Invest 96L se convierte en la tormenta tropical Dolly en el Atlántico

Lo que hasta hace poco era el sistema Invest 96L se convirtió este jueves en la tormenta tropical Dolly, la cuarta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) en Miami.

En sus redes sociales, la agencia informó que “comenzará a emitir boletines sobre la tormenta tropical Dolly, anteriormente identificada como AL96, localizada en el Atlántico tropical central, a las 11:00 a.m. EDT (1500 UTC)”.

Más temprano, el CNH informó que el potencial de desarrollo ciclónico había aumentado a un 90% en las próximas 48 horas y que era probable que se convirtiera en una tormenta tropical, lo que ya ocurrió.

En el boletín de las 8:00 a.m., el sistema estaba denominado como el Invest 96L.

En ese momento, el CNH señaló que el 90% está pronosticado tanto para las próximas 48 horas, como para los próximos siete días.

PUBLICIDAD

No obstante, la agencia federal señaló que la intensidad del sistema pudiera durar poco debido a condiciones adversas para su desarrollo, a medida que se acerque al oeste del océano.

“El Centro Nacional de Huracanes está monitoreando un área en el Atlántico tropical con una alta probabilidad (90%) de desarrollo. Si las tendencias actuales continúan, podrían emitirse avisos sobre una tormenta tropical de corta duración más tarde hoy”, indicó el CNH, en su cuenta de X.

Según su informe de esta mañana, “una zona de baja presión, ubicada aproximadamente a medio camino entre África y las Islas de Barlovento, se ha organizado mejor durante la noche”.

“Sin embargo, se prevé que las condiciones ambientales se vuelvan adversas a partir del viernes, lo que probablemente ponga fin a sus posibilidades de intensificarse”, afirmó.