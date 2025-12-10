Desalojan a estudiantes de una escuela en Arecibo tras aparentes emanaciones de gas
Según la Policía, las clases fueron suspendidas, pero ninguna persona resultó afectada
10 de diciembre de 2025 - 11:02 AM
10 de diciembre de 2025 - 11:02 AM
Los estudiantes y el personal del Colegio Paradiso College Preparatory, en Arecibo, fueron desalojados el miércoles tras reportar aparentes emanaciones de gas en el plantel.
De acuerdo con el informe de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 habría alertado sobre la situación.
Al lugar se personaron agentes del Precinto 107 Arecibo, así como bomberos de la región de Barceloneta. Indicaron que la alegada emanación de gas provenía de una alcantarilla.
El director de la institución, Emanuel Pérez Adames, indicó a las autoridades que se activó el protocolo del colegio, de manera preventiva, por lo que desalojaron a los estudiantes y todo el personal.
Según la Uniformada, ninguna persona resultó afectada y las clases fueron suspendidas por el resto del día.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: