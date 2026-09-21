Monitoreo diario: sube el embalse La Plata y baja Carraízo

El embalse La Plata aumentó este lunes cuatro centímetros, lo cual lo acerca cada vez más a la posibilidad de salir del nivel de “ajustes operacionales”, de acuerdo con los datos reportados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Esta reserva de agua reportó un nivel de 44.70 metros y entraría al nivel de “observación” si supera los 44.90 metros. Al momento, es el único de los 19 embalses monitoreados por la AAA que se encuentra en la clasificación de “ajustes operacionales”.

Por su parte, el embalse Carraízo reportó un descenso de dos centímetros (cm) para llegar a los 40.79 metros. A pesar del descenso, Carraízo se encuentra cerca de estar en el nivel de desborde, luego que la semana pasada regresara al nivel de “seguridad” tras semanas con una reducción constante que obligó a la corporación pública a establecer un plan de racionamiento para sus abonados.

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En total, este lunes, 10 embalses reportaron una reducción en sus niveles, al compararlo con las medidas del domingo. Mientras seis reportaron aumentos y tres se quedaron igual.

Gráfica del nivel de los embalses para el lunes, 21 de septiembre (AAA)

No variaron los niveles de los embalses Cidra, Fajardo y Garzas, en Adjuntas.

Además de La Plata, aumentaron de nivel los embalses Matrullas, en Orocovis (2 cm); Lucchetti, en Yauco (9 cm); Loco, en Yauco (16 cm); Dos Bocas, en Arecibo (21 cm); y Guajataca, en Quebradillas (17 cm).

Por otro lado, tuvieron disminuciones los embalses Toa Vaca, en Villalba (1 cm); Río Blanco, en Naguabo (1 cm); Carite, en Guayama (1 cm); y Patillas (2 cm). También bajaron Guineo, en Orocovis (1 cm); Guayabal, en Juana Díaz (3 cm); Guayo, en Lares (9 cm); Caonillas, en Utuado (2 cm) ; y Cerrillos, en Ponce (5 cm).