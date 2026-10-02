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Estados Unidos envía un tercer portaaviones y casi 10,000 soldados más a Oriente Medio

Los buques, los aviones de combate, los infantes de marina y los marineros llegarán a la región a finales de noviembre

2 de octubre de 2026 - 9:06 PM

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El portaaviones USS Theodore Roosevelt zarpó de San Diego el 27 de septiembre. (DVIDS)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Pentágono enviará un tercer portaaviones y buques del Cuerpo de Marines a Oriente Medio, lo que supondrá aumentar la presencia de soldados entre 9,000 y 10,000 efectivos en la región, según publica este jueves The Wall Street Journal.

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Los buques, los aviones de combate, los infantes de marina y los marineros llegarán a la región a finales de noviembre, según funcionarios estadounidenses consultados por el medio.

El portaaviones USS Theodore Roosevelt zarpó de San Diego el 27 de septiembre, mientras que el Grupo Anfibio de Preparación USS Makin Island, compuesto por tres buques anfibios que transportan infantes de marina de la Unidad Expedicionaria 13 de Infantería de Marina, lo hizo el lunes.

En Oriente Medio ya están otros dos portaaviones estadounidenses, el USS George H.W. Bush y el USS George Washington.

La noticia del envío de más efectivos llega en un momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está endureciendo el discurso hacia Irán y con las negociaciones estancadas.

Este jueves amenazó con golpear a Irán “muy fuerte” si se confirma que Teherán estuvo detrás del incidente en el vuelo de flydubai, unos hechos que Israel ha calificado de atentado terrorista.

“Serán golpeados muy fuerte, no se preocupen”, respondió a la prensa en la Casa Blanca al ser preguntado si contempla ordenar un ataque en caso de confirmarse la autoría iraní.

Además, Trump rechazó el fin de semana el plan de siete días presentado por Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz a cambio de una serie de condiciones, aunque Irán anunció este miércoles que había recibido otra propuesta de Estados Unidos.

La guerra de Irán se prolonga desde el 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel y amenaza con convertirse en un problema para los republicanos en las elecciones de medio mandato por la influencia en el encarecimiento de la gasolina para los estadounidenses.

Tags
Oriente MedioEstados UnidosIránEjército de Estados Unidos GuerrasMarinesDonald Trump
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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