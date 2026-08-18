¿Hiram Torres Montalvo para la alcaldía de Cataño? Esto dijo el actual secretario del DACO

Sin titubeos, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, dijo este martes que no descarta una aspiración a la alcaldía de Cataño, pero pidió tiempo para evaluarlo, una vez se abra el proceso para sustituir a Julio Alicea Vasallo, quien falleció hace menos de una semana.

“Todavía, ahora mismo, estamos pasando por un proceso de duelo en todo el Municipio de Cataño. Yo conocía muy bien al alcalde Julio Alicea Vasallo, que en paz descanse. Tuve la oportunidad de trabajar con él durante unos años, allá en el Municipio. Está perdida fue muy dolorosa para todos en el Municipio, la alcaldía, el personal que allí trabaja”, dijo Torres Montalvo, luego que la prensa le preguntara sobre una posible aspiración.

“No te puedo negar que sí he recibido acercamientos, muestras de cariño de excompañeros de trabajo en la alcaldía y demás. Yo, ahora mismo, no descarto nada. Yo creo que hay que guardar el respeto por el señor alcalde que concluya este proceso y, en su momento, cuando se formalice algún proceso de selección, pues, entonces, uno lo evaluará... o cualquier otra cosa. Pero, en estos momentos, no quiero entrar en más detalle ni descartar nada al respecto”, añadió.

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Alicea Vasallo murió el jueves de la semana pasada y ayer, lunes, comenzaron los actos fúnebres, que concluyeron con su sepelio hoy en la tarde.

El escaño de Alicea Vasallo le corresponde al Partido Nuevo Progresista, que ha anticipado que, para llenar la vacante, habrá una elección especial.

Además de Torres Montalvo, se ha mencionado que la hija del alcalde, Julybeth Alicea, puede estar interesada en la poltrona municipal. Pero Alicea no reside en Cataño, sino San Juan.

1 / 15 | En imágenes: Cataño rinde homenaje póstumo al alcalde Julio Alicea Vasallo. Decenas de personas se dieron cita este martes, 18 de agosto, para dar un último adiós al fenecido alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo. - Carlos Rivera Giusti/GFR Media 1 / 15 En imágenes: Cataño rinde homenaje póstumo al alcalde Julio Alicea Vasallo Decenas de personas se dieron cita este martes, 18 de agosto, para dar un último adiós al fenecido alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo. Carlos Rivera Giusti/GFR Media Compartir

Sobre aumento al precio del café

De otra parte, Torres Montalvo dijo que no ha tomado una decisión, mediante el insumo de un comité especial, sobre una posible alza en el precio del café semitostado.

“El comité funciona adscrito al Departamento, pero el secretario, este servidor, no es parte de ese comité. Ellos se reúnen, presentan un informe con unos hallazgos, unas conclusiones, recomendaciones que se tienen que hacer y, en base a eso, pues, entonces, yo puedo actuar, pero todavía ese informe no es final ni firme. Están en proceso de reuniones y diálogos”, dijo Torres Montalvo.