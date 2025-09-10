Opinión
10 de septiembre de 2025
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Polonia derriba drones rusos con ayuda de la OTAN y denuncia que fue una “provocación a gran escala”

El primer ministro polaco informó que “se identificaron 19 violaciones” al espacio aéreo de su país

10 de septiembre de 2025 - 8:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Policías y militares aseguran las partes de un dron derribado por las autoridades polacas que cayeron sobre la localidad de Wohyn. (Rafal Niedzielski)
Por AFP
Agencia de noticias

Varsovia y sus aliados denunciaron este miércoles como una “provocación sin precedentes” la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco, que obligó a movilizar las defensas antiaéreas de la OTAN.



Ni los drones, disparados durante un ataque ruso a Ucrania, ni su derribo por las fuerzas polacas y de la OTAN causaron víctimas, precisó el primer ministro de Polonia, Donald Tusk.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 han sido varios los drones y misiles disparados por Moscú que entraron en el espacio aéreo de países miembros de la OTAN. Pero es la primera vez que un país de la Alianza transatlántica los derriba.

Las autoridades de Polonia, país miembro de la UE y la OTAN y apoyo clave de Ucrania, dijeron haber identificado en su espacio aéreo más de diez “objetos hostiles”, la madrugada de este miércoles.

“Se identificaron 19 violaciones” del espacio aéreo, dijo Tusk ante el Parlamento, que calificó la incursión de “provocación a gran escala”.

El Ministerio del Interior polaco precisó que se encontraron 7 drones y los restos de un proyectil de origen desconocido, y que resultaron dañados una casa y un coche en el este del país.

Se está llevando a cabo una “evaluación completa” del incidente, pero la incursión, haya sido “intencionada o no”, es “absolutamente irresponsable, temeraria”, comentó a la prensa el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

“Mi mensaje a (el presidente ruso Vladimir) Putin es claro: ponga fin a la guerra en Ucrania (...), deje de violar nuestro espacio aéreo y sepa que permanecemos vigilantes y que defenderemos cada centímetro cuadrado del territorio de la OTAN”, añadió.

Sin comentarios del Kremlin

El Kremlin no comentó de momento las acusaciones. “No está dentro de nuestra competencia, es prerrogativa del Ministerio de Defensa”, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

El gobierno neerlandés confirmó haber participado con aviones F-35 en el derribo de los drones. Según fuentes de la Alianza, se activaron también baterías alemanas de misiles Patriot, y un avión italiano de vigilancia aérea.

Donald Trump opina que Putin no quiere poner fin a la guerra en Ucrania

Donald Trump opina que Putin no quiere poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos y Zelensky tuvieron una breve reunión durante el funeral del papa en el Vaticano.

Varsovia pidió a la OTAN activar el artículo 4 del tratado fundador de la Alianza, que establece que los países miembros se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, “la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes fuese amenazada”.

Un diplomático de la Alianza, que este miércoles celebró una reunión a nivel de embajadores prevista desde hace tiempo, dijo a AFP bajo anonimato que la incursión no parece “el inicio de algo más grande”.

“Parece que o bien fue una manera de poner a prueba a la OTAN, o bien el objetivo era alcanzar blancos en Ucrania desde un ángulo diferente”, declaró.

La cancillería polaca convocó al encargado de negocios ruso, Andrei Ordash. Este indicó a la agencia de noticias RIA Novosti que Varsovia aún no presentó pruebas de que los drones derribados vinieran de Rusia.

Ejercicios militares

El incidente paralizó durante varias horas el aeropuerto Chopin de Varsovia, y otros tres de menor importancia.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que lo ocurrido en Polonia fue “deliberado”. Según él, al menos ocho drones rusos “se dirigieron a Polonia”. En simultáneo, Moscú disparó 458 drones y misiles contra Ucrania, según el ejército de este país.

Bielorrusia también afirmó que este miércoles abatió en su territorio varios drones que “habían perdido su trayectoria”, pero no precisó si procedían de Rusia o de Ucrania.

La incursión de aparatos no tripulados se produjo poco antes de unos ejercicios militares conjuntos entre Rusia y Bielorrusia, llamados Zapad-2025 y programados del 12 al 16 de septiembre.

Guardia de honor pasa por la prensa internacional antes de la reunión de líderes europeos con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca.Emmanuel Macron, presidente de Francia, saluda a la jefa de protocolo de la Casa Blanca, Monica Crowley."Tendremos una llamada telefónica justo después de estas reuniones de hoy, y puede que logremos o no una (reunión) trilateral. Si no lo logramos, la lucha va a continuar", añadió el mandatario estadounidense.
1 / 14 | Reunión por la paz: así llegaron líderes europeos a la Casa Blanca para buscar solución a la guerra de Rusia contra Ucrania. Guardia de honor pasa por la prensa internacional antes de la reunión de líderes europeos con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca. - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Varsovia decretó el cierre de su frontera con Bielorrusia a partir del jueves, y anunció en respuesta a las maniobras Zapad unos ejercicios militares en su territorio, con la participación de 30,000 soldados propios y de países aliados.

Operación “deliberada”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió que la UE defenderá “cada centímetro cuadrado” de su territorio, y fustigó una “violación insensata y sin precedentes del espacio aéreo de Polonia y Europa”.

La jefa de la diplomacia de los 27, Kaja Kallas, dijo que según “las indicaciones”, la incursión de drones rusos en Polonia fue “intencional”.

Varsovia ha sido uno de los principales apoyos de Kiev desde el inicio de la invasión rusa: acoge a más de un millón de refugiados ucranianos y es un punto de tránsito clave para la ayuda humanitaria y militar occidental a Ucrania.

El martes, el recién elegido presidente de Polonia, el nacionalista Karol Nawrocki, advirtió que Putin está dispuesto a “invadir también otros países” tras su guerra en Ucrania.

PoloniaRusiaOTANUcraniaUnión EuropeaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
