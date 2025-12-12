Identifican a víctima de feminicidio en Juncos

La Policía de Puerto Rico identificó oficialmente como Claribel Ramos Correa, de 41 años, la víctima del feminicidio-suicidio reportado la tarde del jueves en el barrio Valenciano Arriba, en la carretera PR-919 en Juncos.

Según el informe, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre situación sospechosa. Al llegar a la escena, los agentes localizaron los cuerpos de un hombre y una mujer con heridas de bala.

El reporte indica que los cuerpos —de Ramos Correa y el de un hombre identificado como José Ángel Morales Morales, de 41 años— fueron hallados en el patio de una vivienda, en circunstancias aún bajo investigación.

Actualmente, el caso es investigado por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas como un feminicidio-suicidio.

El teniente Luis López, director auxiliar del CIC de Caguas, informó que, según las entrevistas realizadas a familiares, se trataba de una pareja que estaba separada. Habían mantenido una relación de 18 años.

“Luego de verificar los sistemas de la Policía, de la Procuradora (de las Mujeres) y demás, no aparecen con incidentes previos (de violencia doméstica u órdenes de protección)”, precisó López a Telenoticias.

Añadió que en la casa donde ocurrieron los hechos solo vivía Morales Morales, mientras que Ramos Correa se encontraba de visita. Ambos tenían en común dos hijos, de 15 y 18 años, quienes no presenciaron el crimen.

Morales Morales laboraba como “handy man” y tenía licencia de portación de armas vigentes.

En lo que va de año, se han reportado 17 feminicidios íntimos, una diferencia de cuatro menos, en comparación con esta misma fecha en el 2024.

La agente Joely Vicente, adscrita a la División de Homicidios del CIC de Caguas, bajo la supervisión del sargento Anthony Egea, en coordinación con los fiscales Natalie Diaz y Jorge Martínez, continúan la pesquisa.

