NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radicarán cargos contra sospechoso del asesinato de panadero en Adjuntas

El presunto responsable fue arrestado ayer en Ponce

11 de diciembre de 2025 - 7:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La detención estuvo a cargo de la División de Inteligencia y Arrestos de la región policiaca de Utuado. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades radicarán cargos este jueves contra el sospechoso del asesinato de un comerciante en Adjuntas.

Así lo informó la Oficina de Prensa de la Comandancia de la Policía para la región de Arecibo.

El sujeto fue detenido por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de la región policiaca de Utuado en la noche de este miércoles.

Según la Uniformada, se espera que este jueves sea llevado ante un magistrado para enfrentar cargos en el Tribunal de Utuado.

Los hechos fueron reportados a eso de las 9:37 p.m., frente a una panadería ubicada en el kilómetro 16 de la carretera PR-135, en el barrio Yahuecas.

Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, que avisó sobre una persona herida de bala.

Cuando llegaron a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre sin vida y con heridas de bala.

La Policía identificó al occiso como Ángel L. Valentín Vélez, de 68 años y residente de Adjuntas.

La investigación preliminar apunta a que la víctima pudo haber sido asesinada en medio de un intento de robo.

De las primeras versiones recopiladas por los investigadores se desprende que Valentín Vélez se disponía a abordar su vehículo, luego de haber cerrado su panadería, cuando fue interceptado por uno o varios sujetos con la intención aparente de despojarlo de sus pertenencias.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
