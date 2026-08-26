Acusado de atropellar a joven gruero en Caguas enfrenta vista de lectura de acusación

La audiencia se celebró durante la mañana ante el juez Daniel López González, en la Sala 304 del Tribunal de Caguas. En la vista, trascendió que el Ministerio Público se dispone a presentar unos 40 testigos en el juicio, mientras que la defensa del acusado aún no ha determinado si presentará testigos en esta etapa.

“Este acto (de lectura de acusación) envuelve dos cosas: número uno, la notificación del cargo que se le imputa; y número dos, se requiere que se incluya la lista de los testigos. He recibido copia del pliego acusatorio que incluye los hechos que se alegan y la lista de los testigos”, expresó el licenciado Harry Padilla.

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En declaraciones a Teleonce, añadió que la Fiscalía anunció 40 testigos en el pliego. “Todavía no sabemos (cuántos testigos presentará). Eso coge tiempo todavía”, agregó Padilla, quien no anticipó complicaciones por el hecho de que la vista preliminar en alzada se realice de forma simultánea con el juicio.

Y es que a partir del 22 de septiembre, Serrano Rivera irá a juicio por un cargo bajo el Artículo 4.02(c) de la Ley 22-2000 de Tránsito, por abandonar la escena de un accidente donde resultó muerto una persona. Este delito se penaliza con una pena fija de 15 años de prisión, confirmó el Departamento de Justicia.

De forma simultánea, el acusado enfrentará los días 13, 14 y 15 de octubre una vista preliminar en alzada por un cargo bajo el Artículo 5.07(c) también de la Ley 22 por incurrir en negligencia e imprudencia al momento de provocar el accidente que culminó con la muerte de Rodríguez Rodríguez en Caguas.

“Es común. Esto se maneja común. Lo que sucede es que, en uno se va litigando la vista preliminar en alzada y en el otro se va haciendo el descubrimiento de prueba porque hay mucho trabajo de descubrimiento de prueba todavía”, mencionó el licenciado luego de que culminó la audiencia.

Por su parte, el fiscal Dennis Soto indicó que “al momento” no ha habido conversaciones para llegar a un acuerdo. “Así que nosotros nos mantenemos enfocados en completar el desfile de prueba, alcanzar la suficiencia en esta etapa de los procedimientos y lograr alcanzar la determinación de causa”, precisó.

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Trasfondo del caso

El 9 de abril, la Fiscalía de Caguas presentó cargos contra el imputado por presuntamente ocasionar la muerte a Rodríguez Rodríguez, a quien habría impactado con su vehículo mientras este brindaba asistencia con su grúa a un ciudadano.

Como resultado del impacto vehicular, la víctima falleció en el lugar a consecuencia de los severos traumas sufridos durante el accidente.

Inicialmente, el Ministerio Público radicó dos cargos contra el acusado por violaciones a la Ley 22. En aquel momento, la jueza Nereida Salva Sandoval, del Tribunal de Caguas, determinó causa para arresto y dictó una fianza ascendente a $200,000, la cual prestó. Además, ordenó que se impusiera supervisión electrónica.

Sin embargo, durante la vista preliminar, solo uno de los cargos prosperó y pasó a la etapa de juicio, por lo que el Ministerio Público solicitó una vista preliminar en alzada, que fue fijada para las fechas antes mencionadas durante el mes de octubre.

“El Departamento de Justicia llevará hasta las últimas consecuencias a todo conductor que, por su negligencia e imprudencia temeraria, le arrebate la vida a una persona”, destacó en aquel entonces la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, en un comunicado de prensa.