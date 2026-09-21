Agente del ICE dispara y hiere a un hombre venezolano en Texas

Austin - Un agente migratorio de Estados Unidos hirió de bala el domingo a un hombre en Austin, Texas, informaron funcionarios locales, y pronto se congregaron manifestantes contrarios al ICE en el lugar.

El individuo se encontraba en estado grave, pero estable, en un hospital después de recibir un disparo en el torso en el sector norte de la capital, indicaron funcionarios de Austin en una conferencia de prensa.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), confirmó que el hombre se encontraba en condición estable y “bajo custodia federal en espera de expulsión”.

Investigaciones de Seguridad Nacional, con asistencia del FBI, está investigando “el tiroteo en el que participó el agente contra un extranjero ilegal de Venezuela, que ingresó ilegalmente a nuestro país durante el gobierno de Biden y tenía una orden final de expulsión”, dijo el departamento en un comunicado.

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La policía de la ciudad no colaboró en el operativo ni en los disparos, efectuados después de una detención de tráfico, dijo la jefa de policía de Austin, Lisa Davis, al informar a los periodistas junto con el alcalde y otros funcionarios municipales.

El alcalde dice que quiere que la policía de la ciudad participe en la investigación

El alcalde de Austin, el demócrata Kirk Watson, dijo querer que la policía de la ciudad participe en la investigación para que pueda aportar una “mirada clara, de terceros” al proceso. Watson señaló que no considera apropiado que el ICE lleve a cabo la investigación por su cuenta.

Los residentes de Austin tienen “derecho a sentirse seguros en su ciudad”, expresó Watson. Una investigación adecuada reforzará la credibilidad, agregó.

La jefa policial dijo que no había muchos datos que pudiera ofrecer, pues había pasado muy poco tiempo desde el incidente, pero añadió que la unidad de investigaciones especiales de su departamento se encontraba en el lugar de los hechos.

1 / 13 | En imágenes: el impacto en Maine tras la muerte de Johan Sebastián Durán, joven tiroteado en operativo del ICE. En la mañana del lunes 13 de julio, un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Biddeford, Maine, terminó con la muerte del colombiano Joan Sebastián Guerrero, un joven de 26 años. - Jaime Moreno 1 / 13 En imágenes: el impacto en Maine tras la muerte de Johan Sebastián Durán, joven tiroteado en operativo del ICE En la mañana del lunes 13 de julio, un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Biddeford, Maine, terminó con la muerte del colombiano Joan Sebastián Guerrero, un joven de 26 años. Jaime Moreno Compartir

El Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) de Texas indicó que recibió una solicitud del ICE para darle apoyo en una persecución vehicular, aproximadamente a las 12:50 p.m. Para cuando los agentes estatales del DPS llegaron, los disparos ya habían ocurrido, señaló el departamento en un comunicado el domingo por la noche.

Abogada dice que el hombre baleado es de Venezuela

Una abogada de inmigración que representa a la familia del hombre lo identificó como Wilber Rafael Garcés Pérez, un venezolano de 28 años.

La abogada Kate Lincoln Goldfinch indicó en un video publicado en su cuenta de Instagram que creía que él no tenía antecedentes penales ni una orden final de expulsión de Estados Unidos, pero luego dijo a The Associated Press que desconocía cuál era su estatus migratorio actual.

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La familia del hombre ha tenido dificultades para obtener cualquier información del hospital sobre su estado o ubicación, agregó Lincoln-Goldfinch.

Poco antes de las 7:00 p.m., el abogado del hospital le informó a la esposa del hombre que éste había sido puesto en custodia del ICE unas horas antes, escribió Lincoln-Goldfinch en un mensaje de texto a la AP.

“Nadie se molestó en informarle”, escribió.

De momento no estaba claro si el individuo seguía hospitalizado mientras estaba bajo custodia del ICE, o si había sido trasladado a otro lugar.

Manifestantes se presentan en el lugar

Un Toyota Corolla azul oscuro estaba estacionado bajo un paso elevado, con daños en la puerta del lado del pasajero y lo que parecían ser agujeros de bala. El auto fue remolcado al anochecer y el tráfico comenzó a moverse de nuevo.

En el lugar había una fuerte presencia de agentes de policía, junto con un centenar de manifestantes. Algunos de ellos insultaban a los agentes que sostenían escudos antidisturbios, mientras que otros gritaban, y algunos autos que pasaban tocaban la bocina en apoyo de la protesta. Un hombre sostenía un cartel que decía: “Nadie está a salvo”, y había otro cartel que rezaba: “ICE nazi”.

Cuando se le preguntó si las autoridades de Austin saben dónde está el agente federal involucrado, dado que agentes han salido de estados tras tiroteos anteriores en todo el país, el alcalde dijo: “No lo sabemos. Pero yo esperaría que un agente que esté involucrado en un tiroteo en el que participaron agentes no se vaya de la ciudad. Y ciertamente que no se vaya del estado”.

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El fiscal de distrito del condado Travis, José Pompa Garza, solicitó que la policía local y los fiscales sean incluidos en la investigación.

“Además, solicitamos cooperación al gobierno federal para darnos acceso a las pruebas”, expresó la fiscalía en un comunicado el domingo por la noche.

El legislador Greg Casar, demócrata que representa partes de Austin, pidió transparencia mientras se investigan los disparos.

“Es terrible que este horror haya llegado a nuestras puertas”, dijo Casar a los periodistas. “Para que Austin sea seguro, el ICE debería poner fin a su despliegue intensivo aquí”.

Los operativos del ICE se intensificaron en todo Estados Unidos durante el verano

El ICE ha intensificado sus operativos en todo el país este verano, gracias a lo cual efectuó por primera vez en su historia más de 50,000 arrestos al mes en julio y agosto.

En julio, un agente del ICE baleó de muerte a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años y residente de Houston, después de que agentes federales que conducían vehículos sin distintivos lo persiguieran mientras él llevaba a su cuadrilla de construcción a un lugar de trabajo.

En otro suceso el mismo mes, en Maine, un agente del ICE le disparó a Johan Sebastián, un colombiano de 25 años. El agente era un veterano del Ejército que padece graves problemas de salud mental desde la infancia y nunca debió haber recibido una placa ni un arma para patrullar las calles, según dijeron a la AP varios de sus familiares cercanos.

Los empeños del gobierno por controlar la inmigración fueron condenados ampliamente el invierno pasado tras las muertes de los ciudadanos estadounidense Alex Pretti y Renee Good en Minnesota.

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