León XIV visita Francia, un país laico cuyas leyes difieren de la doctrina católica sobre la vida

CIUDAD DEL VATICANO — Cuando el papa Juan Pablo II, ya enfermo, visitó el santuario francés de Lourdes en 2004, en su último viaje al extranjero, pronunció una enérgica condena del aborto y la eutanasia mientras respiraba con dificultad durante la misa.

Se espera que el papa León XIV haga un llamamiento similar en defensa de la vida cuando visite Francia este fin de semana y rece también en Lourdes. Este lugar, uno de los destinos de peregrinación más visitados del cristianismo, es especialmente popular entre las personas enfermas debido a su relación con curaciones milagrosas.

Es probable que el mensaje de Leo tenga una acogida diferente, ya que la Asamblea Nacional de Francia consagró en 2024 el aborto como derecho constitucional y recientemente aprobó definitivamente un proyecto de ley que permite a los adultos con enfermedades incurables recibir medicación letal. Ha sido la culminación de años de debate sobre los cuidados al final de la vida en Francia y se produce en un momento en el que otros países de Europa y América han ido legalizando cada vez más la muerte asistida, aunque los legisladores británicos han rechazado recientemente un proyecto de ley que la permitía.

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La doctrina católica sostiene que la vida debe defenderse desde la concepción hasta la muerte natural. Insiste en que los pacientes con enfermedades crónicas, incluidos aquellos en estado vegetativo, deben recibir cuidados “ordinarios”, como la hidratación y la nutrición, pero que los cuidados “extraordinarios” o desproporcionados pueden suspenderse si solo sirven para prolongar una vida precaria y dolorosa.

1 / 30 | Ceremonia histórica: el papa León XIV inaugura la torre central de la Basílica de la Sagrada Familia en España. Fieles asisten a la ceremonia de inauguración de la Torre de Jesucristo en la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, España. - Alessandra Tarantino 1 / 30 Ceremonia histórica: el papa León XIV inaugura la torre central de la Basílica de la Sagrada Familia en España Fieles asisten a la ceremonia de inauguración de la Torre de Jesucristo en la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, España. Alessandra Tarantino Compartir

Con la bendición de León, los obispos franceses decidieron que el lema oficial de su viaje sería “Para que el mundo tenga vida”, lo que sugiere que la protección de la vida y la dignidad humanas será un tema central de la visita.

Leo ha hecho hincapié en la necesidad de proteger la dignidad de toda vida humana, desde los inmigrantes hasta los enfermos y los no nacidos, sobre todo en su encíclica inaugural sobre la salvaguardia de la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial.

El cardenal Jean-Marc Aveline, presidente de la Conferencia Episcopal, afirmó que esperaba que Leo abordara el tema. “Ya sabemos que la cuestión de la vida y el respeto por la vida —no solo desde un punto de vista ético, sino en muchos sentidos— ocupa un lugar central en el mensaje del Papa y concuerda estrechamente con el mensaje del Evangelio”.

Un país laico pero católico

Francia es un país tradicionalmente católico, pero en la vida pública se rige por una forma estricta de laicismo basada en una ley de 1905 que separa la Iglesia del Estado.

Y, al igual que muchos países de Occidente —que en su día fue tradicionalmente cristiano—, Francia ha visto cómo la influencia de la Iglesia católica se ha ido reduciendo debido a las tendencias de secularización y al impacto que ha tenido en su credibilidad el escándalo de los abusos sexuales por parte del clero.

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Sin embargo, los obispos franceses se han mostrado sorprendidos por el gran interés que ha suscitado la visita del Papa, prevista del 25 al 28 de septiembre, y afirman que esperan que un millón de personas acudan a verlo. Debido a una afluencia de público mayor de lo previsto, los organizadores han ampliado el perímetro de la misa principal de León en la céntrica Place de la Concorde, extendiendo el recinto más allá de los 1.9 kilómetros (1.2 millas) de longitud de los Campos Elíseos, por donde desfilará en su papamóvil.

Leo despertó un interés similar en la España laica en junio, donde recibió una ovación de siete minutos con el público en pie tras su discurso ante el Parlamento español.

1 / 42 | El papa León XIV en España: miles de fieles reciben al pontífice en su histórica visita. El papa León XIV inició su viaje de una semana a España el sábado en Madrid. - Alessandra Tarantino 1 / 42 El papa León XIV en España: miles de fieles reciben al pontífice en su histórica visita El papa León XIV inició su viaje de una semana a España el sábado en Madrid. Alessandra Tarantino Compartir

“Creo que hace muchos meses, o incluso hace unos meses, nadie habría imaginado” este nivel de interés, afirmó la hermana Nathalie Becquart, una alta responsable del Vaticano procedente de Francia. “Pero mira lo que ha ocurrido en España”.

Al igual que en España, en Francia se ha observado en los últimos años una tendencia al aumento de los bautismos de adultos, sobre todo entre los jóvenes conservadores, muchos de los cuales se sienten atraídos por formas de culto más tradicionales, incluida la antigua misa en latín.

Más de 13,000 adultos se bautizaron durante la Semana Santa de este año en Francia, donde el número de bautismos de adultos se ha más que triplicado desde 2016, según ha informado la Conferencia Episcopal Francesa. León se reunirá con algunos de estos nuevos conversos en una audiencia especial.

