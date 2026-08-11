Hallan causa para juicio contra conductor por muerte de gruero en la carretera PR-52

El hombre imputado de arrollar a un gruero en hechos registrados el 15 de diciembre de 2025 en la carretera PR-52 enfrentará juicio por un cargo de abandonar la escena de un accidente en el que el gruero Armando Rodríguez Rodríguez falleció.

El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que el tribunal no encontró causa contra Oscar Andrés Serrano Rivera por el segundo cargo formulado por la Fiscalía de Caguas, por causar un accidente al conducir un vehículo de motor de manera negligente y/o temeraria.

La vista de lectura de acusación se llevará a cabo el 26 de agosto, mientras que el juicio fue señalado para comenzar el 22 de septiembre.

Justicia informó que los fiscales Dennis Soto Fantauzzi y Yammir Samalot Rodríguez irán en alzada por el cargo por el cual no se encontró causa para juicio.

“Entendemos que se presentó la evidencia requerida para probar ese delito en etapa de juicio”, resaltó Justicia en el escrito.

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“El amplio desfile de prueba realizado se extendió por varios meses e incluyó prueba testimonial y pericial altamente especializada que fue determinante para el esclarecimiento de este crimen en el que Rodríguez Rodríguez falleció en el lugar de los hechos como resultado directo de los severos traumas provocados por Serrano Rivera”, añadió la agencia.

Serrano Rivera, supuestamente, arrolló y causó la muerte de Rodríguez Rodríguez, de 20 años, un gruero que realizaba labores de enganche de un automóvil averiado un lado de la carretera cuando fue impactado.

En cuanto a si el joven sospechoso es familiar de la exprimera dama Beatriz Isabel Rosselló, esposa del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, no negó ni confirmó la información durante una entrevista celebrada el 24 de febrero de 2026.