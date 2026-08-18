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¿Hiram Torres Montalvo para la alcaldía de Cataño? Esto dijo el actual secretario del DACO

A la hija del fenecido alcalde Julio Alicea Vasallo también se le menciona para ocupar la poltrona municipal

18 de agosto de 2026 - 7:12 PM

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El secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, no descartó aspirar a la alcaldía de Cataño. (Xavier Araújo)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Sin titubeos, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, dijo este martes que no descarta una aspiración a la alcaldía de Cataño, pero pidió tiempo para evaluarlo, una vez se abra el proceso para sustituir a Julio Alicea Vasallo, quien falleció hace menos de una semana.

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“Todavía, ahora mismo, estamos pasando por un proceso de duelo en todo el Municipio de Cataño. Yo conocía muy bien al alcalde Julio Alicea Vasallo, que en paz descanse. Tuve la oportunidad de trabajar con él durante unos años, allá en el Municipio. Está perdida fue muy dolorosa para todos en el Municipio, la alcaldía, el personal que allí trabaja”, dijo Torres Montalvo, luego que la prensa le preguntara sobre una posible aspiración.

“No te puedo negar que sí he recibido acercamientos, muestras de cariño de excompañeros de trabajo en la alcaldía y demás. Yo, ahora mismo, no descarto nada. Yo creo que hay que guardar el respeto por el señor alcalde que concluya este proceso y, en su momento, cuando se formalice algún proceso de selección, pues, entonces, uno lo evaluará... o cualquier otra cosa. Pero, en estos momentos, no quiero entrar en más detalle ni descartar nada al respecto”, añadió.

Alicea Vasallo murió el jueves de la semana pasada y ayer, lunes, comenzaron los actos fúnebres, que concluyeron con su sepelio hoy en la tarde.

El escaño de Alicea Vasallo le corresponde al Partido Nuevo Progresista, que ha anticipado que, para llenar la vacante, habrá una elección especial.

Además de Torres Montalvo, se ha mencionado que la hija del alcalde, Julybeth Alicea, puede estar interesada en la poltrona municipal. Pero Alicea no reside en Cataño, sino San Juan.

Decenas de personas se dieron cita este martes, 18 de agosto, para dar un último adiós al fenecido alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo.La misa de recordación del primer ejecutivo municipal se llevó a cabo en la Parroquia San Francisco de Sales, en Cataño.La gobernadora Jenniffer González decretó un día de duelo, el martes, en honor al primer ejecutivo municipal.
1 / 15 | En imágenes: Cataño rinde homenaje póstumo al alcalde Julio Alicea Vasallo. Decenas de personas se dieron cita este martes, 18 de agosto, para dar un último adiós al fenecido alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo. - Carlos Rivera Giusti/GFR Media

Sobre aumento al precio del café

De otra parte, Torres Montalvo dijo que no ha tomado una decisión, mediante el insumo de un comité especial, sobre una posible alza en el precio del café semitostado.

“El comité funciona adscrito al Departamento, pero el secretario, este servidor, no es parte de ese comité. Ellos se reúnen, presentan un informe con unos hallazgos, unas conclusiones, recomendaciones que se tienen que hacer y, en base a eso, pues, entonces, yo puedo actuar, pero todavía ese informe no es final ni firme. Están en proceso de reuniones y diálogos”, dijo Torres Montalvo.

La propuesta que está sobre la mesa es para aumentar de $18 a $23 el precio mínimo del café para los caficultores por cada almud de café puertorriqueño.

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DACOCatañoJulio Alicea VasalloCafé
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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