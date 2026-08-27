Secretario del DACO crea comité de campaña política en anticipo a posible aspiración a la alcaldía de Cataño

En anticipo a una posible aspiración a la alcaldía de Cataño, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Hiram Torres Montalvo, creó un comité de campaña política ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE).

“El señor Hiram Torres Montalvo estableció el Comité Amigos de Hiram Torres y el Nuevo Cataño, conforme a la Ley 222”, confirmó el contralor electoral, Walter Vélez.

El 25 de agosto, Torres Montalvo abrió el comité político y, en la declaración de organización de la OCE, se hace constar que se organizó el 21 de agosto.

La semana pasada, Torres Montalvo dejó la puerta abierta para aspirar al cargo que quedó vacante tras la muerte, por cáncer, del alcalde Julio Alicea Vasallo.

La apertura del comité demuestra la intención de Torres Montalvo de hacer campaña política. La Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas (Ley 222 de 2011) exige que toda persona interesada en aspirar a un puesto político, que se disponga a generar ingresos o gastos de $500 o más, debe abrir un comité ante la OCE y registrar las transacciones.

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“Presentar un comité de campaña no quiere decir necesariamente que una persona va a aspirar... hay que ver cómo se desarrollan los eventos. Él sigue siendo secretario del DACO”, afirmó, por su parte, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

Opinó, de paso, que el Código Electoral debe revisarse, en momentos en que Torres Montalvo aún analiza aspirar a la vacante disponible para la alcaldía de Cataño.

“Yo creo que hay que revisar la ley. Bien sencillo. Hay una aplicación de la Ley Electoral, que es una aplicación distinta cuando son elecciones especiales por un término de 30 días, disposiciones que aplican”, dijo Peña Payano, abordado por la prensa, sobre las expresiones del representante popular Domingo Torres García, quien tildó de “irresponsable” a Torres Montalvo por, supuestamente, anteponer sus aspiraciones políticas en medio de la emergencia causada por la sequía.

Por separado, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Aníbal Vega Borges, recordó que la apertura de candidaturas para la vacante será el lunes 31 de agosto, cerrando el 4 de septiembre al mediodía.

Cuatro personas ya han mostrado interés o recogido documentos para aspirar al cargo: Félix Matías Rodríguez, Bethzaida Rodríguez Torres (viuda de Alicea Vasallo), Fernando Cintrón Mercado y Rafael Canino Torres.

Torres Montalvo no contestó llamadas de El Nuevo Día.

Preguntado sobre si Torres Montalvo debe renunciar al DACO si formaliza su aspiración, Vega Borges respondió en la negativa, y dijo que cuenta con una opinión legal que precisa que solo deben dimitir funcionarios que aspiran a cargos que deben llenarse en un término mayor de 30 días. Este medio solicitó y aguarda por esa opinión legal, que Vega Borges dijo recibió de un asesor de la Comisión Estatal de Elecciones.

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El Artículo 7.2 (5) (c) del Código Electoral establece que “todo aspirante o candidato a un cargo electivo que se desempeñe como jefe, autoridad nominadora, o director regional de una agencia, departamento, dependencia gubernamental o corporación pública en la Rama Ejecutiva, incluyendo cualquier secretario, asesor o funcionario que ocupe una posición de confianza que formule política pública adscrito a la Oficina del Gobernador, excepto el gobernador, deberá presentar su renuncia a dicho cargo 30 días antes de presentar su candidatura o la intención de candidatura a un cargo público electivo”.

“Él lo que tiene que hacer, obviamente, es no hacer campaña en horas laborables”, replicó Vega Borges.