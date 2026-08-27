Trump firma una orden para renombrar el lago Ontario como “Lake America” en Estados Unidos

El presidente Donald Trump dijo el jueves que está renombrando el lago Ontario para que en Estados Unidos sea conocido como “Lago América”, mientras intensifica su guerra comercial con Canadá.

El mandatario republicano firmó una orden ejecutiva que actualiza el nombre del lago para el servicio estadounidense encargado de la nomenclatura geográfica. Sin embargo, Trump no puede obligar a Canadá a adoptar la denominación que él prefiere.

La medida recuerda su decisión del año pasado de cambiar el nombre del Golfo de México por “Golfo de América”.

Trump, quien firmó la orden mientras estaba sentado en el Resolute Desk del Despacho Oval, tenía detrás un gran cartel colocado sobre un soporte con un mapa de los Grandes Lagos. Sobre el lago Ontario, en grandes letras rojas, el mapa decía “Lake America”.

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El mandatario dijo a los periodistas que Canadá es “lo peor” cuando se trata de negociar asuntos comerciales. “Se sienten con derecho a todo y no podemos permitirlo”, afirmó.

El presidente había estado planteando la posibilidad del cambio de nombre en los últimos días, mientras Estados Unidos anunciaba que impondría aranceles del 50 % a bienes canadienses por valor de 20.000 millones de dólares después de que las conversaciones entre ambos países fracasaran. Trump ha estado presionando a su vecino del norte desde que regresó a la Casa Blanca el año pasado, sugiriendo que el aliado con el que Estados Unidos alguna vez mantuvo relaciones estrechas debería ser incorporado como el estado número 51.

Estados Unidos y Canadá comparten fronteras a lo largo de varios de los Grandes Lagos, incluido el lago Ontario.

La frontera entre Estados Unidos y Canadá atraviesa las aguas entre las costas norte y sur del lago Ontario. Este cuerpo de agua forma gran parte de la costa del estado de Nueva York y separa Buffalo de Toronto, la capital de la provincia de Ontario. Toronto es la ciudad más poblada de Canadá y Ontario, su provincia más poblada.

Ontario también es el principal destino de exportación para más de una docena de estados estadounidenses.

El nombre del lago proviene de la palabra “oniatarí:io”, utilizada por el pueblo indígena hurón, que significa “lago de aguas resplandecientes”, y es anterior al asentamiento europeo en la región. La provincia, fundada en 1867, adoptó su nombre del lago.

La Organización Hidrográfica Internacional, de la que Estados Unidos y Canadá son miembros, trabaja para garantizar que los mares, océanos y vías navegables del mundo sean inspeccionados y cartografiados de manera uniforme, y también asigna nombres a algunos de ellos. Sin embargo, no existe un organismo internacional único que determine los nombres de los cuerpos de agua internacionales.

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