Hiram Torres Montalvo asegura no espera querellas tras su victoria en la alcaldía de Cataño
En el programa “Lo de Hoy”, también anticipó que renunciará a la secretaría del DACO “en los próximos días”
28 de septiembre de 2026 - 9:57 AM
28 de septiembre de 2026 - 9:57 AM
El alcalde electo de Cataño, Hiram Torres Montalvo, dijo hoy, lunes, que no espera que surjan querellas con relación al proceso electoral especial que ganó el domingo por la poltrona municipal.
Ante la pregunta sobre alegaciones de supuesta compra de votos, Torres Montalvo señaló que hubo “pequeñas rencillas de parte y parte es natural en este tipo de proceso”.
“Hay que ver si se materializa algún tipo de querella o investigación. Yo no anticipo ninguna”, sostuvo Torres Montalvo durante el programa “Lo de Hoy”, de El Nuevo Día.
“Creo que ya pasamos la página y es enfocarnos en el trabajo que vamos a hacer más adelante, una vez asuma las riendas del municipio en las próximas semanas”, agregó.
El triunfo de Torres Montalvo fue adjudicado cerca de las 5:00 p.m. El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, indicó que el vencedor obtuvo 1,725 votos, mientras que su contendiente principal, Bethzaida Rodríguez Torres, viuda del fenecido alcalde Julio Alicea Vasallo, acumuló 1,484 sufragios.
Ante el resultado, Torres Montalvo informó que en “los próximos días estaré anunciando mi renuncia” como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).
Asimismo, reiteró que no salió de ese puesto durante la campaña para la elección especial “porque “la ley no me lo exigía”.
Mientras, una de las felicitaciones públicas que trascendió fue de parte del exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, convicto por corrupción.
Al solicitarle una reacción, Torres Montalvo aseguró que “no he podido ver las redes sociales. Tengo el teléfono lleno de mensajes de texto, de WhatsApp” de “mucha gente buena que ha dado su respaldo”.
“Esas muestras de cariño vengan de donde vengan, las recibo bien”, expresó.
“Dejamos atrás este evento electoral y quiero dejar atrás, de igual forma, cualquier evento de corrupción y cosas que ocurrieron en el pasado”, afirmó.
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