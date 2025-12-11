Radicarán cargos contra sospechoso del asesinato de panadero en Adjuntas

Las autoridades radicarán cargos este jueves contra el sospechoso del asesinato de un comerciante en Adjuntas.

Así lo informó la Oficina de Prensa de la Comandancia de la Policía para la región de Arecibo.

El sujeto fue detenido por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de la región policiaca de Utuado en la noche de este miércoles.

Según la Uniformada, se espera que este jueves sea llevado ante un magistrado para enfrentar cargos en el Tribunal de Utuado.

Los hechos fueron reportados a eso de las 9:37 p.m., frente a una panadería ubicada en el kilómetro 16 de la carretera PR-135, en el barrio Yahuecas.

Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, que avisó sobre una persona herida de bala.

Cuando llegaron a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre sin vida y con heridas de bala.

La Policía identificó al occiso como Ángel L. Valentín Vélez, de 68 años y residente de Adjuntas.

La investigación preliminar apunta a que la víctima pudo haber sido asesinada en medio de un intento de robo.