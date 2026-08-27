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Dolly se debilitaría, pero aún podría traer lluvia a Puerto Rico: ¿de qué depende?

Meteorología explicó cuáles factores inciden en la precipitación que puede generar un sistema tropical

27 de agosto de 2026 - 12:43 PM

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Que el sistema pierda intensidad no significa necesariamente que deje de producir lluvia. (NHC/NOAA)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Para que un sistema tropical deje lluvia en Puerto Rico, no basta con que pase cerca de la isla: también influyen su trayectoria, intensidad y las condiciones atmosféricas que encuentre a su paso.

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Esos factores serán monitoreados por el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan ante el avance de la tormenta tropical Dolly, que podría debilitarse antes de acercarse al Caribe, pero aun así dejar precipitación sobre la región.

La meteoróloga Mariangelis Marrero, del SNM, explicó a El Nuevo Día que, actualmente, el sistema luce bien organizado, aunque se espera que encuentre condiciones menos favorables para mantener su desarrollo a medida que se desplace hacia el oeste.

Una pareja de turistas observa las condiciones provocadas por el paso del huracán Bertha desde el área del Caribe Hilton. Loíza, Puerto Rico: una palma derribada yace frente a una residencia mientras, al fondo, un palmar resiste los fuertes vientos provocados por el huracán Bertha.Satélite de Bertha en su punto más cercano al norte de Puerto Rico el 8 de julio de 1996.
1 / 48 | A 30 años de Bertha: el inusual huracán de julio que por poco toca tierra en Puerto Rico. Una pareja de turistas observa las condiciones provocadas por el paso del huracán Bertha desde el área del Caribe Hilton. - Timothy Garrity

“El sistema se ve bastante robusto, pero se espera que, a medida que llegue a nuestra zona, haya vientos cortantes y polvo del Sahara que estarían limitando el desarrollo significativo del sistema”, indicó.

Según Marrero, esas condiciones podrían provocar que Dolly pierda organización y termine acercándose a la región como una onda tropical.

“Es muy probable que cuando se acerque a nuestra zona termine debilitándose y llegue como onda tropical”, sostuvo.

Sin embargo, que el sistema pierda intensidad no significa necesariamente que deje de producir lluvia.

Marrero señaló que, bajo las condiciones que se observan actualmente, tanto una tormenta tropical como una onda tropical podrían arrastrar humedad como para generar “algo” de precipitación sobre Puerto Rico.

“Ahora mismo las condiciones están con ambos (tipos de sistemas) para que dejen algo de lluvia”, explicó.

El fenómeno meteorológico de El Niño se formó en el Pacífico tropical, con la expectativa de ser "muy fuerte" y traer un período "prolongado" de temperaturas por encima del promedio.Imagen satelital que muestra la diferencia respecto a las temperaturas promedio de la superficie del mar en el ecuador del océano Pacífico tropical —representada con distintos tonos de rojo y anaranjado para indicar calor— durante la primera semana de junio de 2026, en comparación con la referencia utilizada por Coral Reef Watch de NOAA.La oficina meteorológica declara la formación de El Niño cuando las temperaturas en el Pacífico ecuatorial están 0.5 grados centígrados por encima del promedio por "varios meses consecutivos".
1 / 7 | ¿Qué es el El Niño? El fenómeno meteorológico que puede ser "muy fuerte" este año. El fenómeno meteorológico de El Niño se formó en el Pacífico tropical, con la expectativa de ser "muy fuerte" y traer un período "prolongado" de temperaturas por encima del promedio. - NOAA

La meteoróloga añadió que la evolución de un sistema también puede influir en su movimiento. Si se fortalece, por ejemplo, podría cambiar su velocidad de traslación o incluso experimentar ajustes en su trayectoria, factores que, a su vez, incidirían en dónde y por cuánto tiempo podría concentrarse la lluvia.

Por esa línea, el director del SNM, Ernesto Rodríguez, explicó, en un video publicado en redes sociales, que, usualmente, cuando los sistemas se desarrollan como tormenta tropical tienden a desplazarse hacia el noroeste.

“Es importante mirar entonces lo que pasará en las próximas 24 horas. Sabemos que, cuando se mueve tan rápido y hay vientos cortantes tan fuertes, la actividad de lluvia tiende a alargarse y no ser lluvia tan copiosa”, explicó Rodríguez.

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Así se llamarán las tormentas que se formen en el Atlántico.

Por el momento, Meteorología prevé que la humedad asociada a Dolly pudiera comenzar a acercarse a Puerto Rico entre la tarde del domingo y el lunes.

No obstante, todavía es prematuro establecer cuánta lluvia podría recibir la isla.

“Si vuelve a ser onda tropical, tendremos actividad de lluvia bien necesaria en esa cuenca de Carraízo que estamos esperando lluvia y que tenemos déficit de lluvia”, señaló.

Marrero explicó que el SNM continuará trabajando junto al Centro Nacional de Huracanes (CNH) y el Weather Prediction Center para evaluar el movimiento del sistema y, posteriormente, establecer estimados de precipitación.

Dolly se convirtió, durante la mañana del jueves, en la cuarta tormenta tropical con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico.

En su boletín de las 11:00 a.m., el CNH informó que el sistema mantenía vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora y se encontraba cerca de la latitud 13.6 norte y longitud 38.7 oeste.

La tormenta se desplazaba hacia el oeste a unas 24 millas por hora y se esperaba que continuara con un movimiento similar durante los próximos dos días.

Según el pronóstico del CNH, Dolly podría experimentar pocos cambios en intensidad durante las próximas 48 horas y degenerar en una onda tropical antes de alcanzar las Islas de Sotavento.

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Breaking NewsCentro Nacional de HuracanesServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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