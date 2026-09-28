Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
28 de septiembre de 2026
81°Lluvias dispersas
NoticiasPolítica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Solo dos compañías mostraron interés en proveer máquinas de escrutinio electrónico a la CEE

Una de ellas es la antigua Dominion Voting Systems, confirmó el presidente del organismo electoral, Jorge Rivera Rueda

28 de septiembre de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vista de las máquinas de escrutinio electrónico. (Suministrada)
Las máquinas de escrutinio electrónico que posee hoy la Comisión Estatal de Elecciones las adquirió a la empresa Dominion Voting System, que al presente opera como Liberty Vote USA.
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Liberty Vote USA y Election Systems and Software (ES&S) fueron las únicas empresas que presentaron sus propuestas ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para la venta o alquiler de máquinas de escrutinio electrónico, confirmó el presidente del ente electoral, Jorge Rivera Rueda.

RELACIONADAS

“Ya comenzó el proceso. Hubo un acto de apertura donde presentaron propuestas. Ahora, tanto la Junta de Subastas, de conformidad o en conjunto con el comité de asesores técnicos, evalúan, en efecto, los cumplimientos con los requisitos obligatorios, tanto de documentación que hay que presentar como de requisitos técnicos, y las compañías que se entiendan que cumplen con esos requisitos pasan a las reuniones de confirmación que serían el 7, 8 y 9 de octubre”, explicó el presidente de la CEE el domingo.

Esta es la segunda subasta que realiza la CEE con el fin de adquirir el equipo porque previamente celebró una que declaró nula, ya que las empresas no cumplieron con los requisitos. En ese primer proceso, presentaron propuestas Liberty Vote USA, ES&S y Truenorth Corporation.

Esa primera subasta, efectuada el 1 de abril, es objeto de revisión en el Tribunal de Apelaciones, luego que Liberty Vote USA y ES&S presentaran recursos legales de revisión. Fue precisamente el foro apelativo el que paralizó la segunda subasta, y el Tribunal Supremo ordenó continuar el trámite sin adjudicar.

Liberty Vote USA es el nuevo nombre bajo el que opera Dominion Voting System, la compañía a la que la CEE le compró el equipo de conteo de papeletas, en 2015, y que confrontó múltiples fallas en las elecciones de 2020 y, luego, en 2024.

Al preguntársele sobre la comparecencia de solo dos empresas, Rivera Rueda lo calificó como “lamentable”.

“Obviamente, nosotros preferimos que haya competencia, pero eso evidencia la realidad del mercado. Como siempre he indicado, es un mercado limitado donde no hay mucha oferta. No es como comprar una computadora o comprar un teléfono celular, que hay mucha oferta en el mercado. Es un mercado limitado. Es parte de la realidad sobre este tipo de tecnología”, argumentó.

Respondió con un “negativo” cuando se le cuestionó si podía ser una opción actualizar las máquinas que actualmente posee la CEE. Esas máquinas dieron problemas en las elecciones generales del 2020 y del 2024.

Rivera Rueda se mostró confiado en que tiene tiempo para llevar a término la subasta antes que finalice este año, como está contemplado.

Tags
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto RicoCEESubastasGobierno de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 28 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: