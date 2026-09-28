Papa León XIV insta a los líderes religiosos a predicar la paz antes de terminar su visita a Francia

METZ, Francia — El papa León XIV instó el lunes a los líderes religiosos a predicar mensajes de paz y unidad al concluir su visita a Francia, recordando las fuerzas del diálogo que contribuyeron a la integración de Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

Leo viajó a la ciudad de Metz, situada al este del país, cerca de la frontera con Luxemburgo y Alemania, para presidir un encuentro interreligioso. Este tuvo lugar en un centro de conferencias que lleva el nombre de Robert Schuman, un estadista francés católico considerado uno de los padres fundadores de la unidad europea.

Leo decidió poner fin a su visita de cuatro días a Francia en Metz para reiterar su llamamiento a que Europa recuerde su tradición de diálogo para hacer frente a los retos actuales de la guerra, la migración y la polarización.

1 / 15 | En imágenes: el papa León XIV desata el fervor de miles de fieles en las calles de París. El papa León XIV fue aclamado a su paso en papamóvil por los Campos Eliseos, el lugar de las grandes celebraciones de París, hasta llegar a la Plaza de la Concordia. - Gregorio Borgia 1 / 15 En imágenes: el papa León XIV desata el fervor de miles de fieles en las calles de París El papa León XIV fue aclamado a su paso en papamóvil por los Campos Eliseos, el lugar de las grandes celebraciones de París, hasta llegar a la Plaza de la Concordia. Gregorio Borgia Compartir

Dirigiéndose a los líderes judíos, musulmanes, protestantes y ortodoxos reunidos en el centro de conferencias, Leo citó el ejemplo de Schuman, que promovió el diálogo incluso entre rivales, y afirmó que los líderes religiosos tenían la responsabilidad compartida de forjar lazos de amistad más allá de las fronteras en nombre de la paz.

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“De hecho, invocar el nombre de Dios para justificar la violencia o la opresión es profanar ese nombre”, afirmó. “El discurso religioso debe abogar constantemente por el desarme de los corazones y de las palabras”.

Multitudes enormes y una escolta militar

La visita de Leo a una Francia que en su día fue firmemente católica y que hoy es oficialmente laica se ha caracterizado por su llamamiento a que Europa recuerde su herencia cristiana y la aplique a los retos éticos y geopolíticos actuales.

El domingo, en el santuario católico de Lourdes, condenó la ley —aprobada recientemente en Francia— que permite la muerte asistida por motivos médicos, calificándola de “falsa compasión”. En casi todas partes se ha encontrado con multitudes enormes —800,000 personas asistieron a la misa de Leo en la emblemática Place de la Concorde de París—, lo que ha sorprendido incluso a los organizadores.

Niña rompe protocolo y abraza al papa León XIV Así fue sorprendido tras dar una misa en la ciudad de Bamenda, en Camerún.

El lunes por la mañana, el vuelo chárter de Leo con Air France contó con una escolta militar formada por dos aviones de combate franceses durante el trayecto de Lourdes a Metz.

Más tarde, ese mismo lunes, en su último acto en Francia, Leo iba a celebrar una misa en la catedral de San Esteban de Metz. La catedral es uno de los mejores ejemplos del estilo gótico francés, con sus altísimas bóvedas y sus vidrieras, algunas de las cuales fueron diseñadas por el artista judío del siglo XX Marc Chagall.

Las vidrieras han dado a la catedral el sobrenombre de “Lanterne du Bon Dieu”, es decir, “La linterna del Buen Dios”.

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Un estadista que promovió el diálogo entre rivales

Schuman es conocido sobre todo por la Declaración de Schuman de 1950, cinco años después del fin de la guerra. En ella se proponía la creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero para poner en común la producción entre Francia y Alemania, dos países que habían sido rivales históricos.

La idea, en un momento en que Europa se recuperaba de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, se basaba en la convicción de que los intereses económicos entrelazados harían que otra guerra entre ellos fuera “no solo impensable, sino materialmente imposible”.

La Comunidad del Carbón y del Acero fue la primera de las instituciones europeas que sentaron las bases de lo que, con el tiempo, se convertiría en la Unión Europea.

Schuman, un miembro de la resistencia encarcelado por los nazis, fue declarado “venerable” en 2021, un paso más en el proceso hacia su posible canonización.

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