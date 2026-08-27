Jurado comienza a deliberar en el juicio de Lindsay Clancy, acusada de asesinar a sus tres hijos

El jurado que lleva el juicio por asesinato contra Lindsay Clancy, en Plymouth, Massachusetts, delibera este miércoles para determinar si la exenfermera de maternidad es penalmente responsable de la muerte de sus tres hijos en 2023.

Aunque ambas partes coinciden en que Clancy mató a sus hijos, su equipo de defensa sostiene que padecía psicosis posparto. El abogado defensor Kevin Reddington afirmó que una “atención médica deficiente” agravó su condición. Los fiscales de la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Plymouth argumentaron que Clancy planeó intencionalmente los asesinatos y que el sistema de salud del país “no está siendo juzgado aquí”.

Se estima que la psicosis posparto afecta a entre 1 y 2 de cada 1,000 mujeres después del parto. Expertos de la Cleveland Clinic la describen como una emergencia de salud mental que afecta la percepción de la realidad. Puede ocurrirle a cualquier persona después de dar a luz, aunque el riesgo es mayor en quienes presentan determinadas condiciones de salud mental. Aunque la mayoría de las personas con psicosis posparto no lastiman a sus hijos, las madres con casos graves pueden intentar hacerlo y también pueden intentar hacerse daño a sí mismas.

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El juez describe la dificultad de los juicios por asesinato.

Después de que los miembros del jurado abandonaron la sala, Sullivan elogió los esfuerzos de la fiscalía y la defensa.

“A menos que hayan llevado un caso de asesinato difícil como este, quizá no sean conscientes de lo difícil y exigente que es llevar un caso así”, dijo. “Es emocionalmente agotador. Es intelectualmente desafiante. Es físicamente extenuante”.

El jurado comienza sus deliberaciones

El jurado comenzó a deliberar en el juicio por asesinato de Lindsay Clancy, una madre acusada de estrangular a sus tres hijos pequeños en un caso que ha llamado la atención sobre la salud mental posparto.

Clancy se declaró no culpable por falta de responsabilidad penal. Sus abogados han argumentado que sufría psicosis posparto cuando mató a Cora, Dawson y Callan Clancy en la casa familiar de Duxbury, Massachusetts, en enero de 2023.

Esta rara enfermedad mental está relacionada con el estrés, la falta de sueño y los cambios hormonales que ocurren después del parto. Los fiscales sostienen que Clancy planeó los asesinatos y comprendía que sus actos estaban mal. El jurado deberá determinar si era penalmente responsable y, de ser así, exactamente qué delitos cometió.

El juez designa a una presidenta del jurado antes de las deliberaciones

Antes de que el jurado abandonara la sala, Sullivan designó a uno de sus miembros, identificado únicamente como el número 257, como presidenta del jurado.

Les dijo que deliberar no sería una tarea fácil y les pidió respetar las opiniones de los demás.

El juez explica al jurado qué significa “más allá de toda duda razonable”

Sullivan dijo a los miembros del jurado que Clancy conserva la presunción de inocencia a menos que la declaren culpable.

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“La prueba más allá de toda duda razonable no significa una prueba más allá de cualquier duda posible, porque todo en la vida de los seres humanos está abierto a algún tipo de duda posible o imaginaria”, explicó el juez.

Agregó que una acusación queda demostrada más allá de toda duda razonable cuando, después de comparar y considerar todas las pruebas, los jurados tienen “una convicción firme, con certeza moral”, de que la acusación es verdadera.

Concluyen los alegatos finales

Sprague terminó su alegato final describiendo los asesinatos como horribles y crueles.

“Los dejó tirados en el suelo del sótano como juguetes rotos porque había terminado de jugar”, dijo Sprague. “Ustedes saben, con certeza moral, que es culpable”.

El juez comenzó entonces a dar al jurado instrucciones adicionales antes del inicio de las deliberaciones.

El estado presenta su teoría sobre por qué Clancy mató a sus hijos

Sprague abordó una de las preguntas centrales del caso: ¿por qué una madre que amaba a sus hijos los mataría?

