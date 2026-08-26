Psiquiatra del FBI comparece nuevamente en juicio contra Lindsay Clancy por el asesinato de sus hijos

La acusación reanudó el miércoles el interrogatorio a su último testigo en el juicio por asesinato contra Lindsay Clancy; un psiquiatra del FBI declaró que las decisiones que tomó mientras mataba a sus tres hijos indicaban que mantenía el control sobre sus actos.

El Dr. Gregory Saathoff, psiquiatra forense de la Universidad de Virginia y psiquiatra jefe de la Unidad de Análisis del Comportamiento del FBI, reiteró el miércoles que no creía la versión de Clancy según la cual una voz le habría ordenado matar a Cora, de 5 años, a Dawson, de 3, y a Callan, de 8 meses.

Durante el interrogatorio, la fiscal Jennifer Sprague le hizo a Saathoff una serie de preguntas sobre el relato de Clancy: ¿Le indicó la voz dónde debía matar a los niños? ¿Cómo debía matarlos? ¿Qué debía utilizar? ¿En qué orden? Saathoff respondió “no” en todas las ocasiones.

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“No tener instrucciones sobre cómo hacerlo, pero ser capaz de llevar a cabo esas decisiones… Es sorprendente que sea capaz de lograr todo esto sin ningún otro tipo de orientación ni plan", afirmó.

Lindsay Clancy espera a que el juez llame a la sala a un posible miembro del jurado en su juicio por asesinato, en el que se le acusa del homicidio de sus tres hijos, ocurrido en 2023, el miércoles 22 de julio de 2026, en el Tribunal Superior de Plymouth, en Plymouth, Massachusetts. (Greg Derr/The Patriot Ledger vía AP, Pool) (Greg Derr)

Los tres fueron estrangulados con bandas elásticas de ejercicio en el sótano de la casa familiar antes de que Clancy intentara suicidarse mientras su marido iba a por comida para llevar y a una farmacia el 24 de enero de 2023. Saathoff afirmó que su capacidad para llevar a cabo todo lo que hizo sin recibir instrucciones indicaba que Clancy “tenía el control, el control de la secuencia de lo que estaba haciendo en todo momento”.

“En el poco tiempo que la señorita Clancy pasó en casa sin su marido, era importante, tanto para llevar a cabo esto como para su suicidio, hacerlo con rapidez, de forma metódica y de manera similar”, afirmó.

La salud mental de Clancy es un aspecto clave en su juicio. El abogado defensor Kevin Reddington no niega que Clancy, de 36 años, matara a los niños, pero afirma que no debería ser considerada responsable penalmente porque padecía psicosis posparto, una enfermedad mental poco frecuente relacionada con el estrés, la falta de sueño y los cambios hormonales que siguen al parto. Clancy también intentó suicidarse posteriormente.

La acusada Lindsay Clancy lucha por contener las lágrimas mientras se leen los detalles de la muerte de sus hijos en el Tribunal Superior de Plymouth, Massachusetts, el lunes 27 de julio de 2026. (Greg Derr/The Patriot Ledger vía AP, Pool) (Greg Derr)

Se ha declarado inocente de los cargos de asesinato.

El martes, Saathoff señaló que le resultaba extraño que Clancy afirmara que la voz se detuvo una vez que terminó de estrangular a los niños, que la voz fuera constante en lugar de intermitente y que nunca antes hubiera mencionado a sus profesionales sanitarios que oía una voz. Además, según él, ella proporcionó a otros evaluadores una cronología diferente sobre cuándo oyó la voz por primera vez ese día.

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“Cometer el acto no hace que la voz desaparezca”, afirmó Saathoff al referirse a que la voz se detuviera de repente. “Nunca he visto algo así”.

El miércoles, Reddington comenzó su interrogatorio a Saathoff tratando de poner en duda su experiencia en psicosis posparto y de presentarlo como alguien estrechamente vinculado a las fuerzas del orden, preguntándole por su trabajo en prisiones, en el Ministerio de Justicia y en la Fiscalía General de Virginia.

Saathoff declaró que trató a mujeres con psicosis posparto mientras trabajaba en un hospital público en las décadas de los 80 y los 90, aunque gran parte de su investigación más reciente se ha centrado en temas como la violencia extremista, la seguridad nacional y la radicalización política.

Lindsay Clancy espera a que el juez llame a un posible miembro del jurado a la sala durante su juicio por asesinato, donde está acusada del homicidio de sus tres hijos en 2023, el miércoles 22 de julio de 2026, en el Tribunal Superior de Plymouth, Massachusetts. (Greg Derr/The Patriot Ledger vía AP, Pool) (Greg Derr)

Reddington también preguntó a Saathoff por los intentos de Clancy de buscar en Internet información sobre la depresión posparto, sus visitas a varios profesionales de la salud materna y mental, el hecho de que confesara a su madre y a su entonces marido que tenía pensamientos suicidas y temía hacer daño a sus hijos, y las llamadas a una línea de atención al suicidio; todos ellos intentos que, según Reddington, demuestran que Clancy se dio cuenta de que algo iba muy mal y que, con el tiempo, hizo un esfuerzo sincero por buscar ayuda.

Reddington preguntó si Saathoff creía que Clancy había decidido matar a sus hijos porque “ya no le gustaba la vida que creía que quería” y estaba tomando “una decisión egoísta” para “manipular a quienes la mantenían, buscando una solución rápida y fácil cuando se sentía deprimida y ansiosa”.