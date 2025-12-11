Investigan el hallazgo de una supuesta osamenta en Trujillo Alto
La Policía fue notificada sobre una situación sospechosa
11 de diciembre de 2025 - 11:15 AM
Agentes de la Policía investigan, este jueves, el hallazgo de una aparente osamenta cerca del establecimiento JaqueMate localizado en la carretera 199, en Trujillo Alto.
Según el informe preliminar, la Policía fue notificada sobre una situación sospechosa.
Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron en el suelo lo que se presume que puede ser osamenta.
Personal del Cuerpo de Investigaciones de Criminales (CIC) de Carolina investigan los hechos.
