Identifican a dos hombres asesinados a tiros en Barrio Obrero
Uno de los occisos estaba dentro de un auto
27 de septiembre de 2026 - 6:20 AM
Actualizado el 28 de septiembre de 2026 - 6:25 AM
27 de septiembre de 2026 - 6:20 AM
Actualizado el 28 de septiembre de 2026 - 6:25 AM
Dos hombres fueron asesinados a tiros en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada del domingo, en San Juan.
Los occisos fueron identificados como Nomal A. Rosario González, de 20 años, y Miguel Amador Sierra, de 25 años.
De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 5:35 a.m., en la calle 18, en Barrio Obrero.
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones en el lugar.
Cuando llegaron los agentes, encontraron a dos hombres sin vida y con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.
Uno de los occisos estaba en el interior de un auto Hyundai Venue azul del 2024 y el otro estaba sobre el pavimento, al lado del vehículo.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y el fiscal de turno se hicieron cargo del caso.
La teniente Idamaris Morales, del CIC de San Juan, indicó que en la escena encontraron casquillos de calibre .40, pero no precisó la cantidad, mientras que al momento no habían identificado algún testigo.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 330 asesinatos en lo que va de este año, cuatro menos que los 334 registrados a la misma fecha en el 2025.
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