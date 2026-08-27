Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
27 de agosto de 2026
90°Lluvias dispersas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Invest 96L se convierte en la tormenta tropical Dolly en el Atlántico

El Centro Nacional de Huracanes comenzará a emitir boletines sobre el sistema

27 de agosto de 2026 - 8:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El 90% de desarrollo del Invest 96L está pronosticado para las próximas 48 horas, así como para los próximos siete días, pero se espera que se debilite al acercarse al Caribe. (NHC/NOAA)
Por

Lo que hasta hace poco era el sistema Invest 96L se convirtió este jueves en la tormenta tropical Dolly, la cuarta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) en Miami.

RELACIONADAS

En sus redes sociales, la agencia informó que “comenzará a emitir boletines sobre la tormenta tropical Dolly, anteriormente identificada como AL96, localizada en el Atlántico tropical central, a las 11:00 a.m. EDT (1500 UTC)”.

Más temprano, el CNH informó que el potencial de desarrollo ciclónico había aumentado a un 90% en las próximas 48 horas y que era probable que se convirtiera en una tormenta tropical, lo que ya ocurrió.

En el boletín de las 8:00 a.m., el sistema estaba denominado como el Invest 96L.

En ese momento, el CNH señaló que el 90% está pronosticado tanto para las próximas 48 horas, como para los próximos siete días.

No obstante, la agencia federal señaló que la intensidad del sistema pudiera durar poco debido a condiciones adversas para su desarrollo, a medida que se acerque al oeste del océano.

“El Centro Nacional de Huracanes está monitoreando un área en el Atlántico tropical con una alta probabilidad (90%) de desarrollo. Si las tendencias actuales continúan, podrían emitirse avisos sobre una tormenta tropical de corta duración más tarde hoy”, indicó el CNH, en su cuenta de X.

Según su informe de esta mañana, “una zona de baja presión, ubicada aproximadamente a medio camino entre África y las Islas de Barlovento, se ha organizado mejor durante la noche”.

“Sin embargo, se prevé que las condiciones ambientales se vuelvan adversas a partir del viernes, lo que probablemente ponga fin a sus posibilidades de intensificarse”, afirmó.

En caso de que eso suceda, queda por verse si los remanentes pudieran acercarse a Puerto Rico para dejar lluvia que se necesita para las condiciones de sequía que afectan la isla.

Tags
Ondas tropicalesBreaking NewsCentro Nacional de HuracanesTiempo en Puerto Rico
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 27 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: