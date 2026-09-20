Emiten advertencia de inundaciones repentinas para varios municipios

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia de inundaciones repentinas en el noroeste de Puerto Rico.

El boletín cubre los pueblos de Camuy, Isabela, Lares, Quebradillas y San Sebastián.

La alerta está en efecto hasta las 4:30 de la tarde, informó la agencia federal.

“A las 2:49 p.m., el radar Doppler indicó lluvias intensas debido a tormentas eléctricas. Esto provocará inundaciones en zonas urbanas y en pequeños arroyos”, explicó el SNM.