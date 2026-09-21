“Hit and run” en Humacao: fallece una mujer de 63 años tras ser arrollada

La Policía investiga un accidente de tránsito fatal reportado en la PR-923, en el barrio Buena Vista, de Humacao.

De acuerdo con la investigación preliminar, una mujer de 63 años fue atropellada mientras se encontraba en la vía de rodaje.

“El conductor involucrado abandonó la escena sin detenerse a prestar ayuda ni ofrecer información, por lo que el caso es investigado como un choque (hit and run)”, informó la Uniformada, en declaraciones escritas.

La mujer fue atendida por paramédicos en la escena y transportada a una institución hospitalaria, donde luego murió.