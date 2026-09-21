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“Hit and run” en Humacao: fallece una mujer de 63 años tras ser arrollada

Paramédicos atendieron a la peatona en la escena, pero murió en un hospital

21 de septiembre de 2026 - 7:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Diariamente, se expiden unos 2,000 certificados en el Cuartel General.
Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Humacao y el fiscal de turno se hicieron cargo de la pesquisa.
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Policía investiga un accidente de tránsito fatal reportado en la PR-923, en el barrio Buena Vista, de Humacao.

De acuerdo con la investigación preliminar, una mujer de 63 años fue atropellada mientras se encontraba en la vía de rodaje.

“El conductor involucrado abandonó la escena sin detenerse a prestar ayuda ni ofrecer información, por lo que el caso es investigado como un choque (hit and run)”, informó la Uniformada, en declaraciones escritas.

La mujer fue atendida por paramédicos en la escena y transportada a una institución hospitalaria, donde luego murió.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Humacao y el fiscal de turno se hicieron cargo de la pesquisa.

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Policía de Puerto RicoHit and runAccidentes de TránsitoHumacaoBreaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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