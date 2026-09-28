Hiram Torres Montalvo asegura no espera querellas tras su victoria en la alcaldía de Cataño

1 / 13 En imágenes: así transcurre la elección especial para la alcaldía de Cataño

Cientos de personas se movilizan este domingo hasta los centros de votación en Cataño para elegir al sustituto del exalcalde Julio Alicea Vasallo, quien falleció el pasado 13 de agosto.

Ramón “Tonito” Zayas