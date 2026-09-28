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Alertan sobre riesgo alto de corrientes marinas: ¿se esperan lluvias este lunes?

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan informó que el peligro mayor en el mar está en la costa norte y este

28 de septiembre de 2026 - 7:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El SNM indicó que el riesgo de corrientes peligrosas afectaría a toda la costa norte entre Aguadilla y Fajardo. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan alertó este lunes sobre un riesgo alto de corrientes marinas para toda la costa norte y este de Puerto Rico, “desde Aguadilla hasta Fajardo”.

“Las corrientes marinas pueden arrastrar incluso a los mejores nadadores lejos de la costa hasta aguas profundas, donde sería difícil regresar con seguridad”, explicó el SNM.

Mientras, indicó que se esperan condiciones del tiempo calmadas con cielos parcialmente nublados, con algunas lluvias afectando mayormente el este y sur de Puerto Rico en horas de la mañana.

Luego, en horas de la tarde, se esperan lluvias pasajeras en el interior y noroeste de la isla.

Tags
Servicio Nacional de MeteorologíaBreaking NewsMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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