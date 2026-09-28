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Hiram Torres Montalvo asegura no espera querellas tras su victoria en la alcaldía de Cataño

En el programa “Lo de Hoy”, también anticipó que renunciará a la secretaría del DACO “en los próximos días”

28 de septiembre de 2026 - 9:57 AM

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Hiram Torres Montalvo contesta preguntas en el programa "Lo de Hoy" de El Nuevo Día, tras ganar la elección por la alcaldía de Cataño. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El alcalde electo de Cataño, Hiram Torres Montalvo, dijo hoy, lunes, que no espera que surjan querellas con relación al proceso electoral especial que ganó el domingo por la poltrona municipal.

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Ante la pregunta sobre alegaciones de supuesta compra de votos, Torres Montalvo señaló que hubo “pequeñas rencillas de parte y parte es natural en este tipo de proceso”.

“Hay que ver si se materializa algún tipo de querella o investigación. Yo no anticipo ninguna”, sostuvo Torres Montalvo durante el programa “Lo de Hoy”, de El Nuevo Día.

“Creo que ya pasamos la página y es enfocarnos en el trabajo que vamos a hacer más adelante, una vez asuma las riendas del municipio en las próximas semanas”, agregó.

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En “Lo de Hoy”, Hiram Torres Montalvo aseguró no espera querellas tras su victoria y también anticipó que renunciará a la secretaría del DACO “en los próximos días”.

El triunfo de Torres Montalvo fue adjudicado cerca de las 5:00 p.m. El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, indicó que el vencedor obtuvo 1,725 votos, mientras que su contendiente principal, Bethzaida Rodríguez Torres, viuda del fenecido alcalde Julio Alicea Vasallo, acumuló 1,484 sufragios.

Ante el resultado, Torres Montalvo informó que en “los próximos días estaré anunciando mi renuncia” como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

Cientos de personas se movilizan este domingo hasta los centros de votación en Cataño para elegir al sustituto del exalcalde Julio Alicea Vasallo, quien falleció el pasado 13 de agosto.Durante un sondeo de El Nuevo Día por el pueblo, un residente afirmó que la contienda por la silla que dejó su “amigo” Julio Alicea Vasallo estará “cerrada” entre Hiram Torres Montalvo, actual secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, y Bethzaida Rodríguez Torres, viuda del alcalde, fallecido el 13 de agosto.En diciembre de 2021, cuando el exalcalde Félix “el Cano” Delgado renunció al puesto por corrupción, Alicea Vasallo no tuvo que competir en votos, ya que fue certificado como candidato único.
1 / 13 | En imágenes: así transcurre la elección especial para la alcaldía de Cataño. Cientos de personas se movilizan este domingo hasta los centros de votación en Cataño para elegir al sustituto del exalcalde Julio Alicea Vasallo, quien falleció el pasado 13 de agosto. - Ramón “Tonito” Zayas

Asimismo, reiteró que no salió de ese puesto durante la campaña para la elección especial “porque “la ley no me lo exigía”.

Mientras, una de las felicitaciones públicas que trascendió fue de parte del exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, convicto por corrupción.

Al solicitarle una reacción, Torres Montalvo aseguró que “no he podido ver las redes sociales. Tengo el teléfono lleno de mensajes de texto, de WhatsApp” de “mucha gente buena que ha dado su respaldo”.

“Esas muestras de cariño vengan de donde vengan, las recibo bien”, expresó.

“Dejamos atrás este evento electoral y quiero dejar atrás, de igual forma, cualquier evento de corrupción y cosas que ocurrieron en el pasado”, afirmó.

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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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