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Sin embargo, los expertos advierten de que estas cifras no contrarrestan la tendencia generacional general según la cual los hijos de los católicos franceses practicantes ya no acuden a misa ni bautizan a sus bebés.

En 1980 se celebraron 513,000 bautismos en Francia; en 2024, un total de 186,000. “El nuevo fenómeno de los bautismos de adultos se pone en perspectiva; de hecho, solo representa un repunte muy modesto”, afirmó Christian Marquant, un católico tradicionalista que achaca la crisis de secularización de la Iglesia francesa a las reformas modernizadoras del Concilio Vaticano II.

La IA y la paz también figuran en la agenda de Leo

Leo va a comenzar y terminar su viaje a Francia con dos actos destinados a difundir su mensaje entre un público internacional. El primer día, visitará la UNESCO para hablar sobre la inteligencia artificial y el valor de la educación y el arte.

En su encíclica sobre la IA titulada “Magnificent Humanity”, Leo abogó por una regulación estricta de la IA y pidió a los desarrolladores que redujeran el ritmo, una postura que estos han adoptado recientemente de forma colectiva. La postura de Leo respecto a la IA le ha enfrentado a la Administración Trump, que ha fomentado la innovación en este ámbito para que Estados Unidos pueda competir con China y superarla.

1 / 100 | Así ha sido el primer año del pontificado de León XIV: 100 imágenes de momentos clave. El momento histórico en que el cónclave eligió a León XIV como nuevo papa. - ANDREJ ISAKOVIC 1 / 100 Así ha sido el primer año del pontificado de León XIV: 100 imágenes de momentos clave El momento histórico en que el cónclave eligió a León XIV como nuevo papa. ANDREJ ISAKOVIC Compartir

La visita del Papa estadounidense a la UNESCO reviste gran importancia, dado que la Administración Trump ha anunciado una vez más que se retira de la agencia cultural de la ONU, como parte de su estrategia general de distanciamiento de las organizaciones internacionales.

En su último día, el 28 de septiembre, Leo visitará la ciudad de Metz, en el norte de Francia, lugar de nacimiento de Robert Schuman, uno de los padres fundadores de la integración europea.

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Leo participará en una reunión con otros líderes religiosos y, a continuación, intervendrá en una conferencia europea sobre la paz, en un momento en el que la guerra azota Ucrania y otros lugares.

El abuso sexual por parte del clero, en la agenda

El Vaticano tomó la inusual decisión de anunciar con antelación que León se reuniría con víctimas de abusos sexuales por parte del clero durante su estancia en Francia. Entre los siete supervivientes que asistirán a la reunión se encuentra uno que ya era adulto cuando sufrió los abusos, lo que supone un reconocimiento de la nueva dimensión de la crisis de los abusos a la que se enfrenta la Iglesia.

La Iglesia francesa se ha visto obligada a hacer un balance devastador de su historial de abusos. Un informe independiente de 2021 estimaba que 330,000 niños habían sufrido abusos a lo largo de 70 años a manos de unos 3,000 sacerdotes y colaboradores de la Iglesia.

A pesar de las críticas a la metodología y las conclusiones del informe, los obispos franceses establecieron, no obstante, un sistema independiente de indemnización para las víctimas que, hasta la fecha, ha recomendado que la Iglesia abone más de 20 millones de euros.

En Lourdes, a Leo se le recordará un espinoso caso de abusos que heredó del papa Francisco.

Niña rompe protocolo y abraza al papa León XIV Así fue sorprendido tras dar una misa en la ciudad de Bamenda, en Camerún.

La fachada de una de las basílicas de Lourdes fue diseñada por el reverendo Marko Rupnik, uno de los artistas del mosaico más famosos de la Iglesia católica.

Rupnik se encuentra actualmente a la espera de juicio en un tribunal del Vaticano, acusado por más de dos docenas de mujeres de haberlas maltratado psicológica, espiritual y sexualmente desde la década de los noventa, incluso durante la creación de sus obras de arte.

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Sus superiores jesuitas encubrieron el caso durante tres décadas, e incluso se sospechó que Francisco había protegido a su compañero jesuita. En medio de la indignación mediática, Francisco ordenó en 2024 la apertura de un juicio canónico, que aún sigue en curso.

El caso Rupnik planteó la cuestión de qué hacer con sus mosaicos, que adornan basílicas de todo el mundo.

En 2024, el obispo de Lourdes, Jean-Marc Micas, decidió dejar de iluminar por la noche la fachada de la basílica de Notre Dame du Rosaire. Posteriormente, ordenó que se cubrieran las puertas decoradas y, más recientemente, decidió cubrir por completo los mosaicos de la fachada. Su razonamiento fue que las víctimas de abusos que acuden a Lourdes en busca de sanación no deberían verse obligadas a contemplarlos.

Dado que, al parecer, algunos de los abusos se cometieron durante la creación de los mosaicos, “es imposible separar la obra de arte del abuso”, afirmó Laura Sgro, abogada de las cinco mujeres que denunciaron a Rupnik y que han acogido con satisfacción la decisión de Micas de cubrir los mosaicos.

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