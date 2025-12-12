Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a víctima de feminicidio en Juncos

La pareja estaba separada, confirmó la Policía

11 de diciembre de 2025 - 1:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
Las autoridades activaron el protocolo de feminicidio como parte de la investigación.
Por

La Policía de Puerto Rico identificó oficialmente como Claribel Ramos Correa, de 41 años, la víctima del feminicidio-suicidio reportado la tarde del jueves en el barrio Valenciano Arriba, en la carretera PR-919 en Juncos.

RELACIONADAS

Según el informe, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre situación sospechosa. Al llegar a la escena, los agentes localizaron los cuerpos de un hombre y una mujer con heridas de bala.

El reporte indica que los cuerpos —de Ramos Correa y el de un hombre identificado como José Ángel Morales Morales, de 41 años— fueron hallados en el patio de una vivienda, en circunstancias aún bajo investigación.

Actualmente, el caso es investigado por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas como un feminicidio-suicidio.

El teniente Luis López, director auxiliar del CIC de Caguas, informó que, según las entrevistas realizadas a familiares, se trataba de una pareja que estaba separada. Habían mantenido una relación de 18 años.

“Luego de verificar los sistemas de la Policía, de la Procuradora (de las Mujeres) y demás, no aparecen con incidentes previos (de violencia doméstica u órdenes de protección)”, precisó López a Telenoticias.

Añadió que en la casa donde ocurrieron los hechos solo vivía Morales Morales, mientras que Ramos Correa se encontraba de visita. Ambos tenían en común dos hijos, de 15 y 18 años, quienes no presenciaron el crimen.

Morales Morales laboraba como “handy man” y tenía licencia de portación de armas vigentes.

En lo que va de año, se han reportado 17 feminicidios íntimos, una diferencia de cuatro menos, en comparación con esta misma fecha en el 2024.

La agente Joely Vicente, adscrita a la División de Homicidios del CIC de Caguas, bajo la supervisión del sargento Anthony Egea, en coordinación con los fiscales Natalie Diaz y Jorge Martínez, continúan la pesquisa.

---

La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.

Breaking NewsCaguasPolicía de Puerto RicoCICfeminicidio
Noticias
