Desde Canóvanas: Guardia Nacional contempla replicar operativo de desalinización de agua en otros pueblos

Canóvanas - Pese a retos logísticos y operacionales, la Guardia Nacional contempla expandir a otras partes de Puerto Rico el operativo de desalinización y purificación de agua que lleva a cabo en este municipio, como parte de la estrategia para mitigar la sequía que afecta a casi el 83% del territorio.

De acuerdo con el ayudante general de la Guardia Nacional, Carlos Rivera Román, sus equipos ya identificaron varios pozos, en distintas regiones del país, que están aptos para extraer agua de la misma manera que actualmente se saca del río Grande de Loíza, en la localidad de la Asociación Ecológica de Pesca Recreativa, en Canóvanas.

“A medida que las condiciones climatológicas puedan incrementar o no, los lugares que van a ser afectados por interrupciones programadas (serán incluidos). Tenemos conocimiento de un pozo en Caguas (Moisty Skate Park). Hicimos reconocimiento y es apto para una operación similar a esta. Fuimos a Levittown (Toa Baja); también, en áreas particulares de Carolina. Hemos considerado otras localizaciones de igual manera”, apuntó Rivera Román, en conferencia de prensa.

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Reconoció, no obstante, que el operativo –sea donde sea– requiere un espacio amplio para ubicar las “vejigas” que llevan a cabo el proceso de desalinización, y también necesitan que los camiones cisterna que transportarían el agua tengan acceso a la zona cómodamente.

A su vez, la Guardia Nacional enfrenta retos en cuanto al número de equipos (“vejigas”) que puede desplegar en el operativo. “Es una limitación que puedo subsanar pidiendo equipo adicional en el Negociado de la Guardia Nacional, si fuese necesario”, sostuvo el ayudante general, en alusión a la dependencia federal, con sede en Washington, D.C.

El ayudante general de la Guardia Nacional, Carlos Rivera Román, junto a la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto. (Ramon "Tonito" Zayas)

El costo global de los trabajos de emergencia que la Guardia Nacional lleva a cabo durante la actual crisis de agua sobrepasa los $3 millones, una cuantía que sale del Fondo de Emergencia del presupuesto de Puerto Rico y que fue aprobada por la Junta de Supervisión Fiscal.

Según Rivera Román, la desalinización que realizan debe ser en un cuerpo de agua dulce, pero cerca de la desembocadura del mar, para no afectar los abastos de los embalses, algunos de los cuales enfrentan un descenso drástico en sus niveles por una sequía asociada a un evento extremo del fenómeno El Niño.

“La máquina tiene una capacidad de 2,500 galones por hora cuando está en agua dulce, opuesto a cuando está en agua salada, que me baja un 25%, aproximadamente a 2,250 galones”, detalló.

En esa línea, el militar explicó, además, que la extracción del agua no incide en el flujo del río Grande de Loíza y que la sección donde realizan las obras no es parte de la que suple el embalse Carraízo, cuyos abonados están bajo un plan de racionamiento.

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Actualmente, hay dos operaciones de desalinización en conjunto, la de Canóvanas, que también suple a Loíza, y una ubicada en el Parque Central, en San Juan. Diariamente, la Guardia Nacional extrae 14 camiones cisterna en Canóvanas, con 24 mil a 27 mil galones de agua desalinizada.

“Esto es lo que nosotros (militares) consumimos cuando estamos en lugares que no hay acceso a agua potable”, afirmó Rivera Román, quien añadió que la calidad del líquido es certificada por el Departamento de Salud y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Anteriormente, ingenieros expertos explicaron a El Nuevo Día que un proceso de desalinización de agua en Puerto Rico sería muy costoso y que el archipiélago cuenta con suficiente agua dulce para suplir sus necesidades, sin tener que incurrir en estos gastos económicos.