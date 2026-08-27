La Policía aguarda por informe forense sobre muerte de mujer y hombre en Patillas

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama aguarda por el informe del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) que establecerá la causa de muerte de una mujer y un hombre cuyos cuerpos fueron encontrados el 24 de agosto en el interior de una residencia en Patillas.

El teniente Edwin Godén Crespo, director auxiliar del CIC de Guayama, indicó a El Nuevo Día que, de momento, las muertes de Hilda Milagros Meléndez Morales (64 años) y Raúl Gely Rodríguez (60) se investigan como un feminicidio-suicidio.

El oficial añadió que en la escena ocuparon varias armas blancas.

“Estamos en espera por el informe forense para establecer la causa de muerte de la pareja, que pudiera ser con herida de arma blanca, ya que encontramos varias en la escena”, dijo Godén Crespo a El Nuevo Dia.

El director auxiliar del CIC de Guayama sostuvo no existen querellas previas por violencia doméstica. Meléndez Morales y Gely Rodríguez convivieron por 12 años y no tenían hijos en común, añadió Godén Crespo.

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“Ninguno de los dos tenía récord con la Policía ni existen querellas de Ley 54”, enfatizó.

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“Estamos entrevistando vecinos y recopilando evidencia para determinar el móvil de esta tragedia”, recalcó Godén Crespo, quien añadió que el ICF también analiza el pietaje de cámaras de seguridad ubicadas en la residencia.

Según Godén Crespo, Meléndez Morales era una empleada de comedores escolares pensionada hacía varios años, mientras que Gely Rodríguez viajaba por temporadas a Estados Unidos debido a la naturaleza de su trabajo, el cual no especificó.

El informe preliminar de la Policía sostiene que los cuerpos de Meléndez Morales y Gely Rodríguez fueron encontrados, en la noche del 24 de agosto, en el interior de un hogar en la urbanización San Martín de Patillas.

Las hijas de Meléndez Morales, que residen en Estados Unidos, alzaron la voz de alerta el 24 de agosto al no lograr comunicación con su madre.

“Entonces llamaron a la tía, la hermana de su mamá, quien vive en Puerto Rico. Ella también la llamó y le estuvo raro que no contestara el teléfono. Llamó entonces al hermano del papá y ambos llegaron aquí y se encontraron con el triste desenlace”, explicó el oficial el lunes a El Nuevo Día.