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Más del 44% de Puerto Rico se encuentra bajo sequía extrema

El nivel más intenso de sequía aumentó 11.14 puntos porcentuales en una semana

27 de agosto de 2026 - 3:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De no producirse un cambio significativo en el patrón atmosférico a gran escala, las condiciones podrían deteriorarse todavía más durante las próximas semanas. (Monitor de Sequía de los Estados Unidos)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La sequía extrema continúa ganando terreno en Puerto Rico y ya afecta el 44.45% del territorio, un aumento marcado frente al 33.31% registrado apenas una semana atrás, según el informe más reciente del Monitor de Sequía de Estados Unidos.

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El incremento equivale a 11.14 puntos porcentuales en una semana y coloca a la sequía extrema (D3) como la clasificación de mayor extensión actualmente en el archipiélago.

Mientras tanto, otro 22.16% de Puerto Rico se encuentra bajo sequía severa (D2) y 8.60% permanece bajo sequía moderada (D1). Un 7.70% adicional presenta condiciones atípicamente secas (D0).

En conjunto, 82.91% del territorio presenta algún grado de sequedad o sequía.

La escasez de lluvias en los pasados meses ha agravado las condiciones de sequía a través de Puerto Rico. El Monitor de Sequía de Estados Unidos muestras los sectores que se encuentran bajo condiciones atípicamente secas (amarillo), sequía moderada (anaranjado claro), sequía severa (anaranjado), entre otras clasificaciones.En ese mismo embalse, un pez muerto.
1 / 23 | En fotos: así han empeorado las condiciones de sequía en Puerto Rico. La escasez de lluvias en los pasados meses ha agravado las condiciones de sequía a través de Puerto Rico. - NDMC/NOAA/USDA/NASA

Los números reflejan que, más que una expansión considerable del área afectada, las condiciones existentes se han intensificado.

La semana pasada solo 33.31% de la isla estaba bajo sequía extrema. A su vez, 29.55% se encontraba bajo sequía severa, 10.52% bajo sequía moderada y 9.52% presentaba condiciones atípicamente secas.

El mapa más reciente muestra bajo sequía extrema amplias zonas del sur, este y noreste de Puerto Rico. Entre los municipios que aparecen en su totalidad dentro de esta clasificación se encuentran Lajas, Peñuelas, Juana Díaz, Villalba, Coamo, Santa Isabel, Aibonito, Trujillo Alto, Gurabo, Carolina, Canóvanas, Loíza, Juncos, Las Piedras, Humacao, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Vieques y Culebra.

La categoría D3 puede estar asociada con impactos significativos sobre los abastos de agua y la agricultura. Bajo estas condiciones pueden observarse pérdidas de cultivos, escasez de alimento para el ganado, deterioro de la calidad del agua, reducciones en los acuíferos y alteraciones en las actividades cotidianas.

El Monitor atribuyó el continuo deterioro a la persistencia de un patrón que ha limitado la actividad de lluvia sobre la cuenca del Caribe, relacionado en parte con el fortalecimiento de El Niño en el Pacífico tropical.

El fenómeno meteorológico de El Niño se formó en el Pacífico tropical, con la expectativa de ser "muy fuerte" y traer un período "prolongado" de temperaturas por encima del promedio.Imagen satelital que muestra la diferencia respecto a las temperaturas promedio de la superficie del mar en el ecuador del océano Pacífico tropical —representada con distintos tonos de rojo y anaranjado para indicar calor— durante la primera semana de junio de 2026, en comparación con la referencia utilizada por Coral Reef Watch de NOAA.La oficina meteorológica declara la formación de El Niño cuando las temperaturas en el Pacífico ecuatorial están 0.5 grados centígrados por encima del promedio por "varios meses consecutivos".
1 / 7 | ¿Qué es el El Niño? El fenómeno meteorológico que puede ser "muy fuerte" este año. El fenómeno meteorológico de El Niño se formó en el Pacífico tropical, con la expectativa de ser "muy fuerte" y traer un período "prolongado" de temperaturas por encima del promedio. - NOAA

Aunque se registraron lluvias aisladas en zonas afectadas por la sequía, las acumulaciones apenas lograron estabilizar temporalmente la humedad del suelo y no fueron suficientes para compensar el déficit de precipitación acumulado.

La entidad advirtió que continúan aumentando los impactos sobre los caudales de los ríos, la agricultura, los embalses y los acuíferos.

De no producirse un cambio significativo en el patrón atmosférico a gran escala, las condiciones podrían deteriorarse todavía más durante las próximas semanas, de acuerdo con el informe.

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Breaking NewsMonitor de Sequía de Estados UnidosSequía
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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