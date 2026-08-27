Estados Unidos subraya compromiso con la OTAN tras la visita a Moscú del jefe de la CIA

Bruselas- Estados Unidos reafirmó este jueves su compromiso con la seguridad colectiva de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y aseguró que Europa continúa siendo de “interés fundamental” para Washington, tras la visita a Moscú del jefe de la CIA, John Ratcliffe, para supuestamente advertir al Kremlin contra eventuales ataques a aliados pertenecientes a la OTAN.

El subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Elbridge Colby, envió hoy este mensaje en una comparecencia junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien se reunió en la sede de la organización en Bruselas.

“Europa sigue siendo un interés fundamental para Estados Unidos, incluso mientras damos prioridad al hemisferio occidental y a la primera cadena de islas”, dijo Colby.

Colby elogió, además, el progreso de los aliados europeos en los últimos dos años para asumir un mayor papel en la Alianza Atlántica, algo que atribuyó al liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de Rutte y de “algunos líderes clave” en Europa.

PUBLICIDAD

Rutte, en la misma línea, también destacó los avances realizados por los aliados para lograr “una Europa más fuerte” y “una OTAN más fuerte”, aunque también admitió que hay “todavía mucho más por hacer”.

“Hemos pasado de una situación muy distinta hace un par de años, a una en la que mantenemos conversaciones concretas y prácticas sobre cómo avanzar juntos en un mundo donde Europa, un continente obviamente muy próspero, puede asumir, y de hecho está asumiendo, la responsabilidad principal de su propia defensa convencional”, destacó el subsecretario estadounidense de Defensa.

1 / 14 | Reunión por la paz: así llegaron líderes europeos a la Casa Blanca para buscar solución a la guerra de Rusia contra Ucrania. Guardia de honor pasa por la prensa internacional antes de la reunión de líderes europeos con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca. - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS 1 / 14 Reunión por la paz: así llegaron líderes europeos a la Casa Blanca para buscar solución a la guerra de Rusia contra Ucrania Guardia de honor pasa por la prensa internacional antes de la reunión de líderes europeos con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Compartir

Europa, Ucrania y Rusia

En ese contexto, Colby insistió en que Estados Unidos “mantiene su compromiso con la OTAN y su vínculo con esta Alianza, al mismo tiempo que Europa toma la iniciativa en el apoyo a Ucrania”.

El encuentro entre Rutte y Colby tuvo lugar después de que el martes saliera a la luz la visita sorpresa a Moscú de Ratcliffe, en la que, según medios estadounidenses, el jefe de la inteligencia de ese país habría advertido al Kremlin contra eventuales ataques hacia países de la OTAN.

Esa visita se produjo entre rumores sobre un posible intercambio de prisioneros o sobre supuestos planes de Rusia para anunciar una nueva movilización de hombres para apoyar la ofensiva en Ucrania -algo que ha sido negado por las autoridades rusas- o para advertir al Kremlin de que no ataque ninguno de los objetivos británicos que suministran armamento a Ucrania.

Varios medios estadounidenses, entre ellos la CBS, informaron este jueves de que el principal objetivo de la visita fue advertir a Rusia contra eventuales operaciones en territorio aliado, a raíz de evaluaciones recientes de la inteligencia estadounidense que apuntaban a que Vladímir Putin podría estar dispuesto a autorizar provocaciones militares o híbridas en territorio de la Alianza Atlántica.

PUBLICIDAD

Esto incluiría ciberataques y otras operaciones que no lleguen a ser una acción militar convencional, con el objetivo de poner a prueba la unidad de la OTAN y la disposición de la administración Trump para defender a sus aliados, de acuerdo con funcionarios estadounidenses.

Todo ello ante la sucesión de acciones rusas que ha generado preocupación entre los aliados, entre ellas incursiones de drones en Rumanía y otros países del este y norte de Europa, un misil ruso que cruzó hacia Polonia el mes pasado y un aumento en presuntos actos de sabotaje y ciberataques en el Viejo Continente.

Hacia una OTAN 3.0

Colby también indicó que Washington quiere “escuchar” a los aliados y entender cómo se van a gestionar a largo plazo las “inversiones extraordinarias” de gobiernos como los de Polonia, Alemania, Países Bajos y “muchos otros”.

Dos hombres pasan junto al logotipo de la OTAN durante el Foro de la Industria de Defensa celebrado en la cumbre de Ankara, Turquía, el martes 7 de julio de 2026. (Foto AP/Hussein Malla) (Hussein Malla)

En ese contexto, dijo que el nuevo modelo de la OTAN 3.0, impulsado por Estados Unidos para que los países europeos asuman la responsabilidad principal de su propia defensa, trata de construir sobre esta base, “para impulsar y acelerar los avances actuales” y, además “examinar” la postura estratégica de las fuerzas estadounidenses en Europa.

Además, indicó que “hay muchas cosas aquí en el continente” que se deben abordar, entre las que mencionó las bases o los sobrevuelos, cuestiones que se deberán resolver “para que todo funcione adecuadamente”.

Durante su visita a Bélgica, Colby se reunió con el embajador permanente de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, y mantuvo un encuentro con el personal del SHAPE (Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa).

PUBLICIDAD