Alejandro Granadillo 1 / 27 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. Alejandro Granadillo Compartir

La primera ejecutiva destacó que algunos de esos municipios aparecen nuevamente en la declaración anunciada este miércoles, pero señaló que la nueva determinación del USDA amplía el alcance geográfico de las ayudas disponibles.

Los trámites para obtener la designación se realizaron con apoyo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) y en coordinación con el Departamento de Agricultura de Puerto Rico, según el comunicado.

“Desde el inicio de esta emergencia hemos trabajado para asegurar que Puerto Rico tenga acceso a todas las herramientas y recursos disponibles del Gobierno federal”, sostuvo la gobernadora.