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“Una persona aguerrida, un trabajador incansable”: recuerdan a Julio Alicea Vasallo al iniciar sus honras fúnebres

El alcalde de Cataño falleció el pasado jueves por complicaciones con la mielofibrosis que padecía

17 de agosto de 2026 - 3:31 PM

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El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, tomó control de la alcaldía luego de la salida de Félix "EL Cano" Delgado, en diciembre de 2021. (Carlos Rivera Giusti)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Al iniciar este lunes las honras fúnebres del alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, ejecutivos municipales y otros funcionarios electos destacaron su estilo conciliador y colaborador, así como su afán de trabajo, y exaltaron cómo impulsó la actividad económica en su pueblo, que atravesaba, entonces, momentos difíciles.

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El alcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP), quien falleció el pasado jueves por complicaciones con un cáncer agresivo de médula ósea, fue despedido por familiares, amigos y allegados en Suchville Memorial, en Guaynabo, donde las exequias comenzaron al mediodía y se extenderían hasta las 9:00 p.m.

Julio fue una persona aguerrida, un trabajador incansable que cogió a Cataño en un momento complicado para el municipio y nuestra colectividad, y logró darle estabilidad al gobierno municipal al punto de que pudo revalidar en las elecciones”, recordó el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz.

Alicea Vasallo llegó al poder en diciembre de 2021, tras la renuncia de Félix “El Cano” Delgado, quien resultó convicto por actos de corrupción.

El senador Carmelo Ríos Santiago recordó que, cuando Alicea Vasallo llegó a la alcaldía y él ocupaba la secretaría general del PNP, tuvo varios desacuerdos con el incumbente que requirieron la mediación del entonces gobernador Pedro Pierluisi.

“Nos convertimos en muy buenos amigos, nos hablábamos. De una persona como Julio, que es muy fuerte, te diga: ‘Este es mi amigo, te amo’. Son palabras que, en la política, no existen. Él las decía muy a menudo”, detalló Ríos.

De acuerdo con el senador por el Distrito de Bayamón, Alicea Vasallo lo llamó primero para darle la noticia de su diagnóstico de mielofibrosis. Destacó que, aun en medio de esas circunstancias, siempre mantuvo su sentido de responsabilidad y la esperanza.

Mientras, el alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez, lamentó la situación de salud por la que atravesó Alicea Vasallo, quien compartió públicamente su diagnóstivo en abril, y destacó su sentido de cooperación.

“Nosotros, en Toa Baja, como vecinos de Cataño, hemos sufrido muchas situaciones, inundaciones, y Julio siempre nos dijo presente. (Le decía): ‘Julio, tengo esta situación’. (Él me contestaba): ‘Para allá van los muchachos. Vamos para allá. Positivo’. Son elementos que, en los momentos más difíciles nuestros, como administrador de un municipio, tengo que validar”, destacó Márquez.

La familia de Alicea Vasallo anunció el domingo que las exequias del mandatario municipal se llevarían a cabo entre lunes y martes. Se espera que a las 7:00 p.m. de este lunes se celebre una misa en memoria del alcalde.

El martes, el féretro será trasladado hasta la Parroquia San Francisco de Sales, en Cataño, de donde el alcalde era feligrés, y se celebrará misa a las 8:00 a.m., “seguida de los actos protocolares correspondientes a la despedida de pueblo”, de acuerdo con un comunicado de prensa.

Habrá también el martes una guardia de honor de la Policía Municipal y participarán estudiantes de escuelas de Cataño, empleados municipales, entre otras personas.

A las 12:00 p.m., el féretro será trasladado hacia Suchville Memorial, donde se llevará a cabo el sepelio. La gobernadora Jenniffer González decretó un día de duelo, el martes, en honor al ejecutivo municipal.

Julio Alicea Vasallo juramentó como alcalde de Cataño en diciembre del 2021, tras la renuncia de Félix "El Cano" Delgado. Antes de ser alcalde, Alicea Vasallo se desempeñó como auditor forense en la Oficina de Ética Gubernamental. También dirigió la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, (ACAA).Tras conocerse la noticia de su deceso en la tarde del jueves, miembros de las distintas vertientes de la política puertorriqueña expresaron su pesar ante la sorpresiva partida de Alicea Vasallo.
1 / 12 | Trayectoria del fallecido alcalde Julio Alicea Vasallo en el servicio público. Julio Alicea Vasallo juramentó como alcalde de Cataño en diciembre del 2021, tras la renuncia de Félix "El Cano" Delgado. - Ramón “Tonito” Zayas
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Julio Alicea VasalloCatañoCarmelo RíosRamón Luis Rivera Cruz
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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