Mediadores siguen trabajando posible acuerdo a ocho meses de la guerra entre Irán y Estados Unidos

EL CAIRO — Tres fuentes oficiales han informado a The Associated Press de que los mediadores seguían trabajando con Irán y Estados Unidos en un acuerdo para poner fin a los combates y reabrir el estrecho de Ormuz, y se espera que las conversaciones indirectas se reanuden el lunes.

Los detalles se han dado a conocer cuando la guerra entra en su octavo mes tras haber provocado un sufrimiento económico generalizado. Han fracasado los múltiples intentos por garantizar la seguridad de la navegación en una de las vías navegables más importantes del mundo.

Durante el fin de semana reinó la incertidumbre después de que el presidente Donald Trump declarara a los periodistas que había rechazado la última propuesta de Teherán de reabrir el estrecho en una semana si Estados Unidos levantaba el bloqueo de los puertos iraníes, desbloqueara los activos iraníes congelados y suspendiera las sanciones sobre las ventas de petróleo iraní, entre otras condiciones.

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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, sin embargo, permaneció en Nueva York y afirmó que esperaba noticias de los mediadores. Catar ha estado actuando como mediador.

1 / 13 | En imágenes: los escombros de una escuela en Irán donde murieron 120 niños tras un bombardeo. Coloridas decoraciones de árboles y flores permanecen en las paredes de una aula cubierta de escombros de la escuela Shajareh Tayyebeh, dañada en un ataque aéreo estadounidense el 28 de febrero, en Minab, en el sur de Irán. - Vahid Salemi 1 / 13 En imágenes: los escombros de una escuela en Irán donde murieron 120 niños tras un bombardeo Coloridas decoraciones de árboles y flores permanecen en las paredes de una aula cubierta de escombros de la escuela Shajareh Tayyebeh, dañada en un ataque aéreo estadounidense el 28 de febrero, en Minab, en el sur de Irán. Vahid Salemi Compartir

El acuerdo supondría, en primer lugar, la reapertura del estrecho y el levantamiento del bloqueo estadounidense

Dos de los responsables que hablaron con la AP el lunes confirmaron que los mediadores están trabajando con ambas partes en una propuesta que incluiría la reapertura del estrecho y el levantamiento del bloqueo estadounidense, para posteriormente eliminar las sanciones.

Según el borrador del texto que se está debatiendo, el estrecho se reabriría de acuerdo con un acuerdo independiente que Irán ha estado negociando con Omán, al otro lado del estrecho, y no incluiría peajes —algo que Teherán ha venido defendiendo—. Dicho acuerdo tiene por objeto gestionar temporalmente el tráfico marítimo en lo que, antes de la guerra, se consideraba una vía navegable internacional.

Los dos responsables también afirmaron que, a pesar de las declaraciones públicas de Trump, Estados Unidos no ha rechazado oficialmente la propuesta actual, lo que sugiere que sus comentarios podrían haber sido una táctica de negociación.

1 / 14 | 📷 Ataque de Estados Unidos contra Irán alcanza una boda: estas son las imágenes. Un niño figura entre los heridos durante el ataque que alcanzó un hogar donde se celebraba una boda en Kuhestak. Actualmente, según medios iraníes, recibe tratamiento en un hospital en Minab, Iran. - Morteza Akhoondi 1 / 14 📷 Ataque de Estados Unidos contra Irán alcanza una boda: estas son las imágenes Un niño figura entre los heridos durante el ataque que alcanzó un hogar donde se celebraba una boda en Kuhestak. Actualmente, según medios iraníes, recibe tratamiento en un hospital en Minab, Iran. Morteza Akhoondi Compartir

El tercer funcionario afirmó que Estados Unidos está tratando de obtener concesiones de Irán en relación con su programa nuclear, entre ellas permitir la entrada de inspectores en el país. Según el memorándum de entendimiento que ambas partes firmaron en junio —y que se rompió a los pocos días—, estaba previsto que el programa nuclear de Irán se debatiera durante un periodo de 60 días.

Los tres funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para comentar las negociaciones diplomáticas entre bastidores.

Un responsable señaló que se percibían señales positivas por parte de ambas partes. Un segundo responsable informó de “ligeros avances” durante el fin de semana. El tercero afirmó que los mediadores siguen intentando “suavizar” las posturas de ambas partes.

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La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La última propuesta de Irán ha tenido como objetivo acelerar el calendario

Aunque la última propuesta de Irán se basa en el acuerdo de junio, una diferencia clave es la rapidez.

El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, declaró en una reunión a puerta cerrada celebrada al margen de la Asamblea General de la ONU la semana pasada que Teherán había presentado el acuerdo como algo que beneficiaría a Trump en las elecciones de mitad de legislatura. Posteriormente, Araghchi declaró a los periodistas que “el plazo de siete días comenzará tan pronto como Estados Unidos acepte este plan”.

Tanto Estados Unidos como Irán se han visto afectados económicamente: Estados Unidos, por los elevados precios del petróleo debido a los ataques de Irán contra buques en el estrecho, y Teherán, por el bloqueo naval y el creciente número de sanciones estadounidenses que frenan sus ventas de petróleo. El crudo Brent, la referencia internacional, supera los $108.

Desde hace meses, ambas partes intentan aguantar más que la otra, mientras que los países de la región sufren ataques con misiles y drones, que, según Teherán, están dirigidos contra instalaciones militares estadounidenses en la región.

Con torpedo: submarino de Estados Unidos hunde buque de Irán Es el primer ataque con torpedo contra un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial, según el secretario de Guerra.

Como reflejo de la impaciencia de Irán, una inusual declaración atribuida el lunes al líder supremo de la teocracia, el ayatolá Mojtaba Jamenei, hacía referencia a los “duros golpes” que han recibido las fuerzas enemigas cerca del estrecho. “Dentro de poco, el mar Arábigo también se librará de ellos”, añadía la declaración.

El último acuerdo propuesto vuelve a tener como objetivo poner fin a los combates en todos los frentes, incluido el Líbano. Sin embargo, en las últimas semanas ha surgido un nuevo frente, ya que los rebeldes respaldados por Irán en Yemen controlan ahora otra ruta marítima crucial: el estrecho de Bab el-Mandeb, situado en la entrada sur del mar Rojo. Esto ha ejercido una presión aún mayor sobre los mercados mundiales.

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Irán sostiene que los hutíes tienen sus propias reivindicaciones y que su conflicto con la vecina Arabia Saudí es independiente de la guerra entre Estados Unidos e Irán, pero los responsables iraníes han manifestado que están dispuestos a ayudar a alcanzar un acuerdo entre los hutíes y los saudíes, según ha declarado uno de ellos.

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