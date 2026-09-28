Alertan sobre riesgo alto de corrientes marinas: ¿se esperan lluvias este lunes?
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan informó que el peligro mayor en el mar está en la costa norte y este
28 de septiembre de 2026 - 7:37 AM
28 de septiembre de 2026 - 7:37 AM
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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan alertó este lunes sobre un riesgo alto de corrientes marinas para toda la costa norte y este de Puerto Rico, “desde Aguadilla hasta Fajardo”.
“Las corrientes marinas pueden arrastrar incluso a los mejores nadadores lejos de la costa hasta aguas profundas, donde sería difícil regresar con seguridad”, explicó el SNM.
Mientras, indicó que se esperan condiciones del tiempo calmadas con cielos parcialmente nublados, con algunas lluvias afectando mayormente el este y sur de Puerto Rico en horas de la mañana.
Luego, en horas de la tarde, se esperan lluvias pasajeras en el interior y noroeste de la isla.
Monday Weather Update | Actualización del Tiempo para el Lunes#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/UrsObexDfO— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 28, 2026
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