“Estaba deprimida. Estaba exhausta. Había llegado a su límite. Ya no quería seguir intentándolo. Se sentía dañada”, dijo Sprague. “Pero esos niños, esos niños eran su factor protector. Esos niños le impedían poner fin a su sufrimiento”.

Por eso, según Sprague, Clancy “tuvo que eliminar ese factor protector”.

La fiscal agregó que Clancy tenía otras opciones, como mudarse a casa de su madre para recibir más apoyo, o suicidarse dejando con vida a los niños.

“Fue una decisión llevárselos con ella. Fue una decisión horrible”, dijo la fiscal. “Es una decisión que no queremos imaginar que una madre pueda tomar, porque eso no nos hace sentir seguros ni cómodos en este mundo. Pero fue una decisión que ella tomó”.

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La fiscal dice que las pruebas demuestran que Clancy planeó los asesinatos

Sprague afirmó que Clancy envió a su entonces esposo a comprar comida para llevar a un restaurante local con el fin de disponer de tiempo para matar a los niños. Incluso consultó un mapa para calcular cuánto tardaría él en recoger la comida y regresar a casa.

“Lo que necesitaba saber era cuánto tiempo exactamente le tomaría llegar allí esa noche”, dijo Sprague, “porque sabía que tendría un tiempo limitado para hacer lo que quería hacer. Y lo que había decidido hacer era matar a los niños y luego suicidarse”.

Cuando Clancy se dio cuenta de que necesitaba más tiempo del que duraría el viaje al restaurante, le pidió a su entonces esposo que también recogiera medicamentos en una farmacia local, según Sprague.

“Está agregando algo más a ese encargo y tiene que asegurarse de que no la interrumpan”, dijo la fiscal.

El Estado dice que Clancy mintió

Sprague sostuvo que la decisión de Clancy de no contarles a sus proveedores de salud mental que en diciembre de 2022 había tenido pensamientos de hacerles daño a sus hijos demuestra que comprendía que esos pensamientos eran incorrectos.

Clancy les contó esos pensamientos a su entonces esposo y a su madre, pero no a sus médicos, dijo Sprague.

Según la fiscal, Clancy temía que le quitaran a sus hijos si se lo contaba a un profesional obligado por ley a reportarlo.

“Es un pensamiento racional”, dijo Sprague. “También demuestra que sabía que era un pensamiento malo, un pensamiento incorrecto”.

“No solo lo estaba ocultando. Estaba mintiendo al respecto”.

La fiscal cuestiona el cumplimiento de Clancy con su tratamiento

Sprague reconoció que Clancy buscó ayuda para sus problemas de salud mental, pero argumentó que no siempre tomó los medicamentos según las indicaciones ni proporcionó a sus médicos información completa y precisa.

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“Quería mejorar, pero quería hacerlo bajo sus propios términos”, dijo Sprague. “Y, como enfermera, sabía que esa no era la manera correcta de abordar la situación”.

Sprague rechazó el argumento de la defensa de que Clancy no recibió la atención que necesitaba y dijo que sus proveedores trabajaban con la información que ella les proporcionaba.

“Esto no significa que no estuviera sufriendo ni que no estuviera lidiando con estos problemas de salud mental”, dijo Sprague. “Tenía depresión”.

Pero agregó: “Estaban haciendo lo mejor que podían con el nivel de cooperación y cumplimiento de ella con el plan”.

La fiscal comienza su alegato final

La fiscal Jennifer Sprague dijo que el caso no trata sobre “el sistema de salud mental ni sobre cómo trata a las mujeres”.

“Eso es una distracción para hacerlos enojar y apasionarse por un tema importante, pero un tema que no está siendo juzgado aquí”, afirmó.

El caso, dijo Sprague, se centra en determinar si Clancy podía reconocer que sus actos estaban mal y ajustar su conducta a la ley. En su caso, sostuvo, contó con más apoyo y recursos que la mayoría de las personas que navegan por el sistema de salud estadounidense.

“Esta no era una mujer que sufriera por falta de atención o falta de recursos”, dijo. “Tenía una abundancia de servicios de salud, una abundancia de atención. Tenía todo eso y más”.

Clancy escribió sobre sus “horribles pensamientos intrusivos”

Antes de concluir su alegato final, Reddington mostró un cartel con algunos de los escritos desesperados de Clancy mientras su salud mental se deterioraba.

