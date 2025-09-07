Rusia lanzó 810 drones: una madre y su bebé de 3 meses mueren en ataque contra la capital de Ucrania

Kiev - Rusia atacó la capital de Ucrania con drones y misiles el domingo en el mayor ataque aéreo contra el país desde que comenzó la guerra, matando al menos a dos personas y dejando humo saliendo del techo de un edificio gubernamental clave.

Rusia atacó Ucrania con 810 drones y señuelos, dijo la Fuerza Aérea de Ucrania.

Yuriy Ihnat, portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, confirmó a The Associated Press que el ataque del domingo fue el mayor ataque con drones rusos desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania. Rusia también lanzó 13 misiles de varios tipos.

Ucrania derribó y neutralizó 747 drones y 4 misiles, según un comunicado de la Fuerza Aérea.

Se registraron impactos de nueve misiles y 54 drones en 33 ubicaciones en toda Ucrania, y los escombros de los objetivos derribados cayeron en ocho ubicaciones, dijo la Fuerza Aérea.

Reporteros de Associated Press vieron una columna de humo saliendo del techo del edificio del gabinete de ministros de Kiev, pero no quedó claro de inmediato si el humo era el resultado de un impacto directo o de escombros, lo que marcaría una escalada en la campaña aérea de Rusia, que hasta ahora había perdonado los edificios gubernamentales en el centro de la ciudad.

El edificio es la sede del Gabinete de Ucrania, que alberga las oficinas de sus ministros. La policía bloqueó el acceso al edificio cuando llegaron camiones de bomberos y ambulancias.

El alcalde de Kiev, Vitalii Klitschko, dijo que dos personas murieron y 20 resultaron heridas en el ataque.

“Por primera vez, el edificio del gobierno fue dañado por un ataque enemigo, incluido el techo y los pisos superiores”, dijo la primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko. “Restauraremos los edificios, pero las vidas perdidas no se pueden recuperar”.

“El mundo debe responder a esta destrucción no solo con palabras, sino con acciones. Es necesario fortalecer la presión de las sanciones, principalmente contra el petróleo y el gas rusos”, dijo.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se hizo eco de su sentimiento en una declaración en línea. “Tales asesinatos ahora, cuando la diplomacia real podría haber comenzado hace mucho tiempo, son un crimen deliberado y una prolongación de la guerra”, dijo. Pidió sanciones contra Rusia y el fortalecimiento de las defensas aéreas de Ucrania.

“Cada sistema (de defensa aérea) adicional salva a civiles de estos viles ataques. El mundo puede obligar a los criminales del Kremlin a dejar de matar; solo se necesita voluntad política”, dijo Zelensky.

Las dos personas muertas eran una madre y su hijo de 3 meses, cuyos cuerpos fueron sacados de los escombros por los rescatistas, dijo Tymur Tkachenko, jefe de la administración de la ciudad de Kiev. Inicialmente, Tkachenko dijo que el niño tenía 1 año. Al menos 10 lugares en Kiev resultaron dañados en el ataque, agregó.

Drones rusos alcanzaron un edificio residencial de nueve pisos en el distrito Sviatoshynskyi de Kiev y un edificio residencial de cuatro pisos en el distrito Darnytskyi, según Klitschko. Tkachenko dijo que estos fueron impactos directos.

El ejército ruso dijo el domingo que utilizó aviación, drones, misiles y artillería para atacar objetivos militares-industriales en Ucrania, incluidos sitios de ensamblaje y almacenamiento de drones, aeródromos militares, dos estaciones de radar de defensa aérea y posiciones de tropas.

El ataque del domingo es el segundo ataque masivo ruso con drones y misiles contra Kiev en el lapso de dos semanas, a medida que disminuyen las esperanzas de conversaciones de paz.

El ataque se produce después de que líderes europeos presionaran al líder ruso Vladimir Putin para que trabajara para poner fin a la guerra después de que 26 aliados de Ucrania se comprometieran a desplegar tropas como una “fuerza de tranquilidad” para el país devastado por la guerra una vez que terminen los combates.