Solo dos compañías mostraron interés en proveer máquinas de escrutinio electrónico a la CEE

Liberty Vote USA y Election Systems and Software (ES&S) fueron las únicas empresas que presentaron sus propuestas ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para la venta o alquiler de máquinas de escrutinio electrónico, confirmó el presidente del ente electoral, Jorge Rivera Rueda.

“Ya comenzó el proceso. Hubo un acto de apertura donde presentaron propuestas. Ahora, tanto la Junta de Subastas, de conformidad o en conjunto con el comité de asesores técnicos, evalúan, en efecto, los cumplimientos con los requisitos obligatorios, tanto de documentación que hay que presentar como de requisitos técnicos, y las compañías que se entiendan que cumplen con esos requisitos pasan a las reuniones de confirmación que serían el 7, 8 y 9 de octubre”, explicó el presidente de la CEE el domingo.

Esta es la segunda subasta que realiza la CEE con el fin de adquirir el equipo porque previamente celebró una que declaró nula, ya que las empresas no cumplieron con los requisitos. En ese primer proceso, presentaron propuestas Liberty Vote USA, ES&S y Truenorth Corporation.

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Esa primera subasta, efectuada el 1 de abril, es objeto de revisión en el Tribunal de Apelaciones, luego que Liberty Vote USA y ES&S presentaran recursos legales de revisión. Fue precisamente el foro apelativo el que paralizó la segunda subasta, y el Tribunal Supremo ordenó continuar el trámite sin adjudicar.

Liberty Vote USA es el nuevo nombre bajo el que opera Dominion Voting System, la compañía a la que la CEE le compró el equipo de conteo de papeletas, en 2015, y que confrontó múltiples fallas en las elecciones de 2020 y, luego, en 2024.

Al preguntársele sobre la comparecencia de solo dos empresas, Rivera Rueda lo calificó como “lamentable”.

“Obviamente, nosotros preferimos que haya competencia, pero eso evidencia la realidad del mercado. Como siempre he indicado, es un mercado limitado donde no hay mucha oferta. No es como comprar una computadora o comprar un teléfono celular, que hay mucha oferta en el mercado. Es un mercado limitado. Es parte de la realidad sobre este tipo de tecnología”, argumentó.

Respondió con un “negativo” cuando se le cuestionó si podía ser una opción actualizar las máquinas que actualmente posee la CEE. Esas máquinas dieron problemas en las elecciones generales del 2020 y del 2024.