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Dijo que ella se encontraba “en las profundidades de la desesperación” antes de los asesinatos.

Clancy escribió que estaba teniendo “horribles pensamientos intrusivos” que la llevaron a buscar tratamiento.

En determinado momento, sus escritos comenzaron a parecer un galimatías, dijo.

“No hay nada más que pequeños garabatos porque su mente se había ido”, afirmó Reddington.

Reddington describió los esfuerzos de Clancy por buscar información sobre tratamientos para la depresión posparto, llamar a una línea de prevención del suicidio, visitar a varios proveedores de salud y ser ingresada voluntariamente en un hospital psiquiátrico.

“Dios mío, ¿qué más tenía que hacer? Estaba pidiendo ayuda y no la estaba recibiendo”, dijo.

El deterioro de Clancy

Reddington dijo al jurado que Clancy “vivía para sus hijos”, pero que después de comenzar a ver a un médico, “ya no era una vida maravillosa”.

“Tienen los expedientes médicos. Escucharon los testimonios. Conocen sus preocupaciones. Conocen sus temores”, dijo Reddington. “¿Les parece una joven a la que no le importaba nada y que quería conseguir más drogas de alguien? Esa es otra acusación repulsiva”.

Reddington volvió a mostrar un cartel con algunos de los escritos desesperados de Clancy mientras su salud mental se deterioraba.

Dijo que ella se encontraba “en las profundidades de la desesperación” antes de los asesinatos.

Reddington habla de la devoción de Clancy por sus hijos

El abogado defensor mostró una pequeña “caja de deseos” que Lindsay Clancy y su entonces esposo, Patrick, compraron durante su luna de miel en Hawái, antes de tener hijos.

Con los años, la pareja llenó la caja con papeles en los que habían escrito sus esperanzas para el futuro. Algunos estaban fechados en 2017, 2018 y 2020.

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“Hablan de sus deseos de tener hijos sanos, de que sus hijos tuvieran éxito y de que tuviera un buen parto por segunda vez”, dijo Reddington.

La caja ofrece una visión de la vida que la pareja había imaginado para su familia años antes de que Clancy matara a sus tres hijos, afirmó.

El abogado defensor critica el caso de la fiscalía

Reddington recordó a los jurados lo que les había dicho al comienzo del juicio.

“En mi declaración inicial les dije: ‘Observen las pruebas, observen la manipulación’, porque eso fue en lo que se basó originalmente este caso y cómo se desarrolló a medida que avanzaba hasta llegar frente a ustedes”, afirmó.

Reddington dijo que la fiscalía ha intentado presentar el intento de suicidio de Clancy como menos grave de lo que realmente fue.

“Hizo un intento de suicidio muy, muy significativo”, dijo. “Argumentaban que era un suicidio falso. Pequeños cortes. Sin sangrado... Ustedes saben que eso no fue lo que ocurrió”.

Comienzan los alegatos finales con Reddington, por la defensa

Reddington habló primero. Agradeció al jurado por su servicio durante el juicio de un mes, en el que escucharon testimonios difíciles y desgarradores.

“Lamentablemente, los jurados cargan con este peso durante años”, dijo Reddington.

Mencionó a los tres niños. “Ellos son las víctimas en este caso”, afirmó.

Clancy escucha las instrucciones al jurado

Lindsay Clancy miró fijamente al frente mientras el juez repasaba las instrucciones.

En un momento, se secó los ojos con un pañuelo.

Los jurados reciben instrucciones sobre la ley antes de los alegatos finales

El juez entregó al panel una copia impresa de las instrucciones.

Recordó a los jurados que Clancy es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad y repasó los elementos de los cargos.

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Dijo que un acusado no es penalmente responsable de su conducta si padece una enfermedad o defecto mental.

Sullivan explicó al jurado que consideraría tres cargos de asesinato en primer grado, uno por cada niño, pero que también podría considerar asesinato en segundo grado.

“Si consideran culpable a la acusada de asesinato, deberán decidir el grado del asesinato”, les dijo.

