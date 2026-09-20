Emiten advertencia de inundaciones repentinas para varios municipios
El Servicio Nacional de Meteorología había anticipado sobre aguaceros en el noroeste
20 de septiembre de 2026 - 3:16 PM
20 de septiembre de 2026 - 3:16 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia de inundaciones repentinas en el noroeste de Puerto Rico.
El boletín cubre los pueblos de Camuy, Isabela, Lares, Quebradillas y San Sebastián.
La alerta está en efecto hasta las 4:30 de la tarde, informó la agencia federal.
📅 Sun, Sep 20, 2026— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 20, 2026
🌧️ Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones
📍 Camuy, Isabela, Lares, Quebradillas, and San Sebastián
⏰ Sun Sep 20, 4:30 PM AST | dom, 20 sept, 4:30 p. m. AST
Watch for flooded roads. | Atención a carreteras inundadas.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/PosDO9oxY2
“A las 2:49 p.m., el radar Doppler indicó lluvias intensas debido a tormentas eléctricas. Esto provocará inundaciones en zonas urbanas y en pequeños arroyos”, explicó el SNM.
“Han caído entre 1 y 2 pulgadas de lluvia”, agregó. “Se esperan cantidades adicionales de lluvia de 1 a 2 pulgadas en la zona. Esta lluvia adicional provocará inundaciones leves”.
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