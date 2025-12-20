Opinión
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan como feminicidio-suicidio el asesinato de una mujer y la muerte de un hombre en Utuado

Se trata del primer asesinato que se reporta en el municipio en lo que va de año

20 de diciembre de 2025 - 7:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
Los hechos son investigados por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

Las autoridades investigan como un feminicidio-suicidio el asesinato de una mujer de 37 años a manos de su esposo, quien posteriormente se habría privado de la vida, en hechos reportados la noche del viernes en Utuado.

El teniente Lyonel Romero, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado, indicó a El Nuevo Día que el crimen ocurrió en la PR-111, kilómetro 65.7, del barrio Viví Abajo.

“Ambos estaban compartiendo en un negocio con unas amistades celebrando el cumpleaños de una amistad y surge entre ellos una diferencia, objeto de investigación. La fémina abandona el establecimiento caminando. El caballero se monta en su vehículo, le da seguimiento y acto seguido se escuchan unas detonaciones”, informó el teniente.

Romero indicó que la pareja, quienes fueron identificados por las autoridades como Milagro de Jesús Rivera y Roberto Rodríguez Estremera, llevaban 30 años de casados.

El teniente señaló que se trata del primer asesinato reportado en el municipio de Utuado en lo que va de año.

La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.