El juez señaló que un acusado puede tener la intención necesaria para demostrar un cargo de asesinato y actuar con premeditación incluso si sufría una alteración mental o había consumido medicamentos recetados.

El abogado de Clancy dice que el juicio ha generado conciencia sobre la psicosis posparto

“Hace un mes, cinco semanas, no sabía nada de esto, y ha sido una experiencia muy, muy aterradora y reveladora para mí”, dijo el abogado defensor Kevin Reddington a The Associated Press antes de que comenzara la audiencia del jueves.

“Espero que esto haya abierto una conversación y que la gente se dé cuenta de lo grave que es. La depresión posparto de la madre, la psicosis posparto, los bebés, las estadísticas... es simplemente aterrador”, dijo Reddington. “Y no se puede tratar a seres humanos en ese tipo de angustia mediante una llamada de Zoom de telemedicina y simplemente darles pastillas”.

Cuando se le preguntó cómo estaba afrontando Clancy el juicio, Reddington respondió que “no bien” y la describió como asustada y triste.

Reddington se negó a adelantar su alegato final, diciendo que no tenía nada escrito y que decidiría qué decir cuando llegara a la sala.

Simpatizantes de Clancy se congregan afuera del tribunal

Muchos visten de rosa y llaman la atención sobre los problemas de salud mental de las mujeres.

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“Siento que la salud mental está en el centro de todo esto, pero también lo están la comunidad y la familia, y necesitamos creerles a las mujeres”, dijo Marta Quijano. “Necesitamos apoyar a las personas y ayudarlas cuando piden ayuda. Y, como médica, he estado en ambos lados de esta situación, cuando se desestiman las preocupaciones de las mujeres, y no es justo”.

Lyn Feeney dijo que las mujeres que sufren problemas de salud mental, especialmente las madres primerizas, necesitan apoyo de distintas personas.

“Cuantos más hijos tienes, más difícil se vuelve”, dijo. “Así que siento que las mujeres necesitan apoyo de profesionales de salud mental, médicos, familiares y del sistema de justicia”.

Personas hacen fila afuera del tribunal

Unas 75 personas esperaban alrededor de las 7:30 a. m., hora del Este, para entrar al edificio del tribunal del condado de Plymouth, entre ellas periodistas y miembros del público.

Varios medios de comunicación instalaron toldos en una zona de césped cercana. Un pequeño grupo de personas vestidas de rosa en señal de apoyo también esperaba en la fila.

Signos y tratamiento de la psicosis posparto

La psicosis posparto suele aparecer pocos días después del parto, aunque puede presentarse hasta seis semanas después.

Los síntomas pueden incluir alucinaciones, delirios, paranoia u otros cambios de comportamiento.

Una mujer también puede experimentar cambios de ánimo, como manía o depresión, además de pensamientos o comportamientos desorganizados, insomnio, irritabilidad o agitación.

Las madres que padecen esta condición necesitan atención de salud mental hospitalaria, que puede incluir hospitalización involuntaria. Los tratamientos incluyen medicamentos o terapia electroconvulsiva, un procedimiento realizado bajo anestesia en el que pequeñas corrientes eléctricas atraviesan el cerebro y provocan intencionalmente una breve convulsión.

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Los expertos señalan que recibir ayuda de manera temprana aumenta las probabilidades de obtener un buen resultado.

Psicosis posparto

Se estima que la psicosis posparto afecta únicamente a entre 1 y 2 de cada 1,000 mujeres después del parto. Expertos de la Cleveland Clinic la describen como una emergencia de salud mental que afecta la percepción de la realidad.

Puede ocurrirle a cualquier persona después de dar a luz, pero el riesgo es mayor entre quienes presentan determinadas condiciones de salud mental. En un artículo publicado en 2023, investigadores de la Universidad Médica de Lublin, en Polonia, señalaron que aproximadamente la mitad de las personas con psicosis posparto tienen antecedentes de problemas psiquiátricos y que el factor de riesgo más común asociado con la enfermedad es el trastorno bipolar, que provoca cambios extremos en el estado de ánimo.

Aunque la mayoría de las personas con psicosis posparto no lastiman a sus hijos, las madres con casos graves pueden intentar hacerlo y también pueden intentar hacerse daño a sí mismas.