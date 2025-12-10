Desalojan a estudiantes de una escuela en Arecibo tras aparentes emanaciones de gas

Los estudiantes y el personal del Colegio Paradiso College Preparatory, en Arecibo, fueron desalojados el miércoles tras reportar aparentes emanaciones de gas en el plantel.

De acuerdo con el informe de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 habría alertado sobre la situación.

Al lugar se personaron agentes del Precinto 107 Arecibo, así como bomberos de la región de Barceloneta. Indicaron que la alegada emanación de gas provenía de una alcantarilla.

El director de la institución, Emanuel Pérez Adames, indicó a las autoridades que se activó el protocolo del colegio, de manera preventiva, por lo que desalojaron a los estudiantes y todo el personal.