Lindsay Clancy: entre salud mental y responsabilidad penal
La acusada cuenta con un amplio historial psiquiátrico, tendencias suicidas y se alega que estaba sobremedicada, escribe Luis Zambrana
26 de agosto de 2026 - 11:00 PM
26 de agosto de 2026 - 11:00 PM
El derecho es conservador por tradición, pero dinámico por necesidad. Sin embargo, existen casos que retan su impermeabilidad, lo que le permite una mayor adecuación a la realidad. El notorio caso de Lindsay Clancy es uno de ellos. Por un lado, contribuye al reconocimiento y a la pertinencia de la psicosis postparto como causa de la defensa de incapacidad mental en un proceso penal. Por otro, abre un diálogo necesario y amplio en la sociedad sobre la salud mental de la mujer gestante durante el embarazo y después del alumbramiento.
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