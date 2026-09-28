Monitoreo diario: La Plata sigue en picada a un mes de caer en “ajustes operacionales”

En medio de la continuación de las condiciones de sequía que afectan a Puerto Rico, el embalse La Plata registró una reducción de ocho centímetros en las pasadas 24 horas.

De acuerdo con el informe diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, La Plata amaneció en 44.31 metros.

Es el único embalse que se mantiene en el nivel de “ajustes operacionales”, categoría en la que cayó entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de agosto.

Esa medida representa 7.21 pies menos que el nivel que tenía La Plata hace exactamente un año, mientras continúan los efectos del fenómeno meteorológico conocido como “El Niño”, que ha limitado la actividad de lluvia en esta región y se espera que empeore en los próximos meses.

Gráfica que muestra que el embalse La Plata ha bajado siete pies en comparación con hace un año. (Captura)

Mientras, otros diez embalses registraron descensos en las pasadas 24 horas, incluyendo cinco centímetros (cm) menos en la represa Carraízo, que se mantiene en nivel de “seguridad” con 40.58 metros.

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En esa misma categoría también hubo reducciones en Toa Vaca (3 cm), Carite (2 cm), Patillas (2 cm), Matrullas (16 cm), Lucchetti (8 cm), Guajataca (12 cm) y Cerrillos (5 cm).

Por su parte, los embalses que están en la categoría inferior de “observación” no hubo cambios en los niveles, mientras que Dos Bocas -que está en “desborde”- perdió 5 cm.