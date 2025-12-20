Investigan como feminicidio-suicidio el asesinato de una mujer y la muerte de un hombre en Utuado

Las autoridades investigan como un feminicidio-suicidio el asesinato de una mujer de 37 años a manos de su esposo, quien posteriormente se habría privado de la vida, en hechos reportados la noche del viernes en Utuado.

El teniente Lyonel Romero, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado, indicó a El Nuevo Día que el crimen ocurrió en la PR-111, kilómetro 65.7, del barrio Viví Abajo.

“Ambos estaban compartiendo en un negocio con unas amistades celebrando el cumpleaños de una amistad y surge entre ellos una diferencia, objeto de investigación. La fémina abandona el establecimiento caminando. El caballero se monta en su vehículo, le da seguimiento y acto seguido se escuchan unas detonaciones”, informó el teniente.

Romero indicó que la pareja, quienes fueron identificados por las autoridades como Milagro de Jesús Rivera y Roberto Rodríguez Estremera, llevaban 30 años de casados.

El teniente señaló que se trata del primer asesinato reportado en el municipio de Utuado en lo que va de año.

