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A cinco años: ¿qué saber sobre la reanudación de los juicios por el asesinato del presidente de Haití?

La fiscalía estadounidense continúa con los procesos contra los implicados en el magnicidio de Jovenel Moïse

28 de septiembre de 2026 - 9:17 AM

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Los fiscales federales de EE. UU. afirman que el sur de Florida sirvió como centro neurálgico para planificar y financiar el complot destinado a derrocar a Moïse y sustituirlo por alguien elegido por los conspiradores. (Dieu Nalio Chery)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Cinco años después del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, decenas de personas detenidas en relación con el homicidio en este conflictivo país caribeño siguen a la espera de juicio en Miami.

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Haití lleva sin presidente desde que un grupo de hombres armados asesinó a Moïse e hirió a su esposa en una incursión nocturna en su domicilio. La fiscalía estadounidense ha imputado a más de 40 personas por delitos relacionados con el asesinato y una docena de ellas han sido condenadas, entre ellas cinco que cumplen cadena perpetua.

Christian Emmanuel Sanon, un pastor de Florida y ciudadano con doble nacionalidad haitiana y estadounidense que, según las autoridades, aspiraba a ser presidente de Haití, iba a ser juzgado este lunes en el siguiente caso que se someterá a un jurado. Se enfrenta a ocho cargos relacionados con el asesinato, entre ellos el de conspirar para secuestrar o matar a una persona fuera de Estados Unidos, y se ha declarado inocente.

Los fiscales federales de EE. UU. afirman que el sur de Florida sirvió como centro neurálgico para planificar y financiar el complot destinado a derrocar a Moïse y sustituirlo por alguien elegido por los conspiradores.

Aunque Haití ha tenido problemas de seguridad por décadas, en julio de 2021 comenzó un vacío de poder luego de que un comando armado asaltara el palacio presidencial y asesinara al entonces presidente Jovenel Moïse. Antes de ser asesinado, el presidente había nombrado a Ariel Henry como primer ministro de Haití. Ariel Henry dijo en un mensaje a la nación que dejará el cargo en cuanto se instale el consejo de transición y se forme un nuevo gobierno. "Haití necesita paz, estabilidad, un desarrollo duradero", señaló.
1 / 22 | Los acontecimientos que llevaron a la crisis de violencia en Haití. Aunque Haití ha tenido problemas de seguridad por décadas, en julio de 2021 comenzó un vacío de poder luego de que un comando armado asaltara el palacio presidencial y asesinara al entonces presidente Jovenel Moïse. - The Associated Press

Haití es el país más pobre de América, y su historia de dictaduras, agitación política e intervención extranjera ha obstaculizado durante mucho tiempo la consolidación de la democracia.

Los procesos judiciales se están llevando a cabo en EE. UU. en lugar de en Haití

Moïse fue asesinado el 7 de julio de 2021, cuando unas dos docenas de mercenarios extranjeros, en su mayoría colombianos, atacaron su domicilio cerca de Puerto Príncipe. Según los expedientes judiciales, el plan para asesinar a Moïse incluía pagar a los mercenarios con dinero obtenido de programas del Gobierno de EE. UU. destinados a ayudar a las empresas durante la pandemia de COVID-19.

En 2025, las autoridades judiciales de Haití solicitaron ayuda a Estados Unidos y Canadá después de que un tribunal de apelación local ordenara una nueva investigación sobre el asesinato de Moïse, la tercera investigación de este tipo desde que recibiera 12 disparos en su residencia privada. Su esposa, Martine, también resultó herida en el ataque.

Las investigaciones anteriores se estancaron porque los jueces haitianos no dejaban de retirarse del caso, temiendo por sus vidas, y las bandas tomaron el control del juzgado del centro de Puerto Príncipe, donde los jueces estaban interrogando a los sospechosos.

Cualquier proceso judicial en Haití “sigue enfrentándose a dificultades importantes”, según ha declarado recientemente el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública del país.

