Más del 44% de Puerto Rico se encuentra bajo sequía extrema

( Monitor de Sequía de los Estados Unidos )

La sequía extrema continúa ganando terreno en Puerto Rico y ya afecta el 44.45% del territorio, un aumento marcado frente al 33.31% registrado apenas una semana atrás, según el informe más reciente del Monitor de Sequía de Estados Unidos.

El incremento equivale a 11.14 puntos porcentuales en una semana y coloca a la sequía extrema (D3) como la clasificación de mayor extensión actualmente en el archipiélago.

Mientras tanto, otro 22.16% de Puerto Rico se encuentra bajo sequía severa (D2) y 8.60% permanece bajo sequía moderada (D1). Un 7.70% adicional presenta condiciones atípicamente secas (D0).

En conjunto, 82.91% del territorio presenta algún grado de sequedad o sequía.

1 / 23 | En fotos: así han empeorado las condiciones de sequía en Puerto Rico. La escasez de lluvias en los pasados meses ha agravado las condiciones de sequía a través de Puerto Rico. - NDMC/NOAA/USDA/NASA 1 / 23 En fotos: así han empeorado las condiciones de sequía en Puerto Rico La escasez de lluvias en los pasados meses ha agravado las condiciones de sequía a través de Puerto Rico. NDMC/NOAA/USDA/NASA Compartir

Los números reflejan que, más que una expansión considerable del área afectada, las condiciones existentes se han intensificado.

La semana pasada solo 33.31% de la isla estaba bajo sequía extrema. A su vez, 29.55% se encontraba bajo sequía severa, 10.52% bajo sequía moderada y 9.52% presentaba condiciones atípicamente secas.

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El mapa más reciente muestra bajo sequía extrema amplias zonas del sur, este y noreste de Puerto Rico. Entre los municipios que aparecen en su totalidad dentro de esta clasificación se encuentran Lajas, Peñuelas, Juana Díaz, Villalba, Coamo, Santa Isabel, Aibonito, Trujillo Alto, Gurabo, Carolina, Canóvanas, Loíza, Juncos, Las Piedras, Humacao, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Vieques y Culebra.

La categoría D3 puede estar asociada con impactos significativos sobre los abastos de agua y la agricultura. Bajo estas condiciones pueden observarse pérdidas de cultivos, escasez de alimento para el ganado, deterioro de la calidad del agua, reducciones en los acuíferos y alteraciones en las actividades cotidianas.

El Monitor atribuyó el continuo deterioro a la persistencia de un patrón que ha limitado la actividad de lluvia sobre la cuenca del Caribe, relacionado en parte con el fortalecimiento de El Niño en el Pacífico tropical.

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Aunque se registraron lluvias aisladas en zonas afectadas por la sequía, las acumulaciones apenas lograron estabilizar temporalmente la humedad del suelo y no fueron suficientes para compensar el déficit de precipitación acumulado.

La entidad advirtió que continúan aumentando los impactos sobre los caudales de los ríos, la agricultura, los embalses y los acuíferos.