Haití se ha visto sumido en la violencia de las bandas: según las Naciones Unidas, hasta junio de este año ya habían perdido la vida más de 3,000 personas y, en los últimos años, alrededor de 1.5 millones de personas se han visto desplazadas.

La fiscalía afirma que la conspiración comenzó meses antes del asesinato

El plan para derrocar a Moïse comenzó a tomar forma de verdad en abril de 2021, cuando Sanon se reunió en el sur de Florida con un exsenador haitiano y varios empresarios estadounidenses, según la acusación. El grupo acordó que, una vez en el poder, Sanon adjudicaría contratos a las empresas Counter Terrorist Unit Federal Academy y Counter Terrorist Unit Security, con sede en Florida y conocidas conjuntamente como CTU, para proyectos de infraestructura, fuerzas de seguridad y equipamiento militar, según indicaron los investigadores.

Investigadores recopilan evidencia a las afueras de la residencia del presidente haitiano, Jovenel Moïse, quien fue asesinado en horas de la madrugada de hoy.En la escena fueron recuperados casquillos de bala de diferentes calibres.En esta foto de archivo de marzo del 2018, el presidente haitiano Jovenel Moïse y su esposa, Martine Moïse, comparten con la Reina de España Letizia Ortiz.
1 / 12 | Un presidente ha caído: escenas desde Haití. Investigadores recopilan evidencia a las afueras de la residencia del presidente haitiano, Jovenel Moïse, quien fue asesinado en horas de la madrugada de hoy. - AP Images

Según la fiscalía, la CTU contrató inicialmente a unos 18 ciudadanos colombianos con formación militar para garantizar la seguridad de Sanon. Las autoridades señalaron que los conspiradores también dedicaron meses a conseguir armas y chalecos antibalas, así como a intentar establecer vínculos con bandas haitianas.

En junio de 2021, los conspiradores se dieron cuenta de que Sanon no cumplía los requisitos constitucionales ni contaba con el apoyo popular suficiente para convertirse en presidente. Entonces apoyaron a Wendelle Coq Thélot, una antigua jueza del Tribunal Superior de Haití. Falleció en enero de 2025 mientras aún se encontraba fugitiva.

La ex primera dama describe el ataque

Martine Moïse describió el ataque al declarar a principios de este año en el juicio contra cuatro hombres que finalmente fueron condenados por conspiración para asesinar a su marido.

Dijo que se acostó sobre las 22:00 y que se despertó con el ruido de los disparos unas tres horas más tarde. Contó que se volvió hacia su marido, que estaba acostado a su lado, para preguntarle qué estaba pasando.

“Cariño, estamos muertos”, dijo Jovenel Moïse, según el testimonio de su esposa.

Martine Moïse contó que los disparos continuaban mientras bajaba a gatas por las escaleras para ver cómo estaban sus dos hijos adultos. Explicó que, a continuación, regresó al dormitorio que compartía con su marido, donde ella y Jovenel Moïse se tumbaron en el suelo a ambos lados de la cama y la utilizaron como protección frente a los disparos.

“Al final, unos hombres irrumpieron en la habitación y abrieron fuego con lo que parecía un arma automática”, declaró Martine Moïse. Recibió varios disparos. Según ella, oyó a unos hombres hablar en español antes de que alguien disparara varias veces a Jovenel Moïse, causándole la muerte.

Una vez que los asaltantes se marcharon, Martine Moïse afirmó que esperaba encontrar los cadáveres de los entre 30 y 50 agentes de seguridad encargados de proteger la casa, pero no había ninguno. Según contó, más tarde se enteró de que les habían pagado para que abandonaran sus puestos.

Está previsto que comience el juicio contra Sanon

En un principio, estaba previsto que Sanon fuera juzgado junto con los otros cuatro hombres que fueron condenados a principios de este año, pero su caso se separó del resto y se aplazó por motivos de salud. La fiscalía ha afirmado que Sanon ayudó a recaudar fondos para la conspiración y organizó el viaje a Haití y el alojamiento para él y otras personas en la isla.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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